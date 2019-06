"La guerra commerciale tra USA e Cina potrebbe presto diventare una guerra valutaria"

Gli Stati Uniti potrebbero scatenare una guerra valutaria in "due o tre anni", quando finiranno la loro guerra commerciale con la Cina, secondo l'analista Christian Gattiker, responsabile della ricerca presso la banca Julius Baer.Parlando ad una trasmissione televisiva della CNBC, Gattiker ha spiegato che la Federal Reserve degli Stati Uniti non era presente ha ceduto alla pressione della Casa Bianca con una politica che potrebbe dare forma al futuro del dollaro."Si sono spostati di 180 gradi rispetto alla modalità di regolazione automatica per ridurre i tassi e allentare la politica monetaria, quindi penso ci sia una certa pressione", ha aggiunto l'analista, aggiungendo che l'attuale ambiente geopolitico sta creando nuovi obiettivi per la banca.Governo centrale degli Stati Uniti, compreso il mantenimento di un "ambiente economico ordinato".In questo contesto, l'analista ritiene che "un dollaro più debole è giustificato dal punto di vista degli Stati Uniti", quindi prevede che potrebbe passare "da una situazione di guerra commerciale a una situazione di guerra valutaria nei prossimi due anni o tre anni."Una guerra valutaria si verifica quando una nazione deprezza deliberatamente il valore della propria valuta nazionale per stimolare la propria economia.