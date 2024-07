Monthly Review: una "guerra dell'oppio" dell'imperialismo contro la Cina?

di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli

Temendo di perdere la loro egemonia imperiale sull’economia mondiale a causa dell’ascesa della Cina come grande potenza economica, gli Stati Uniti stanno cercando di tradurre la loro ascesa militare in un rinnovato dominio economico, con conseguenti pericoli senza precedenti per l’umanità nel suo insieme. In verità, sarebbe difficile esagerare gli enormi pericoli per il mondo in generale associati alla proiezione di Washington del potere militare e finanziario della Nuova Guerra Fredda volta a fermare la crescita economica della Cina.

Il Segretario di Stato americano Antony J. Blinken ha recentemente dichiarato che l’era post-Guerra Fredda è ormai finita, per essere sostituita da una nuova fredda rivalità, con la Cina come principale minaccia al dominio mondiale degli Stati Uniti. Una classica strategia di “contenimento”, si sostiene, non funzionerà contro la Cina. Blinken sostiene invece quella che chiama una “geometria variabile” in cui Pechino deve essere bloccata in ogni punto attraverso una complessa rete funzionale di alleanze militari ed economiche, insieme a restrizioni tecnologiche. Qui la chiave è trovare il modo in cui Washington possa utilizzare la sua impareggiabile potenza militare per migliorare la sua posizione economica relativa (Antony J. Blinken, “ Remarks to the Johns Hopkins School of Advanced International Studies ”, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, settembre 13, 2023, state.gov).

Kurt M. Campbell, principale architetto del “Pivot to Asia” dell’amministrazione Barack Obama e ora zar cinese dell’amministrazione Joe Biden (nel suo ruolo di vice assistente del presidente e coordinatore per l’Indo-Pacifico), sta giocando un ruolo chiave parte nello sviluppo della nuova grande strategia imperiale statunitense. Campbell, che ha anche fortemente sostenuto l’irrigidimento della posizione degli Stati Uniti nei confronti della Cina sotto l’amministrazione Donald Trump, è il fondatore, insieme a Michèle Flournoy (membro del consiglio di amministrazione dell’appaltatore militare Booz Allen Hamilton), del Center for a New American Security, che è finanziato dalla Northrup Grumman e da dozzine di altri appaltatori militari.

Egli insiste sul fatto che “il biglietto per la grande partita” nella competizione con la Cina è la proiezione della potenza militare statunitense in Asia, consentendo agli Stati Uniti di mantenere ed estendere il proprio controllo del “sistema operativo” economico nell’Indo-Pacifico e nel mondo nel suo complesso, bloccando al contempo il sistema operativo rivale cinese e impedendo a Pechino di accedere alle tecnologie critiche.

Usando il linguaggio dell’impero, Campbell parla della nuova “Pax Americana di sostegno al sistema operativo dell’Asia”. In linea con ciò, i suoi sforzi nell’amministrazione Biden si sono concentrati principalmente sullo sviluppo delle alleanze militari Quad e AUKUS e sull’espansione del ruolo della NATO nel teatro asiatico al fine di limitare, attraverso una convergenza di mezzi militari ed economici, l’economia cinese. sviluppo, “scoraggiando” così Pechino dall’assumere un ruolo economico mondiale più ampio che comprometterebbe l’egemonia di Washington (“ Biden Advisor Sees Asia Trade Focus as a ’Wake-Up Call ” , Deccan Herald , 2 dicembre 2020, deccanherald.com ; “ Il veterano dell’era Obama Kurt Campbell guiderà la politica asiatica di Biden ”, New Delhi Television, 13 gennaio 2021, ndtv.com; Kurt Campbell, “ Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere in grado di competere stabilmente ”, Caixin Global , 23 gennaio 2021 , caixingglobal.com).

Una buona indicazione di dove sta andando la grande strategia degli Stati Uniti e dei crescenti pericoli che questa nuova direzione comporta può essere vista in un articolo di Mangesh Sawant intitolato “Perché la Cina non può sfidare la supremazia militare degli Stati Uniti”, pubblicato nel dicembre 2021 dal Journal of Indo- Pacific Affairs (Air University Press), noto come il "giornale professionale delle forze aeree per il teatro prioritario americano".

Sawant sostiene che gli Stati Uniti hanno un enorme vantaggio militare sulla Cina, fornendo la leva per rafforzare il dominio economico statunitense. Sottolinea che, a parte la superiorità tecnologica, i missili a bordo delle navi da guerra navali statunitensi superano di cinque a uno quelli della marina cinese. Washington spende “156 miliardi di dollari all’anno per le [sue] 800 basi militari straniere” in paesi stranieri in tutto il mondo (circa quattrocento dei quali circondano la Cina), un importo quasi uguale al bilancio totale della difesa cinese, mentre la Cina stessa non dispone di alcuna proiezione di forza globale. . L'arsenale nucleare cinese di 410 testate nucleari è minuscolo rispetto alle “4.000 testate nucleari superiori” (in realtà, 5.244) degli Stati Uniti. Nel caso di una guerra nucleare limitata, ci viene detto, gli Stati Uniti realizzerebbero “l’annientamento totale dei centri di gravità militare ed economico della Cina”.

Il “Maritime Strike Tomahawk Cruise Missile Block V” della Marina statunitense [vorrebbe] distruggere città costiere come Shanghai, cancellando le industrie hi-tech cinesi nel giro di poche ore”, eliminando così la Cina come potenza economica mondiale. Ciò viene definito da Sawant come l'uso dell'"esercito americano come deterrente economico", capace in qualsiasi momento (anche se questo è attentamente espresso in termini di difesa/ritorsione) di porre fine al progresso economico della Cina e di riaffermare il dominio assoluto degli Stati Uniti. sull’economia mondiale (Mangesh Sawant, “ Why China Cannot Challenge the US Military Primacy ”, Journal of Indo-Pacific Affairs , 13 dicembre 2021; Hans Kristensen et al., “ Status of World Nuclear Forces ”, Federation of American Scientists, 31 marzo 2023, fas.org).

Il punto in cui Sawant porta a casa la sua argomentazione, sia in termini di potenza militare occidentale che di vantaggi economici ottenibili dal suo utilizzo, è in riferimento alle guerre dell’oppio del diciannovesimo secolo portate avanti da Gran Bretagna e Francia contro la Cina, che portarono a un secolo di trattati ineguali imposti alla Cina. A questo proposito, il Journal of Indo-Pacific Affairs dichiara che, in relazione alla “Guerra dell’oppio: allora e adesso – non è cambiato molto”, sia rispetto alla schiacciante potenza militare occidentale sia alla sua capacità di imporre il suo dominio economico totale sulla Cina. con la forza, se necessario. In una versione glorificata della prima guerra dell'oppio del 1839-42, Sawant afferma che la "forza militare cinese di 800.000 uomini" fu sconfitta da una forza d'invasione britannica di "20.000 soldati e tre dozzine di moderne navi da guerra della Royal Navy". “Le guerre dell’oppio”, sottolinea: hanno parallelismi militari con l’EPL [Esercito popolare di liberazione cinese].

Le guerre portarono al crollo della dinastia Qing e alla decimazione dell'esercito cinese. L’esito di una guerra contemporanea con gli Stati Uniti sarà quasi identico alle dimensioni politiche delle guerre dell’oppio. Il Trattato di Tianjin del 1858, imposto da potenze straniere, devastò [economicamente] la Cina… Le conseguenze delle guerre dell’oppio portarono alla ribellione dei Boxer nel 1899. Circa 80 anni dopo, l’invasione giapponese del 1937 dimostrò quanto fosse vulnerabile e debole la Cina potenze navali esterne.

Riferendosi in questo modo alle guerre dell’oppio, il Journal of Indo-Pacific Affairs dell’Air Force suggerisce che quella che è considerata una guerra imminente tra gli Stati Uniti e la Cina si tradurrà in un “nuovo secolo americano” per gli Stati Uniti e in una nuova secolo di umiliazioni e trattati ineguali per la Cina.

Per comprendere appieno il significato di tutto ciò è utile fare riferimento al discorso di Xi Jinping in occasione del centenario del Partito Comunista Cinese nel luglio 2021, sei mesi prima della pubblicazione dell'articolo sul Journal of Indo- Pacific Affari , in cui Xi affermava: “Dopo la guerra dell’oppio del 1840, la Cina… fu gradualmente ridotta a una società semi-coloniale e semi-feudale e attraversò un periodo di sofferenza più grande di quanto avesse mai conosciuto in precedenza.

Il paese ha subito un’intensa umiliazione, il popolo è stato sottoposto a grandi sofferenze e la civiltà cinese è stata immersa nell’oscurità. Da quel momento, il ringiovanimento nazionale è stato il sogno più grande del popolo cinese e della nazione cinese”. Senza dubbio con questo in mente, l’aeronautica americana ha risposto solo pochi mesi dopo, nell’articolo di Sawant sul Journal of Indo-Pacific Affairs , che l’Occidente era militarmente in grado di fare di nuovo questo alla Cina, con gli Stati Uniti in piedi per la Gran Bretagna, e con la stessa devastazione economica e umiliazione per la Cina (Xi Jinping, “Discorso alla cerimonia del centenario del Partito Comunista Cinese”, The Governance of China [Beijing: Foreign Languages Press, 2022], 3– 4).

Karl Marx, il più grande oppositore occidentale della Seconda Guerra dell’Oppio del 1856-1860, in cui la Francia si unì alla Gran Bretagna nell’invasione della Cina, osservò che “la guerra piratesca” aveva provocato “nuove umiliazioni accumulate” sulla dinastia Qing, che fu costretta a accettare un commercio di oppio di “dimensioni colossali”, con effetti devastanti per la sua società.

Come spiegò Marx all’epoca, “mentre predica apertamente il libero commercio del veleno [oppio]” e usando questo come giustificazione per la sua guerra al governo cinese, che aveva tentato di limitare il commercio, la Gran Bretagna tuttavia “difende segretamente il monopolio del suo manifattura” in India sotto il dominio coloniale britannico. “Ogni volta che guardiamo da vicino la natura del libero scambio britannico, in genere si scopre che il monopolio è alla base della sua libertà” – un monopolio normalmente messo in atto con la forza (Karl Marx e Frederick Engels, On Colonialism [New York: International Editori, 1972], 220, 225).

Per lo zar statunitense Campbell, i monopoli economici o “sistemi operativi”, da sfruttare con mezzi militari, sono la parola d’ordine. Respinge il ringiovanimento della Cina dopo un secolo di umiliazioni, iniziato con le guerre dell'oppio e associato alle ripetute invasioni delle potenze occidentali e all'imposizione di trattati ineguali, come una visione nazionalista cinese della storia particolarmente distorta.

Tuttavia, il “Pivot to Asia” che Campbell aveva articolato per la prima volta durante l’amministrazione Obama si è ora evoluto in un tentativo concertato di utilizzare una combinazione di mezzi economico-militari per dominare l’Indo-Pacifico, sostenuto da preparativi accelerati per la guerra con la Cina, in cui le guerre dell'oppio vengono ripetutamente citate come sfondo. Ciò va di pari passo con l’idea dell’aeronautica americana, espressa nell’articolo di Sawant, di utilizzare “l’esercito americano come deterrente economico” per l’ascesa della Cina come potenza mondiale, indicando niente di meno che una terza guerra mondiale ( Kurt M. Campbell, The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia [New York: Hachette Group, 2016], 117–18, 258).

Niente è più importante in queste circostanze della creazione di un movimento mondiale per la pace che, nella nostra epoca, dovrà essere anche un movimento ecologico mondiale mirato allo sviluppo umano sostenibile.