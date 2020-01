(Video) Migliaia di palestinesi protestano contro l '"accordo del secolo" di Trump

Nella Striscia di Gaza, i manifestanti hanno portato cartelli con scritto: "La Palestina non è in vendita " e hanno bruciato immagini del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nonché della bandiera americana.Le forze israeliane hanno attaccato i manifestanti, lanciando gas lacrimogeni contro di loro, nella città di Jan Yunis, nella striscia meridionale di Gaza. Diverse persone indignate sono state ferite a seguito degli scontri, secondo i media palestinesi.Video HispanTVOltre alla città di Gaza, in altre parti della Palestina occupata, i palestinesi sono scesi in piazza, nelle città della Cisgiordania di Ramallah e Tulkarm.Nel frattempo, le truppe israeliane hanno rafforzato le loro postazioni e chiuso diverse strade in Cisgiordania, limitando gravemente la libertà di movimento dei palestinesi al fine di placare le proteste.Oggi e domani i palestinesi hanno dichiarato "giorni di rabbia e lotta illimitata" contro il regime israeliano e hanno indetto marce di massa contro il piano filo-israeliano di Trump, che i palestinesi chiamano "frode del secolo" e un "attacco contro la sovranità” del loro paese.Alcuni rapporti trapelati hanno rivelato che il cosiddetto "accordo del secolo", progettato principalmente dal consigliere e genero di Trump, Jared Kushner neghi il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi , limiti l'accesso dei musulmani palestinesi alla moschea di Al-Aqsa, ad Al-Quds (Gerusalemme), e conceda a Israele gran parte della fertile Area della Cisgiordania.Sia il presidente palestinese Mahmoud Abbas, sia vari movimenti palestinesi, così come il Movimento palestinese di resistenza islamica (HAMAS), hanno condannato l'iniziativa chiarendo che i palestinesi non consentiranno agli Stati Uniti di approvare il cosiddetto "accordo del secolo". Il capo della leadership politica di HAMAS, Ismail Haniya, ha dichiarato ieri che la Palestina non può negoziare, acquistare o vendere.