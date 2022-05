Kollateral. I brevi documentari di chi ha sfidato le misure anti-pandemiche approda in Italia

Riceviamo e pubblichiamo.

KOLLATERAL. Una serie di documentari brevi, targati OVALmedia, che raccontano come le misure anti pandemiche abbiano sconvolto la vita delle persone e come queste stiano provando a resistere organizzandosi.

La serie, iniziata in Germania, ora è approdata in Italia.

Le misure anti-pandemiche sono comuni e dunque comprensibili e condivisibili anche i problemi che ne derivano.

"La mamma" è il primo episodio italiano, il secondo si intitola "L´attivista" per la regia di Nathalie Signorini. Sono Oksana e Linda: due donne con due storie intrecciate. La prima a Modena ha perso la figlia sedicenne a causa della seconda dose di Pfizer. La sua unica ragione di vita è diventata quella di dimostrare la correlazione tra la morte della sua Giulia e la vaccinazione. Nella seconda storia c’è Linda che senza avere mai incontrato Oksana, conosciuta su FB, va alle manifestazioni a Roma in sua vece, perché è mamma anche lei e perché Giulia è diventata per lei il simbolo di un’epoca assurda e senza senso.

L´idea della serie è quella di dare una rappresentazione plastica di chi da due anni è escluso dal racconto filmico televisivo e cinematografico. Nelle storie raccontate chiunque abbia patito le misure anti pandemiche si può ritrovare o può riconoscere qualcosa che lo/la riguarda. Non bastano analisi e disamine poltico-filosofiche o controinformazione, se pur necessarie e fondamentali, c'è bisogno anche di un racconto più intimo di quelle sofferenze e di quelle difficoltà pratiche e psicologiche che tanti più o meno hanno vissuto e stanno vivendo. Finalmente si narra del disorientamento, del dolore e della solitudine di ciascuno, delle fratture familiari, delle separazioni dagli amici, di tutto ciò che si è incrinato dopo che il mondo è caduto nella paranoia sanitaria, oltre che di drammi irreversibili come quello di Giulia. In ogni finale però si dà conto anche della strenua resistenza, della voglia di aiutare e di unirsi. Per questo in calce a ogni episodio italiano c’è l’invito di Giorgio Agamben a creare “una comunità di amici e vicini” nella società “dell´inimicizia e della distanza”.





Questi i due episodi:

(Trovate KOLLATERAL su www.oval.media)