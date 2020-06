Pepe Escobar - La Russia punta a realizzare il sogno della Grande Eurasia

Il professor Sergey Karaganov è noto in modo informale in influenti circoli di politica estera come il "Kissinger russo” - con l'ulteriore vantaggio di non dover portare l’etichetta di "criminale di guerra" dal Vietnam e dalla Cambogia al Cile e oltre.

Karaganov è preside della Facoltà di Economia Mondiale e Affari Internazionali presso la High School of Economics della National Research University. È anche presidente onorario del Presidium del Consiglio Russo per la Politica Estera e di Difesa.

Nel dicembre 2018, ho avuto il piacere di essere ricevuto nell'ufficio di Karaganov a Mosca per una conversazione individuale essenzialmente sulla Grande Eurasia, il percorso russo per l'integrazione dell'Eurasia.

Ora Karaganov ha ampliato le sue intuizioni principali per un ‘atlantismo’ made in Italy di solito più distinto per le sue mappe rispetto alle "analisi" prevedibili direttamente da un comunicato stampa della NATO.

Anche notando, correttamente, che l'UE è una "istituzione profondamente inefficiente" su un lento cammino verso la dissoluzione - e questo è un eufemismo enorme - Karaganov osserva che le relazioni Russia-UE stanno raggiungendo una relativa normalizzazione.

Questo è qualcosa attivamente discusso nei corridoi di Bruxelles da mesi ormai. Non esattamente l'agenda prevista dal Deep State degli Stati Uniti - o dall'amministrazione Trump, del resto. Il grado di esasperazione con le buffonate del Team Trump non ha precedenti.

Tuttavia, come riconosce Karaganov: "Le democrazie occidentali non sanno come esistere senza un nemico". Come le banalità di Stoltenberg, segretario generale della NATO, sulla "minaccia" russa.

Anche se il commercio della Russia con l'Asia è ora equivalente al commercio con l'UE, in Europa è emersa una nuova "minaccia": la Cina.

Un'alleanza interparlamentare sulla Cina è stata appena inventata la scorsa settimana come una nuova piattaforma di demonizzazione, riunendo rappresentanti di Giappone, Canada, Australia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Svezia, nonché membri del Parlamento Europeo.

La Cina "guidata dal Partito Comunista Cinese" deve essere affrontata come una "minaccia" ai "valori occidentali", la stessa vecchia triade di democrazia, diritti umani e neoliberismo. La paranoia incarnata nella doppia "minaccia" Russia-Cina non è altro che un'illustrazione grafica del principale scontro della Grande Scacchiera: integrazione NATO vs Eurasia.

Un grande potere asiatico

Karaganov analizza il fondamentale partenariato strategico Russia-Cina in una formula facilmente comprensibile: Pechino trova un forte sostegno nel potere strategico della Russia come controbilanciamento per gli Stati Uniti, Mosca può contare sulla potenza economica della Cina.

Ricorda il fatto cruciale che quando la pressione occidentale sulla Russia era al culmine dopo il referendum di Maidan e Crimea, "Pechino ha offerto a Mosca un credito praticamente illimitato, ma la Russia ha deciso di affrontare da sola la situazione".

Uno dei vantaggi che ne derivano è che la Russia e la Cina hanno abbandonato la concorrenza in Asia centrale, cosa che ho visto di persona nei miei viaggi alla fine dell'anno scorso.

Ciò non significa che la concorrenza sia stata cancellata. Le conversazioni con altri analisti russi rivelano che la paura dell'eccessivo potere cinese è ancora vigente, specialmente quando si tratta delle relazioni della Cina con gli stati più deboli e non sovrani. Ma la linea di fondo, per un praticante realpolitik come Karaganov, è che il "pivot to the East" e l'intesa strategica con la Cina hanno favorito la Russia nella Grande scacchiera.

Karaganov comprende totalmente il DNA russo come una grande potenza asiatica, prendendo in considerazione qualsiasi cosa, dalla politica autoritaria alla ricchezza di risorse naturali della Siberia.

La Russia, dice, è “vicina alla Cina in termini di storia comune nonostante l'enorme distanza culturale che li separa. Fino al 15° secolo, entrambe erano sotto l'impero di Gengis Khan, il più grande della storia. Se la Cina ha assimilato i mongoli, la Russia ha finito per espellerli, ma in due secoli e mezzo di sottomissione ha incorporato molti tratti asiatici".

Karaganov considera Kissinger e Brzezinski "lucidi strateghi" e lamenta che, anche se hanno consigliato diversamente, "la classe politica statunitense” ha inaugurato una "nuova guerra fredda" contro la Cina. Abbatte l'obiettivo di Washington mentre gioca a "Last Battle" approfittando delle basi avanzate che gli Stati Uniti dominano ancora in quello che Wallerstein definirebbe come il nostro sistema mondiale in rovina.

Nuovo Movimento dei Non Allineati

Karaganov è molto acuto sulla natura indipendente della Russia - sempre contrastando ferocemente "chiunque abbia indicato un'egemonia globale o regionale: dai discendenti di Gengis Khan a Carlo XII di Svezia, da Napoleone a Hitler. Nella sfera militare e politica, la Russia è autosufficiente. Non in ambito economico, tecnologico e informatico, dove ha bisogno di mercati e partner esterni, che cercherà e troverà”.

Il risultato è che il sogno di riavvicinamento Russia-UE rimane molto vivo, ma sotto "ottica eurasiatica".

È qui che entra in gioco il concetto di Grande Eurasia, come ho discusso con Karaganov nel nostro incontro: “Un partenariato multilaterale e integrato, ufficialmente sostenuto da Pechino, basato su un sistema egualitario di legami economici, politici e culturali tra diversi Stati", con la Cina nel ruolo di primus inter pares. E questo include una "parte significativa dell'estremità occidentale del continente eurasiatico, cioè l'Europa".

Questo è ciò che sembra indicare l'evoluzione nella Grande Scacchiera. Karaganov - correttamente - identifica l'Europa occidentale e settentrionale come attratta dal "polo nordamericano", mentre l'Europa meridionale e orientale sono "inclini al progetto eurasiatico".

Il ruolo russo, in questo contesto, sarà quello di "bilanciare le due possibili potenze egemoniche", come "garante di una nuova unione di nazioni non allineate". Ciò suggerisce una nuova configurazione molto interessante del Movimento dei Non Allineati.

Quindi incontra la Russia come uno dei sostenitori di un nuovo partenariato multilaterale e multi-vettore, passando infine da uno status di "periferia dell'Europa o dell'Asia" a "uno dei centri fondamentali dell'Eurasia settentrionale". Un lavoro in corso - costantemente - in progressione.







(Traduzione de l’AntiDiplomatico)