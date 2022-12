In una lettera dal carcere Pedro Castillo denuncia un "complotto machiavellico" contro di lui

Novità dal Perù dove emergono sempre più indicazioni sulle manovre contro l’ormai ex presidente Pedro Castillo che, al netto dei suoi numerosi errori, è stato chiaramente estromesso tramite una manovra golpista tramite il Congresso.

Il deputato peruviano Guillermo Bermejo (ex Perù Libre) ha condiviso sul suo account Twitter una foto di una lettera di Pedro Castillo, in cui quest'ultimo denuncia un "piano machiavellico" contro di lui.

"Oggi ho visitato il presidente Pedro Castillo, che mi ha autorizzato a diffondere questa lettera con la sua firma", ha affermato sul social il parlamentare.

Hoy visite al presidente Pedro Castillo y me autorizo a difundir esta Carta con su firma. @Latina_Noticias @RPPNoticias @exitosape @teleSURtv pic.twitter.com/Jj5EzUjHwj — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) December 10, 2022

Nella lettera, Castillo accusa "un procuratore senza volto" e "un gruppo di medici mascherati" di aver cercato di prelevare un campione di sangue senza il suo consenso.

In questo contesto, il maestro rurale estromesso dalla presidenza ha incolpato diverse istituzioni del Paese, come la Procura Generale e il suo capo, Patricia Benavides; il Congresso della Repubblica, che ha deciso di sollevarlo dall'incarico dopo il suo messaggio alla nazione; e anche Dina Boluarte, la vicepresidente, che ha assunto la presidenza della Repubblica dopo la sua destituzione.

Castillo ha accusato tutte queste persone di tramare un "piano machiavellico" contro di lui.

"Non escludo che questo piano machiavellico sia guidato dalla Procura Generale, dal Presidente del Congresso e dalla signora Dina Boluarte", si legge nella lettera.

In precedenza, nel tentativo di capire perché Pedro Castillo si fosse affrettato a sciogliere il Congresso senza alcun appoggio, per poi essere destituito in Parlamento per "incapacità morale", era stata avanzata la teoria di un possibile messaggio "indotto" e il sospetto che fosse stato "drogato".

Il deputato Guido Bellido, che è stato presidente del Consiglio dei Ministri durante il governo di Castillo, ha parlato di "indizi" secondo cui Castillo "è stato costretto a leggere il messaggio di scioglimento".

Ex Primo Ministro in clandestinità

L'ex primo ministro peruviano, Aníbal Torres, ha annunciato la sua "clandestinità" dopo che la Procura della Repubblica lo ha accusato e quindi denunciato per il reato di ribellione.

"Il procuratore della Nazione, senza motivo, mi ha denunciato per aver fatto parte di un'organizzazione criminale e aver disturbato il sistema giudiziario. Ribellione e altri crimini, solo per aver ascoltato il messaggio presidenziale", ha twittato il politico, riferendosi al discorso di mercoledì scorso, in cui l'ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Congresso e l'istituzione di un governo di emergenza.

Come spiega, ha preso la decisione di entrare "in clandestinità" perché - assicura - "i procuratori sono operatori politici".

In un altro messaggio pubblicato sul suo account Twitter, ha denunciato che Castillo "viene isolato e umiliato per dare il messaggio che nessuno del popolo osi governare il Paese", esprimendo al contempo il suo fermo sostegno all'ex presidente. "La mia incrollabile fedeltà a Pedro Castillo è la mia lealtà al popolo", ha detto.

La Fiscal de la Nación me incluye como investigado y me aparta de la defensa de Pedro Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país. Mi incólume lealtad con Pedro Castillo, es mi lealtad con el pueblo. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) December 10, 2022

Il 24 novembre, Torres si è dimesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri dopo che il legislatore ha respinto una questione di fiducia da lui richiesta per abrogare la legge 31.399, in quanto limitava il diritto dei cittadini di partecipare e controllare le riforme costituzionali attraverso i referendum. Successivamente, è stato nominato capo del Gabinetto dei consulenti del Gabinetto ministeriale.

Dopo il messaggio alla nazione, il politico è rimasto al fianco dell'ex presidente, rappresentandolo anche come difensore durante l'udienza in cui è stata chiesta la detenzione preliminare contro Castillo, dove ha sostenuto che il principio di legalità è stato "palesemente violato", perché le accuse del Pubblico Ministero contro l'ex presidente "non erano state accreditate".

Nel paese monta la protesta popolare

Intanto cresce la protesta popolare in Perù. I manifestanti chiedono nuove elezioni generali, la chiusura del Congresso e non riconoscono il governo di Dina Boluarte.

Ad Andahuaylas, Arequipa, Trujillo, Iquitos, Madre de Dios, Ica, Tacna e Huacho, si sono svolte proteste contro l'attuale situazione politica nel terzo giorno di manifestazioni seguenti la destituzione di Pedro Castillo.

???????? Peru'daki Gösterisi daha kitlesel hale geliyor????



???? Eski Ba?kan Pedro Castillo'yu destekleyen madenciler, di?er göstericilere destek vermek için Arequipa'dan ayr?larak toplu halde Lima'ya gitti pic.twitter.com/8XRQZl9Jl8 — ka?anl??? (@turanimparator) December 11, 2022

I leader sociali del dipartimento peruviano di Apurímac hanno dichiarato la regione in insurrezione popolare, chiedendo la chiusura del Congresso del Paese, secondo quanto riporta La República. Nel corso di una riunione tenutasi sabato, le organizzazioni sociali hanno anche annunciato l'inizio di uno sciopero a tempo indeterminato a partire da lunedì 12 dicembre.

Dal 9 dicembre, la città di Andahuaylas, situata nell'Apurímac, è stata teatro di proteste e scontri con le forze dell'ordine in seguito alla destituzione di Pedro Castillo per "incapacità morale" da parte del Congresso peruviano.

#FuerzaPerú

???? Veamos como el Pueblo de Perú toma el aeropuerto de #Andahuaylas en protesta por el Golpe de Estado de la Derecha... pic.twitter.com/G70XafPTno — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 11, 2022

Centinaia di persone sono scese in piazza in rigetto alle azioni dei deputati e la nomina di Dina Boluarte a presidente della Repubblica. Gli scontri di venerdì hanno provocato il ferimento di quattro civili e di un poliziotto.

Sabato le proteste sono continuate e finora sono stati segnalati almeno 21 feriti, sia tra la popolazione civile che tra la Polizia nazionale. Inoltre, due agenti sono stati rapiti. Dopo essere stati trattenuti per più di sei ore dai manifestanti, entrambi sono stati rilasciati con la mediazione della polizia e dei rappresentanti della Defensoría del Pueblo.