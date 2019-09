"Non abbiamo bisogno di portaerei. Abbiamo bisogno solo di armi per difenderci". Mosca spiega come affronta Washington "con efficacia"

Ieri, il quotidiano russo Moskovski Komsomólets ha pubblicato una lunga intervista con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigú, "la primo in 7 anni", ha osservato il titolare del dicastero, in cui ha affrontato le conquiste del paese nel campo tecnico-militare, sottolineando che oggi "la Russia già contrasta abbastanza efficacemente gli Stati Uniti", qualcosa di possibile "grazie alla nostra scienza, alla nostra industria, ai nostri nuovi sviluppi".Oggi, l'esercito russo è in "allerta permanente", un obiettivo raggiunto grazie a "incredibili sforzi dei leader del paese e del Ministero della Difesa", ha spiegato il minstro russo.Il ministro ha affermato che oggi i campi di addestramento sono occupati l'80% delle volte. La maggiore intensità dell'addestramento del contingente militare russo ha portato alla spesa media di munizioni per l'addestramento al combattimento "che si è moltiplicata per cinque volte". Inoltre, il generale ha dichiarato che entro il 2020, il livello di equipaggiamento delle truppe russe con armi moderne sarà aumentato al 70%, essendo aumentato di quasi quattro volte dal 2012.Il ministro della difesa ha sottolineato che, sebbene per il suo bilancio per la difesa, la Russia sia "solo al 7° posto" nella classifica mondiale, l'efficacia raggiunta negli ultimi tempi è il valore più importante da evidenziare."Siamo abbastanza efficaci nelle nostre spese militari, che vengono usate con parsimonia e sono sotto lo stretto controllo del comandante supremo [delle forze armate, il presidente Vladimir Putin]".Gli Stati Uniti, da parte loro, "spendono enormi somme" in compagnie militari private, gruppi di battaglia di portaerei e "basi militari sparse in tutto il mondo". Il governo degli Stati Uniti, ha spiegato, ha circa 170 basi di questo tipo, mentre un'unica operazione negli Stati Uniti in Afghanistan costa quasi uguale al bilancio annuale della difesa della Russia."La Russia ha bisogno dei suoi 5-10 gruppi di portaerei se non attaccherà nessuno? Abbiamo bisogno di fondi che potrebbero essere potenzialmente utilizzati contro gruppi di portaerei nemici di questo tipo in caso di aggressione contro il nostro paese. Ed è incomparabilmente più economico e più efficace! ", ha spiegato Shoigú.