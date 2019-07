Istituto Ifo lancia l'allarme: caos finanziario in Germania ed economia in caduta libera

Mala tempora currunt per la Germania. Su Berlino sta per abbattersi una una vera e propria recessione. Un eminente think tank tedesco avverte che la fiducia nell'economia del paese è caduta in "caduta libera" a luglio a causa delle preoccupazioni sull'impatto del conflitto commerciale globale e dell'approccio protezionistico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scrive il quotidiano britannico Express.

Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea (BCE) ha ammesso che la situazione è in fase di peggioramento e ha offerto una cupa prognosi per le economie della Germania e dell'Italia.

L'indicatore del clima economico dell'Istituto Ifo, con sede a Monaco, che misura la fiducia di 9000 manager su base mensile, è sceso da 95,7 punti da 97,5 punti rispetto a giugno. L'ultimo sondaggio segna il quarto mese consecutivo in cui l'indice ha registrato un calo.

Clemens Fuest, presidente Ifo, ha dichiarato: “Le case automobilistiche hanno ancora grandi preoccupazioni.

Le esportazioni sono ancora più focalizzate sulla contrazione”.

I problemi economici risultano essere maggiormente avvertiti dall’industria automobilistica tedesca con oltre l’80% delle fabbriche in contrazione.

Oltre alle preoccupazioni per la Brexit, il pessimismo è guidato anche dall'approccio testardo di Trump sul commercio internazionale, con Ifo che non esclude una recessione tecnica in primavera ed estate, il che significa ridurre la produzione economica.

Un’indagine condotta da IHS Markit mostra che l'attività manifatturiera per la più ampia zona euro è scesa ai livelli osservati l'ultima volta al culmine della crisi del debito europeo del 2012.