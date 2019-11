Incredibile articolo di Erri De Luca su 'La Repubblica' dove spiega il razzismo a Salvini

di Giuseppe MasalaSottolineo questo passaggio memorabile: "In economia la rinuncia all'impiego di manodopera immigrata a basso costo è atto di autolesionismo". Dunque per questo signore è assolutamente giusto sfruttare nei campi i richiedenti asilo a 3 euro l'ora (con il pizzo da pagare ai caporali peraltro), farli vivere nelle baraccopoli e magari anche accettare il fatto che ogni tanto qualcuno muoia bruciato vivo a causa di qualche incendio divampato a causa dei fornellini a gas che utilizzano per scaldarsi.Tutto questo è giusto, e chi non lo fa è autolesionista. Questa è la sinistra oggi: schiavista e fascista. Poi in un incredibile transfert freudiano accusano gli altri di quello che appartiene loro. Qui ormai non capisco dove finisca la cattiveria e l'ipocrisia e dove inizi il disturbo psichiatrico.