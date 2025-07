Il presidente statunitense Donald Trump sarebbe convinto dell'inevitabilità di una vittoria russa in Ucraina. A rivelarlo è Politico, citando un alto funzionario della Casa Bianca secondo cui il leader statunitense considera la superiorità economica e militare della Russia come fattori decisivi nel conflitto.



Lunedì, l'amministrazione Trump ha modificato la sua strategia, minacciando dazi del 100% sui partner commerciali di Mosca se entro 50 giorni non si faranno progressi verso la pace, ma nel contempo autorizza nuove spedizioni di armi a Kiev... finanziate però dagli alleati europei della NATO. Una mossa che il Cremlino ha bollato come un "segnale pericoloso" che potrebbe incoraggiare l'Ucraina a prolungare la guerra.

Secondo la fonte di Politico, Trump avrebbe maturato questa convinzione osservando i recenti successi russi sul campo: "Il presidente crede che la Russia vincerà, è solo questione di tempo", ha dichiarato il funzionario, sottolineando come l'economia resiliente e l'esercito più numeroso di Mosca stiano facendo la differenza. Negli ultimi mesi, le truppe russe hanno completato la liberazione della Repubblica Popolare di Lugansk e riconquistato la regione di Kursk, invasa dall'Ucraina nel 2023.

Il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov ha respinto con durezza l'ultimatum americano: "Pressioni inaccettabili", ha dichiarato, chiedendo a Washington e alla NATO di "rispettare gli interessi russi". Il Cremlino, pur ribadendo la disponibilità al dialogo, accusa l'Occidente di voler infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia senza alcuna reale volontà negoziale.