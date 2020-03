Gli esperti dell'OPCW scrissero al loro capo che le accuse contro Damasco sull'uso delle armi chimiche erano "forvianti" e "sfidavano ogni logica"

In lettere inviate al direttore generale dell'OPCW e ottenute da The Grayzone, i due informatori chiedono che le loro scoperte - che contraddicono quelle che sono entrate nel rapporto ufficiale dell'OPCW - abbiano un'audizione equa e scientifica.Il funzionario dell'OPCW Ian Henderson e un individuo chiamato 'Alex' sono stati messi fuori gioco dalle indagini sul presunto attacco di armi chimiche nel sobborgo di Damasco di Douma nell'aprile 2018, dopo aver prodotto prove che indicano l'attacco - usato per giustificare i missili americani sulla Siria - fu infatti messo in scena da miliziani jihadisti anti-Assad.L'OPCW ha soprannominato la coppia "Ispettore A" e "Ispettore B" e li ha definiti come ex dipendenti scontenti che semplicemente "non potevano accettare che le loro opinioni non fossero supportate da prove".Nella sua lettera al direttore generale dell'OPCW Arias, Henderson ("Ispettore A") ha difeso se stesso e "Alex", scrivendo che entrambi avevano "risme di documenti" tra cui valutazioni delle prestazioni, lettere di encomio e altrieche riflettono "una storia di servizio ai massimi livelli in termini di qualifiche, abilità, competenza, leadership, integrità e professionalità ” presso l'organismo Onu sulle armi chimiche."Questo permette ad alcuni di rovinare la nostra reputazione, su un terreno discutibile?" ha chiesto Henderson sottolineando perché due grandi ispettori con "note impeccabili" improvvisamente "siano diventate canaglie"."Il nostro unico dovere è essere fedeli ai fatti e alla scienza e, una volta raggiunto questo obiettivo, accetteremo volentieri i risultati scientifici comprovati e concordati", ha aggiunto. Henderson ha anche accusato l'organizzazione di "sleaze" nel tentativo di sminuire o mettere in dubbio la sua competenza di livello, dato che è stato descritto come uno dei "migliori" ispettori delll'OPCW nei precedenti studi di performance.Mentre il rapporto ufficiale OPCW concludeva che le bombole di gas sarebbero state probabilmente scaricate su Douma dall'aria (presumibilmente dalle forze di Assad), Henderson concluse che c'era una "maggiore probabilità" che fossero "piazzate manualmente" - potenzialmente dai ribelli anti-Assad in un falso operazione-di false flag. Henderson afferma che nessuna spiegazione fu mai offerta sul perché i suoi risultati significativi furono esclusi.La lettera di "Alex" ("Ispettore B") ha assicurato all'OPCW che non vi era alcuna intenzione di arrecare danno all'organizzazione e ha fatto eco all'incredulità che due esperti sarebbero diventati canaglia "alla fine delle nostre carriere, senza nulla da guadagnare e tutto perdere ", definendo un simile suggerimento " sfida ogni logica ".Nonostante le affermazioni dell'OPCW secondo cui le affermazioni degli uomini non erano supportate da prove, un terzo informatore si è fatto avanti a febbraio per confermare le loro lamentele secondo cui le prove erano state soppresse, dicendo che il suo periodo all'OPCW era "il più stressante e spiacevole" della sua vita e che lui si vergognava per l'organizzazione.Il generale britannico in pensione John Taylor Holmes, che faceva parte di un gruppo di esperti che ha ascoltato la testimonianza di "Alex", ha anche detto a RT che le prove degli informatori erano "molto convincenti".I media occidentali hanno a malapena prestato attenzione allo scandalo e sembrano in gran parte aver accettato le affermazioni traballanti dell'organizzazione secondo cui gli informatori non sono credibili.Ovviamente, qualsiasi altro approccio costringerebbe i giornalisti mainstream a riesaminare la loro copertura dell'incidente di Douma, che ha aiutato a raccogliere il sostegno agli attacchi aerei effettuati da militari statunitensi, britannici e francesi - prima ancora che gli ispettori dell'OPCW arrivassero sulla scena per indagare.