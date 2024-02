Julian Assange inizia l’ultima battaglia legale per evitare l’estradizione negli Stati Uniti

In due giorni e si deciderà il destino, la vita di Julian Assange.

Tra oggi e domani, presso l’Alta Corte di Londra, si terrà l'udienza che deciderà se il fondatore dell'organizzazione WikiLeaks, sarà estradato negli Stati Uniti.

Gli avvocati della difesa, nel corso dell’udienza ricorreranno ad un trattato tra Stati Uniti e Regno Unito vieta l'estradizione per crimini politici e che il reato di spionaggio non è stato classificato per essere applicato agli editori. Inoltre, il giornalista australiano non ha garanzie per un giusto processo negli Stati Uniti.

In caso di successo, i suoi legali avranno l'opportunità di contestare la sua estradizione negli Stati Uniti davanti ai tribunali britannici. Tuttavia, se la richiesta venisse respinta, Assange potrebbe essere inviato oltre Atlantico.

Come ultima risorsa, la difesa di Assange farebbe ricorso in caso di sentenza negativa alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma teme che il fondatore di WikiLeaks possa essere estradato prima che la Corte di Strasburgo possa fermare la decisione.

Secondo la moglie di Julian Assange, Stella Assange, l'ultima possibilità legale per fermare l'estradizione di suo marito dal Regno Unito agli Stati Uniti è una questione di vita o di morte. "La sua salute è in declino, fisicamente e mentalmente. La sua vita è in pericolo ogni giorno in cui resta in prigione, e se verrà estradato, morirà", ha dichiarato.

Ha inoltre confermato che, se il tentativo di contestare l'estradizione dovesse fallire durante l'udienza presso l'Alta Corte di Londra, intende chiedere un’ordinanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo .

Il caso Assange

Nel 2019 Assange è stato rinchiuso nella prigione londinese di Belmarsh dopo che l'allora presidente dell'Ecuador, Lenín Moreno, ne aveva autorizzato l'arresto presso l'ambasciata ecuadoriana a Londra, dove il giornalista australiano era detenuto in asilo da sette anni, dal giugno 2012.

Nel giugno 2022, il Regno Unito ha approvato l'estradizione di Assange negli Stati Uniti, dove è accusato di aver pubblicato su WikiLeaks centinaia di migliaia di pagine di documenti militari segreti e cablogrammi diplomatici che hanno rivelato al mondo le attrocità di Washington nelle guerre in Iraq e Afghanistan.

Inizialmente un tribunale aveva respinto la richiesta di estradizione con la motivazione che Assange avrebbe potuto suicidarsi o essere sottoposto a trattamenti disumani negli Stati Uniti. Tuttavia, Washington ha impugnato con successo la sentenza e ha offerto garanzie a Londra sul rispetto dei diritti dell'imputato.

La giustizia statunitense ha presentato un totale di 18 accuse contro Assange in base alla legge sullo spionaggio e chiede 175 anni di carcere per lui.

------------------------------



TRE LIBRI IMPERDIBILI PER CAPIRE LA PALESTINA: PROMOZIONE IN COLLABORAZIONE CON EDIZIONI Q







SCOPRI I TRE LIBRI