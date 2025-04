L'ascesa al potere di Abbas è profondamente intrecciata con la turbolenta storia dell'Autorità Nazionale Palestinese ed è fondamentale per comprendere la situazione attuale della lotta di liberazione, due decenni dopo.

L'Autorità Nazionale Palestinese è stata istituita nel 1994 in seguito agli Accordi di Oslo come organo di governo temporaneo per i palestinesi della Cisgiordania, di Al-Quds (Gerusalemme) e di Gaza. La sua creazione aveva lo scopo di aprire la strada a uno Stato palestinese indipendente.

Tuttavia, il fallimento dei negoziati sullo status definitivo nel 2000 ha trasformato l'Autorità Nazionale Palestinese in un'istituzione permanente dotata di un proprio apparato di sicurezza.

Il fallimento dei colloqui di Camp David nel luglio 2000, insieme alla controversa visita ad Al-Aqsa dell'allora primo ministro israeliano Ariel Sharon, diede inizio alla Seconda Intifada. Questa rivolta, durata fino al 2005, causò la morte di più di 3.000 palestinesi e segnò una svolta per l'ANP.

In mezzo a questi tumulti, Abbas è emerso come una figura chiave. Nel 2003, sotto la pressione di Washington, Yasser Arafat, allora leader dell'ANP, lo nominò primo ministro. Critico della Seconda Intifada, Abbas cercò di negoziare con Israele, ma si attirò critiche da parte dei palestinesi per le sue concessioni su questioni come i prigionieri palestinesi e i suoi appelli a disarmare i gruppi di resistenza.

Il suo mandato come primo ministro fu breve; Si dimise nel settembre 2003 a causa delle crescenti tensioni con Arafat. Dopo la morte di Arafat nel 2004, Abbas venne eletto presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese nel 2005.

A differenza del suo predecessore, Abbas si opponeva alla resistenza armata, considerata dalla maggior parte dei palestinesi l'unico modo legittimo per contrastare l'occupazione e l'aggressione israeliana, una posizione che ha caratterizzato la sua leadership fino a oggi.

Nel corso degli anni, l'autorità dell'Autorità Nazionale Palestinese si è erosa, fino a controllare solo parti della Cisgiordania occupata e ad attirare dure critiche per la repressione del suo stesso popolo e la collaborazione con le forze israeliane.

Questa collaborazione si è intensificata dopo l'inizio della guerra genocida di Israele contro Gaza nell'ottobre 2023.

Nel dicembre 2024, l'Autorità Nazionale Palestinese guidata da Abbas ha condotto una repressione radicale a Jenin e nel suo campo profughi, con l'obiettivo di smantellare il Battaglione Jenin, un gruppo di resistenza armata contro l'occupazione israeliana della Cisgiordania.

Le forze di sicurezza dell'AP si sono scontrate con i combattenti della resistenza, hanno fatto irruzione negli ospedali e hanno aperto il fuoco sui civili. Questa operazione ha costituito il preludio al più grande attacco israeliano nella Cisgiordania occupata dai tempi della Seconda Intifada.

A gennaio, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato l'operazione Muro di ferro, dispiegando per la prima volta carri armati nelle città e nei paesi della Cisgiordania occupata per distruggere i campi.

Le Nazioni Unite hanno riferito che oltre 40.000 rifugiati palestinesi sono stati sfollati dai loro campi. Le forze dell'Autorità Nazionale Palestinese hanno continuato ad assistere le forze del regime israeliano nei raid a Jenin e in altre città della Cisgiordania occupata.

Nel corso degli anni, Abbas ha dimostrato di essere un facilitatore dell'occupazione israeliana piuttosto che un paladino dei diritti e della liberazione dei palestinesi.

Sin dall'invasione israeliana di Gaza, Abbas ha amplificato le richieste israeliane di disarmo dei gruppi di resistenza, agendo come garante del regime israeliano contro la resistenza.

Sabotare Hamas fin dall'inizio

Quando Hamas vinse le elezioni parlamentari del 2006, Abbas si schierò con gli Stati Uniti e Israele per impedire al governo guidato da Hamas di funzionare come un'amministrazione eletta democraticamente.

Nel 2007, le forze di sicurezza di Abbas, in coordinamento con gli americani, tentarono di rovesciare il governo di Hamas a Gaza, ma furono completamente sopraffatte.

David Wurmser, ex funzionario statunitense, riconobbe all'epoca che l'amministrazione dell'ex presidente George W. Bush era coinvolta in "una guerra sporca per far vincere una dittatura corrotta guidata da Abbas".

Da allora, Gaza è sottoposta a un soffocante blocco israeliano, mentre Abbas è rimasto indifferente alle sofferenze del popolo palestinese nel territorio assediato.

Abbas ha minato la causa palestinese in molteplici modi. Spesso criticato dai palestinesi per essere stato una marionetta nelle mani di americani, israeliani e altri attori regionali, Abbas ha mantenuto una presa salda sulla vita politica palestinese per due decenni.

Ha rovesciato governi, nominato primi ministri, annullato elezioni, sperperato miliardi di dollari, protetto la corruzione dei suoi associati e creato una corte costituzionale per sciogliere il Consiglio legislativo guidato da Hamas.

Sotto la guida di Abbas, il sogno palestinese di fondare uno stato indipendente con capitale Al-Quds (Gerusalemme) si è allontanato sempre di più dalla realtà.

Sebbene Abbas rilasci spesso dichiarazioni a sostegno della creazione di uno Stato palestinese nei consessi internazionali, le sue azioni dimostrano chiaramente un allontanamento da tale obiettivo. Influenzato dai funzionari israeliani e americani, Abbas è giunto alla conclusione che la creazione di uno Stato palestinese sia irrealizzabile.

Invece di affrontare Israele, Abbas ha dato priorità alla propria sopravvivenza politica, approfondendo la dipendenza dell'Autorità Nazionale Palestinese da Israele e il coordinamento con esso.

Per i palestinesi, ciò costituisce un vero e proprio tradimento delle loro aspirazioni di libertà e sovranità.

È giunto il momento per i palestinesi di riconquistare la propria autonomia e di tracciare una nuova rotta per il loro futuro. La rimozione di Abbas non è solo una necessità politica; Si tratta di un passo fondamentale per ripristinare la speranza e realizzare il desiderio palestinese di libertà e autodeterminazione.