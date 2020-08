In che modo la rivolta araba nel nord-est della Siria può spazzare via le forze statunitensi e le milizie curde

Le basi e il personale statunitensi sono sempre più attaccati da attori non identificati in Siria negli ultimi mesi. L'analista politico Christopher Assad e il veterano militare statunitense Mark Sleboda hanno fatto luce sui problemi che si stanno preparando per le forze di occupazione statunitensi nelle province siriane nord-orientali di Hasaka e Deir Ezzor.Ai primi di agosto, la base americana nella città di Ash Shaddadi, nella provincia di Hasaka, è stata bombardata da miliziani sconosciuti, secondo il quotidiano Al-Watan. Alla fine di maggio, un convoglio militare di truppe statunitensi e delle forze democratiche siriane (SDF), guidate dai curdi, sarebbero stati attaccati da combattenti non identificati nella provincia di Deir Ezzor. Un mese prima, il 20 aprile, un veicolo militare statunitense è stato distrutto nel governatorato di Hasaka"Gli attacchi contro la presenza illegale degli Stati Uniti in Siria erano destinati ad accadere dopo che gli Stati Uniti hanno invertito i loro piani di ritiro", dice Christopher Assad, un analista politico di origine siriana con base in Canada.Nonostante le ripetute promesse di Trump di ritirarsi dalla regione, sembra che l'esercito americano abbia un'agenda diversa da quella dell'amministrazione e stia marciando su una mappa diversa, secondo l'analista politico. "Questo è diventato chiaro a siriani, iracheni e iraniani, che tre anni fa hanno stabilito che gli Stati Uniti non possono ritirarsi fintanto che controllano il flusso del petrolio siriano rubato senza pressioni militari", osserva.La strategia dell'imboscata sembra essere sviluppata da siriani, iracheni e iraniani per aumentare la pressione sulla presenza degli Stati Uniti in Iraq e Siria, secondo Assad, il quale aggiunge che il generale responsabile dello sviluppo del piano è stato molto probabilmente nientemeno che Qasem Soleimani insieme ad alcuni dei capi tribù iracheni e siriani.Soleimani, generale iraniano del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e comandante della Forza Quds, è stato ucciso in un attacco mirato di droni statunitensi il 3 gennaio 2020."La strategia efficace resterà in vigore fino all'inevitabile ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Iraq, proprio come prevedeva Soleimani", ritiene l'analista politico.Secondo lui, Trump non è affatto interessato all'aumento delle vittime tra il personale militare statunitense di stanza in Siria. Gli eventi in corso potrebbero facilitare il ritiro degli Stati Uniti dal paese, che successivamente isolerebbe le SDF e "le renderebbe un facile bersaglio per le forze di occupazione turche" sul terreno, prevede l'analista."Avremo molto da dire su quell'inevitabile mini-guerra quando ci arriveremo", osserva.La tempistica di questi crescenti attacchi, apparentemente lanciati dalle tribù arabe locali nelle province di Hasaka e Deir Ezzor contro l'occupazione militare illegale degli Stati Uniti, segue due eventi particolari ma correlati, secondo Mark Sleboda, un veterano militare statunitense ed esperto di affari internazionali e analista della sicurezza."Il primo è l'annuncio che una compagnia petrolifera statunitense fino ad ora sconosciuta, Delta Crescent Energy LLC, ha firmato un accordo con l'Amministrazione Autonoma del Nordest della Siria, sostenuta dagli Stati Uniti e guidata dai curdi, con la benedizione della Casa Bianca di sviluppare e sfruttare i giacimenti petroliferi siriani sotto il loro controllo ", spiega. "Gli Stati Uniti e i loro delegati curdi nella Siria orientale detengono attualmente oltre il 90% del petrolio siriano e metà del suo gas, così come la maggior parte delle sue fertili aree agricole".Il veterano dell'esercito statunitense osserva che "molte delle tribù arabe locali nella Siria orientale, già risentite per il dominio curdo di fatto appoggiato dagli Stati Uniti sulle aree a maggioranza araba, hanno espresso indignazione e non accettazione per questo furto delle risorse energetiche della Siria"."In secondo luogo, ci sono rapporti secondo cui a seguito di un incontro tra il comandante delle SDF e le forze statunitensi con i leader delle tribù arabe locali sulla questione, molti di quei leader tribali che si erano opposti all'accordo petrolifero e si erano rifiutati di impegnarsi con gli americani sono stati assassinati", sottolinea Sleboda., ricorda:· Il 30 luglio, lo sceicco Suleiman Khalaf al-Kassar di Al-Uqaydat è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco;· Il 31 luglio, lo sceicco Suleiman Al-Weis di Al-Baqara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco ad Al-Dahla;· Il 2 agosto, lo sceicco Muttshar al-Hamoud al-Hifl è stato ucciso nella periferia di Al-Hawayej con il suo parente Sheikh Ibrahim al-Hifl ferito nell'attacco.L'11 agosto, sceicchi e anziani della tribù araba Al-Uqaydat si sono incontrati a Deir Ezzor, affermando che la coalizione guidata dagli Stati Uniti era responsabile dell'omicidio degli sceicchi tribali nella provincia. Hanno chiesto che la regione venisse liberata dalle SDF, con il controllo locale restituito ai siriani. "Lasciate la regione araba agli arabi", hanno sottolineato. In precedenza, i rappresentanti delle tribù arabe siriane hanno fatto irruzione nella sede locale delle SDF nelle città di Deir Ezzor, Diban e Al-Hawaij nella provincia di Deir ez-Zor."Le tribù ora ritengono gli Stati Uniti e le SDF responsabili degli omicidi, hanno iniziato a formare un 'esercito' locale di tribù per resistere all'occupazione USA-SDF, hanno preso il controllo di diversi villaggi e hanno emesso un ultimatum di un mese per le forze statunitensi e delle SDF di lasciare il loro regione interamente", osserva Sleboda.Secondo l'analista militare, questo è estremamente significativo dato che fino a poco tempo fa le tribù di Al-Uqaydat e Al-Baqara si erano schierate con gli Stati Uniti e lavoravano a malincuore con le SDF per tenere la Siria orientale contro il governo siriano a Damasco.Sottolinea che Al-Uqaydat, in particolare, è la più grande tribù di Deir Ezzor e, secondo quanto riferito, in tutta la Mesopotamia, con i suoi membri che hanno una presenza su entrambi i lati del confine siriano-iracheno."Questo rappresenta un improvviso e completo capovolgimento locale di fedeltà alle tribù arabe più significative della Siria orientale, dagli Stati Uniti a Damasco", suggerisce Sleboda. "Se questa rivolta araba locale continua, ha il potenziale per rendere irrealizzabile l'occupazione USA-curda delle SDF della Siria orientale a maggioranza araba con l'attuale impronta militare relativamente leggera di sole diverse migliaia di truppe statunitensi".Questi sviluppi potrebbero lasciare agli Stati Uniti solo due opzioni: o rafforzare la loro occupazione con una forza militare significativamente più grande in grado di sopprimere la popolazione araba locale o ritirarsi completamente, secondo il veterano statunitense.Nel frattempo, la regione siriana in questione sembra essere della massima importanza per gli Stati Uniti."Questo territorio comprende quasi un terzo della Siria, oltre 185mila chilometri quadrati, il 90% del petrolio siriano, oltre la metà del suo gas, le sue tre più grandi dighe produttrici di elettricità ei suoi più fertili e importanti territori agricoli", spiega Sleboda. "Questo dà agli Stati Uniti una stretta mortale sulle risorse più importanti della Siria, impedendo il consolidamento e la ricostruzione del paese, che ora stanno usando per cercare di forzare il cambio di regime a Damasco con privazioni economiche e ricatti. Anche la regione della Siria orientale è accessibile e può essere rifornita e rafforzata dalle basi militari statunitensi in Iraq ".L'idea di occupare Hasaka e Deir Ezzor è stato espresso in un (DIA) declassificato del 2012 Defense Intelligence Agency rapporto che prevedeva la possibilità di creare un "principato salafita" nelle province "al fine di isolare il regime siriano", sottolineando che questo era "esattamente ciò che" volevano le potenze occidentali che sostenevano l'opposizione. Tuttavia, invece di "salafiti", questa regione è ora detenuta dalle SDF sostenute dagli Stati Uniti e dominate dai curdi."Il governo degli Stati Uniti sapeva che la loro guerra per procura contro il governo siriano, armando, addestrando e retribuendo illegalmente militanti settari islamisti e jihadisti per il cambio di governo, avrebbe ridotto le forze del governo siriano e li avrebbe costretti a consolidarsi per proteggere le aree costiere del paese dove la maggior parte della popolazione vive ", osserva l'analista della sicurezza.Sleboda spiega inoltre che il conseguente vuoto di potere ha permesso all'ISIS di diffondersi dall'Iraq occidentale alla Siria orientale, dove hanno lavorato con i "ribelli" sostenuti dagli Stati Uniti per un certo periodo, prima di impadronirsi della Siria orientale e dichiarare il loro califfato salafita."Questo ha dato agli Stati Uniti il ??pretesto per 'combattere il terrorismo' di cui avevano bisogno per bombardare, invadere e alla fine occupare militarmente da soli la Siria orientale, nonostante la loro 'assistenza' non fosse richiesta e rifiutata dal governo sovrano siriano a Damasco", sottolinea.Oltre a questo obiettivo, molti neocon americani credono che il loro controllo sulla Siria orientale possa in qualche modo indebolire l'influenza iraniana nel paese, interrompendo così ulteriormente la cosiddetta Mezzaluna sciita. Tuttavia, secondo Sleboda, non è così.Secondo il veterano, gli Stati Uniti possono occupare la Siria orientale quasi indefinitamente - come hanno fatto in Afghanistan e in Iraq - a meno che il costo economico e politico nelle vite americane non porti a un sufficiente indignazione politica in patria.Il punto debole qui è che gli Stati Uniti non sono riusciti a rovesciare il governo siriano a Damasco e ad installare il proprio regime fantoccio compiacente simile a quelli di Baghdad e Kabul, osserva Sleboda, aggiungendo che il coinvolgimento militare russo ha assicurato che ciò non potesse accadere."Di conseguenza, la resistenza locale e il conseguente costo saranno inevitabilmente più alti", afferma. "Si spera che questo accorcerà il periodo di occupazione militare degli Stati Uniti".(Traduzione de L'AntiDiplomatico)