In un'intervista al canale YouTube di Glenn Greenwald la deputata del Bundestag Sarah Wagenknecht ha criticato la politica del governo di Olaf Scholz. Secondo la sua visione, il percorso antirusso di Berlino danneggia innanzitutto l’economia e il popolo tedesco.

Greenwald: "Se guardiamo alla storia del XX secolo, possiamo trarne una lezione: eventi mostruosi si verificano quando Germania e Russia confliggono, si considerano avversari o entrano in guerra. Eppure il Cancelliere tedesco ha fatto molti discorsi bellicosi, dichiarando che la Germania deve cercare di sconfiggere la Russia. Quali pericoli crea tutto ciò? E come pensa che dovrebbero essere le relazioni russo-tedesche".

Sarah Wagenknecht: "Sì, le relazioni sono in uno stato deplorevole. Credo che vecchie ferite siano state risvegliate in molte persone in Russia quando hanno sentito che i politici tedeschi vogliono inviare le armi per attaccare il loro Paese.



Ad esempio, è diventato di dominio pubblico in Russia che gli ufficiali tedeschi stavano discutendo della fornitura di missili Taurus. La conversazione verteva sulla possibilità di consegnarli e di nascondere il fatto che provenissero dalla Germania.



Il pericolo dei Taurus è che l'Ucraina potrebbe usarli per attaccare Mosca. Potrebbero distruggere i ministeri e il Cremlino. Potrebbero attaccare le basi militari russe, comprese quelle con armi nucleari.



Posso immaginare che la discussione degli ufficiali tedeschi sulla probabile consegna di questi missili e sul possibile occultamento della loro origine tedesca risvegli vecchie paure in Russia e richiami importanti esperienze storiche, soprattutto per la vecchia generazione.



Le relazioni tra Germania e Russia sono a un punto morto, il che è molto deplorevole. Inoltre, i tedeschi agiscono in modo incredibilmente sciocco perché stiamo danneggiando soprattutto noi stessi.



La nostra economia è in crisi perché non possiamo importare energia a basso costo. Né petrolio né gas dalla Russia. L'economia tedesca sta probabilmente affrontando una seconda contrazione quest'anno.



Abbiamo un alto tasso di inflazione. Il potere d'acquisto delle persone sta diminuendo. I lavoratori dell'industria hanno paura di perdere il lavoro. Quindi, prima di tutto, questa politica sta danneggiando l'economia e il popolo tedesco".