Global Times: Nel giorno della Festa della Repubblica, si rafforzano i legami tra Italia e Cina

Il 2 giugno l'Italia ha celebrato la sua festa nazionale. La nostra Festa della Repubblica è un giorno molto speciale per milioni di italiani in tutto il mondo. E 'un giorno di orgoglio per la cultura unica d'Italia, per riflettere sul passato e guardare avanti insieme al futuro.

La Repubblica Italiana è stata fondata 73 anni fa. Si basa sul ripudio della guerra, sulla difesa della solidarietà, sull'uguaglianza, sulla libertà, sulla democrazia, sul lavoro e sulla coesistenza pacifica tra le persone.

Questi valori fondamentali sono sanciti nella nostra Costituzione, dando il significato più profondo alla nostra Giornata Nazionale. L'Italia ha costantemente perseguito la pace, la stabilità e la prosperità per tutti.

Siamo sempre stati mossi da un atteggiamento naturale per promuovere il dialogo tra diverse culture e civiltà. Fin dai tempi degli antichi romani, attraverso l'età rinascimentale, anni del nostro boom economico e dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani si sono guadagnati la reputazione di collegare luoghi lontani, costruire una vasta rete di strade, stabilire rotte marittime.

Questa vocazione alla comunicazione e alla collaborazione anima nella sua essenza la partnership tra Italia e Cina mentre si avvicinano al loro 50° anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020, attraverso il nostro percorso comune, la "Road to 50".

I nostri due paesi condividono legami solidi e duraturi. L'amicizia, il rispetto reciproco e la cooperazione hanno superato la prova del tempo e hanno gettato le basi per i grandiosi progressi compiuti negli ultimi anni.

È un dato di fatto che Italia e Cina abbiano forti legami economici. Rafforzare ulteriormente queste relazioni è un obiettivo da perseguire, per promuovere maggiori opportunità di crescita e sviluppo in entrambi i paesi.

La nostra ambizione è di avere molti più prodotti e servizi italiani disponibili per i consumatori cinesi, in modo da poter bilanciare il nostro deficit commerciale.

Pertanto, accogliamo con favore il forte impegno della leadership cinese a migliorare l'accesso al mercato, creando al contempo un ambiente più favorevole per gli investitori stranieri.

Conosciuta anche per la sua bellezza e il suo stile di vita, l'Italia ha molto da offrire allo sviluppo di una "Bella Cina". Urbanizzazione sostenibile, manifattura di alta qualità, sicurezza alimentare, spazio, servizi sanitari, logistica, tecnologia ecologica, energia pulita, design intelligente, sono tutte aree in cui il sistema di produzione italiano eccelle.

Non esiste un paese migliore al mondo rispetto all'Italia, dove tutte queste caratteristiche che contribuiscono a ciò che intendiamo per "qualità della vita" sono state completamente integrate nei nostri prodotti e progetti.

Gran parte del merito va al talento, alla creatività e alla professionalità dei nostri produttori. Questo è particolarmente chiaro quest'anno, poiché celebriamo Leonardo Da Vinci, un grande artista e un grande innovatore, un genio dell'Italia e dell'umanità.

Poiché la Cina persegue lo sviluppo qualitativo e apre sempre più la sua economia, ci aspetteremmo che le nostre relazioni commerciali bilaterali si espandano ulteriormente.

Tuttavia, la partnership tra i nostri due paesi è più ampia dell'economia e del commercio.

In realtà, abbiamo progredito in molti settori.

Essendo due "superpoteri culturali", Italia e Cina hanno cooperato per la finalizzazione del gemellaggio tra i siti del patrimonio mondiale italiano e cinese dell'UNESCO, sfruttando il loro inestimabile patrimonio culturale e promuovendo il turismo.

Accogliamo con favore il costante aumento delle domande di visto per turismo e affari. Le forze di polizia italiane e cinesi stanno collaborando a un programma di pattugliamento congiunto in diverse destinazioni turistiche nei due paesi. Le nostre università stanno lanciando nuovi progetti di cooperazione e scambi accademici, sfruttando al meglio l'entusiasmo e il talento dei nostri studenti.

Quest'anno, che segna il quindicesimo anniversario dell'istituzione della partnership strategica globale tra i nostri due paesi, finora è stato davvero eccezionale.

L'Italia ha accolto il presidente Xi Jinping in occasione di una storica visita di stato a marzo. Poche settimane dopo, il nostro primo ministro Giuseppe Conte ha guidato la delegazione italiana al secondo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale a Pechino.

La portata e l'intensità di questi importanti scambi istituzionali riflettono la varietà e l'ampiezza del nostro dialogo bilaterale. La cooperazione in economia, commercio, scienza e tecnologia, cultura, istruzione, turismo e sport non è mai stata così promettente come oggi.

Questo vale anche per il nostro impegno condiviso su molte importanti questioni globali, come la lotta contro il cambiamento climatico, la connettività eurasiatica, l'attuazione dell'agenda delle Nazioni Unite 2030, la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, solo per citarne alcuni.

L'Italia e la Cina si adopereranno anche per migliorare la cooperazione nei paesi terzi, mentre è probabile che nascano maggiori opportunità dall'attuazione di un memorandum d'intesa dedicato, adottato lo scorso settembre, nonché nel contesto dell'Iniziativa Belt and Road, in perfetta armonia con la piattaforma di connettività UE-Cina e secondo i migliori standard e principi internazionali.

Per citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le chiavi della pace e della prosperità sono rappresentate dalla collaborazione, dalla comprensione reciproca e dalla crescente rimozione delle barriere tra i popoli, da uno sviluppo condiviso e dall'elusione di ogni tipo di conflitto.

Cercare il dialogo, promuovere la cooperazione, tracciare nuove strade non è facile. È una sfida.

Sono convinto che italiani e cinesi siano entrambi determinati a vivere fino a questa sfida e alle più alte aspettative dei loro antenati, essendo così ingegnosi e lungimiranti nel collegare due continenti così distanti.

Su questa base, Italia e Cina guardano al futuro della loro partnership con una fiducia crescente e un ottimismo eterno.





*L'autore è ambasciatore dell'Italia in Cina



(Traduzione de l'AntiDiplomatico)