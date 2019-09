Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi è intervenuto alla 74a sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.Il discorso di Wang Yi arriva due giorni dopo che Washington ha introdotto sanzioni contro cinque compagnie e molti altri cittadini di paese asiatico per aver violato le misure restrittive nei confronti dell'Iran. Da parte sua Pechino le ha descritte come una "grave violazione delle norme di base delle relazioni internazionali".All'inizio del suo discorso, il ministro degli Esteri ha affermato che "la Cina è diventata il principale motore dello sviluppo globale".Ed ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi dei nostri ultimi 70 anni".Sulle sue relazioni internazionali, ha affermato che la sua nazione cercherà legami "indipendenti" e non "interferirà" negli affari di altri paesi. Inoltre, ha promesso che "la Cina sarà sempre accanto ai paesi in via di sviluppo".Per quanto riguarda le tensioni commerciali, il rappresentante del "Gigante asiatico" ha proclamato "multilateralità, difesa del diritto internazionale". Su questo, ha sottolineato che "la costruzione di muri mina l'ordine economico globale".Tra le righe, il capo della diplomazia ha fatto riferimento alla disputa economica che la sua nazione deve affrontare con gli Stati Uniti, precisando: "Di fronte ai venti del protezionismo, non saremo passivi".D'altra parte, Wang Yi ha anche affermato che questo paese orientale reagirà a "pressioni e sanzioni unilaterali".Sulle questioni che riguardano la comunità internazionale, tra le altre cose, ha fatto riferimento alla tensione nucleare esistente sull'Iran e ha commentato che il Trattato sulle forze nucleari di livello intermedio è importante per sostenere la stabilità globale.A sua volta, ha affermato che il conflitto territoriale in Palestina dovrebbe essere una priorità per le Nazioni Unite, e ha messo in evidenza il problema storico della penisola coreana, divisa nei paesi della Corea del Sud - capitalista - e della Corea del Nord - comunista -: "No dobbiamo escludere la soluzione politica ", ha detto. Sulla tensione tra Washington e Pionyang, ha osservato: "La Corea del Nord ha dimostrato che è pronta per il dialogo, speriamo che gli Stati Uniti facciano la loro parte".D'altra parte, ha affermato che Pechino "si oppone allo schieramento di missili di portata intermedia nella regione Asia-Pacifico".