Ultimatum di Mosca: «Senza garanzie sicurezza dalla NATO, ci sarà risposta militare»

Dalla Russia lamentano i comportamenti di NATO e Stati Uniti come atteggiamenti pericolosi per la pace e la stabilità. Il viceministro degli Esteri di Mosca, Sergei Ryabkov, ha avvertito del rischio di nuovi scontri dovuti alla mancanza di ogni garanzia di sicurezza per la Federazione Russa da parte della NATO.

Ryabkov ritiene che la mancanza di dialogo diplomatico potrebbe portare a risposte militari. Il diplomatico ha anche affermato che Mosca non si fida delle assicurazioni dell'Alleanza Nord Atlantica secondo cui non ci sono piani per schierare attrezzature militari nei pressi dei confini della Russia.

«Ci sarà uno scontro, questo sarà il prossimo passo. Ora non c’è stato, abbiamo una moratoria unilaterale, chiediamo che a questa moratoria si uniscano NATO e Stati Uniti», ha affermato il diplomatico in un’intervista concessa all’agenzia RIA Novosti.

«La mancanza di progressi verso una soluzione politico-diplomatica a questo problema porterà al fatto che la nostra risposta sarà militare e tecnico-militare», ha poi aggiunto.

In precedenza, Sergei Ryabkov aveva affermato che l'espansione dell'Alleanza Atlantica non può avvenire a scapito della sicurezza di altri paesi. Un'ulteriore espansione della NATO, evidenziava Ryabkov, porterà a terribili conseguenze per l'alleanza. Il viceministro degli Esteri ha osservato che la libertà di aderire alle alleanze non può essere assoluta, mentre la politica della Nato è in netta contraddizione con questo postulato. Secondo il viceministro degli Esteri, la Russia continuerà a prestare attenzione all'impossibilità di "combinare” le due cose.

Riguardo la tensione intorno all'Ucraina, l'alto diplomatico ha spiegato che “questo è soprattutto il progetto geopolitico di Washington, un tentativo di allargare la sfera della propria influenza, ampliando i propri strumenti per rafforzare le proprie posizioni che, secondo le aspirazioni statunitensi, aiuteranno per il dominio in questa regione del mondo. Questo è, naturalmente, un metodo per crearci difficoltà, intaccando la nostra sicurezza. Lo diciamo apertamente: abbiamo delle linee rosse che non permetteremo a nessuno di attraversare; abbiamo un requisito molto chiaro: penso che tutti abbiano sentito il segnale del presidente russo secondo cui Mosca ha bisogno di garanzie legali estremamente affidabili per la sua sicurezza".

L’alleanza Atlantica intanto continua ad avanzare verso Est, nonostante non ci siano argomenti validi a sostegno di questo allargamento. Spiega Ryabkov: “Non ci sono argomenti. Inoltre, stanno tentando di negare la legittimità della domanda sul perché la NATO dovrebbe spostarsi verso est. Negano la possibilità di discutere questo argomento in linea di principio. Tuttavia, questo è un errore che potrebbe portare all'indebolimento della loro stessa sicurezza", ha ammonito l'alto diplomatico.