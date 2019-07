di Antonio Di Siena

L’unica certezza è che a seguito di quei processi cambiò radicalmente la storia d’Italia.



Un’intera classe politica fu spazzata via rimpiazzata da un’altra, molto meno legata a principi quali la sovranità nazionale e il controllo pubblico in economia.



Forse è solo una coincidenza ma la sostituzione quasi totale di quella classe dirigente spianò la strada ad una stagione di riforme senza precedenti.



Nel giro di pochi mesi scomparvero quasi tutti i vecchi partiti e la Repubblica si trasformò da multi partitica e proporzionale a bipolare e tendente al maggioritario.



Contestualmente iniziarono le privatizzazioni dei grandi enti pubblici come IRI, ENI, INA, ENEL, Ferrovie dello Stato, SIP, e Monopoli. E la dismissione di società come Agip, Snam e Banca commerciale italiana.



Il processi di unificazione europea e creazione della moneta unica subirono un’ulteriore accelerata.

E si posero le basi per la moderna politica fondata sul vincolo esterno.



Qualcuno crede che Tangentopoli sia stata un di golpe bianco.



Io questo non lo so, ma a dirla con un vecchio protagonista di quegli anni “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.



Mi sarebbe piaciuto chiedere qualcuna di queste cose a Francesco Saverio Borrelli, ma la sua morte lo impedisce.



Resta quell’altro.



Il perito elettronico emigrato in Germania a fare l’operaio che, tornato in Italia, prima diventa agente di polizia e poi vince il concorso in magistratura.



Ma questa è un’altra storia.

O forse no.