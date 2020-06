La Cina promette di rendere il futuro vaccino contro il coronavirus "un bene pubblico globale"

La Cina promette di rendere accessibile il vaccino per il covid-19 a tutti i paesi quando riuscirà a svilupparlo, ha dichiarato oggi il ministro della scienza e della tecnologia, Wang Zhigang."Se il vaccino cinese può essere applicato dopo che è stato clinicamente sviluppato e testato, attueremo seriamente la promessa fatta dal presidente Xi Jinping [...] e lo offriremo come un bene pubblico globale", ha promesso il ministro, citato dal portale Sohu."I vaccini sono ancora la strategia fondamentale per battere il nuovo coronavirus", ha affermato, osservando che sebbene diversi paesi nel mondo stiano sviluppando vaccini, il processo è lungo e molto complicato. "Lo sviluppo del vaccino deve mettere la sicurezza, l'efficacia e l'accessibilità in una posizione molto importante", ha precisato Wang.Nel frattempo, secondo la valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, pubblicata martedì scorso, cinque dei 10 vaccini contro la SARS-CoV-2 negli studi clinici sono di origine cinese. Inoltre, 123 vaccini sono in fase di valutazione preclinica, secondo l'OMS.