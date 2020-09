Trump e il Covid non fermano la Cina: quinto mese consecutivo di crescita investimenti esteri

Gli investimenti diretti esteri in Cina sono aumentati del 18,7% ad agosto rispetto all'anno precedente e hanno raggiunto 84,1 miliardi di yuan (12,3 miliardi di dollari USA), secondo i dati del Ministero del Commercio cinese, citato dall'agenzia di stampa Xinhua . Agosto ha segnato il quinto mese consecutivo di crescita , mentre nei primi otto mesi di quest'anno, gli afflussi di investimenti sono aumentati del 2,6 per cento a 619,8 miliardi di yuan.La Cina rimane una delle principali destinazioni di investimento, in quanto è una delle poche nazioni che è riuscita a evitare di cadere in recessione dopo che la pandemia ha scosso l'economia mondiale e ha registrato una crescita del 3,2% nel secondo trimestre. Gli investimenti nel Paese continuano a crescere nonostante le controversie commerciali con gli Stati Uniti e i tentativi dell'amministrazione Trump di convincere le società statunitensi a lasciare la Cina.Da parte sua, Pechino ha intensificato gli sforzi per attirare investitori globali. Venerdì scorso, alti funzionari cinesi hanno indicato che il loro paese sta scommettendo sul settore dei servizi in rapida crescita per supportare gli investitori.Hanno anche annunciato che la capitale cinese cerca di diventare una "zona di dimostrazione nazionale globale" in quanto implementa una serie di misure, tra cui l'agevolazione dei flussi di capitali transfrontalieri, il sostegno a società di titoli e futures esteri, e promuovere la partecipazione di società straniere alla negoziazione di azioni e obbligazioni."Gli investitori stranieri hanno espresso una forte intenzione di entrare nel settore delle telecomunicazioni. Ora il piano consentirà alle aziende straniere di investire in reti private virtuali (VPN), con una quota di azioni estere non superiore al 50 per cento. I provider delle società di telecomunicazioni straniere possono costituire joint venture per fornire tali servizi a società straniere a Pechino ", ha affermato venerdì aalla CGTN il vice ministro del Commercio cinese Wang Shouwen.