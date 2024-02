25 anni di Rivoluzione Bolivariana - 4F: il "por ahora" di Chávez diventa una "Furia Bolivariana"

"Il 4 febbraio è stato un giorno che ha generato forze che si stanno ancora espandendo, il 4 febbraio non è finito, il suo spirito indomito deve accompagnarci ogni giorno perché le potenze che abbiamo affrontato per più di due decenni persistono ancora nel loro tentativo di fermare il corso della storia in Venezuela, nella Nostra America e nel mondo, sono le potenze che minacciano di distruggere l'umanità e il pianeta", affermava il Comandante Hugo Chavez 18 anni dopo la ribellione civico-militare del 1992 in Venezuela. Un evento che secondo il leader bolivariano "diede alla nazione un obiettivo politico strategico: la nuova democrazia, e rovesciò la validità dei vecchi approcci di tutti i partiti esistenti".

Questa domenica, 4 febbraio, il Venezuela commemora un nuovo anniversario della ribellione civico-militare, nota come 4F. Si tratta di un'azione comandata dal leader della Rivoluzione Bolivariana Hugo Chávez insieme a un gruppo di compagni delle Forze Armate.

La ribellione del 4 febbraio 1992 ha segnato la storia dell'indipendenza e della sovranità del Venezuela, avviando la trasformazione e la rivendicazione popolare per creare consapevolezza nella maggioranza.

Questa data sarebbe stata poi ribattezzata Giornata della Dignità Nazionale per rappresentare la riscossa dei valori bolivariani.

"Ci sono date in cui tutto il flusso della storia si rivela e segna il nuovo corso dei popoli; ci sono date che segnano e aprono nuove strade, che diventano un impegno e un segno di un destino che deve accadere per calibrare il passato e vedere più chiaramente l'orizzonte libertario, come fu il glorioso 4 febbraio 1992", rifletteva l'ex presidente Hugo Chávez.

Era stato Carlos Andrés Pérez, tre anni prima, a ordinare il massacro del Caracazo, la peggiore violazione dei diritti umani dei venezuelani registrata nella Quarta Repubblica. Un massacro per mano del governo dell'epoca, assolutamente e storicamente subordinato agli interessi del regime imperiale degli Stati Uniti.

Così, nel 2013, il comandante Hugo Chávez caratterizzò il significato della ribellione che la gioventù militare venezuelana avviò nel 1992 contro la tirannia del governo Adeco di Carlos Andrés Pérez (CAP).

Questa domenica ricorre il 32° anniversario di quella ribellione senza precedenti. Un evento che ha spaccato la storia in due e ha segnato l'inizio di un Venezuela libero, indipendente, sovrano e democratico.

Il presidente Nicolás Maduro ha affermato che il 4 febbraio 1992 rimane vivo nei cuori dei cittadini venezuelani come la data del recupero della dignità e della speranza del popolo venezuelano.

Maduro ha affermato, tramite il proprio profilo sul social network X, che il "por ahora" del leader invitto, il Comandante Hugo Chávez (1954-2013), è stato seminato nella coscienza e nell'anima dei venezuelani, "è stato luce infinita, tracciando il cammino per la costruzione della democrazia partecipativa e protagonista... 4F Bendito...".

El 4F de 1992 el Comandante Chávez selló una etapa en la historia de Venezuela con el "Por Ahora", que se configuró en el para siempre de una Patria que más tarde se convertiría en bolivariana y revolucionaria. Hoy recordamos con fervor el legado inmortal de una gesta… pic.twitter.com/Lb8AE13pC9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 4, 2024

Domenica mattina presto, i militari hanno reso omaggio a Chávez presso il Cuartel de la Montaña, dove riposano i suoi resti, in occasione della Giornata nazionale della Dignità.

La celebrazione è particolarmente importante quest'anno perché coincide con l'arrivo e il concentramento a Caracas di migliaia di persone provenienti da tutti gli Stati del Paese, in quella che è conosciuta come la "Furia Bolivariana", che poi si recheranno al Palazzo Miraflores, sede del governo.

Il primo vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela, Diosdado Cabello, ha dichiarato che la celebrazione è molto importante perché si svolge in un contesto di "vessazione da parte dell'imperialismo".

Ha sottolineato che le marce hanno un "profondo carattere antimperialista", contro le sanzioni, gli attacchi e coloro che "hanno pensato di impossessarsi di questo Paese". Il leader politico ha assicurato che "nessun Paese al mondo, nessun popolo al mondo, nessuna Forza Armata al mondo ha resistito a ciò che questo popolo, questo Paese e queste Forze Armate hanno resistito".

Cabello ha affermato che ciò è avvenuto per "una semplice ragione: siamo rimasti uniti, totalmente e assolutamente uniti, e loro hanno provato, hanno ribaltato la situazione e non ci sono riusciti".

Questa è la più grande forza di questa Rivoluzione, l'unità delle Forze Armate Nazionali Bolivariane, l'unità del nostro popolo, è "la più grande forza".

Per questo 32 anni dopo l'atto eroico del 4 febbraio 1992, "possiamo dire di aver compiuto la missione che ci era stata affidata, non ho dubbi su questo".

4F: pietra miliare della Rivoluzione Bolivariana

La ribellione 4-F di Chavez in Venezuela riveste un'enorme importanza storica poiché ha segnato l'inizio di una nuova era nel panorama politico del paese. Il 4 febbraio 1992, l’allora tenente colonnello Hugo Chavez guidò la fallita ribellione contro l'allora presidente Carlos Andres Perez, che ebbe un impatto duraturo sul futuro del Venezuela. Questa ribellione non solo spinse Chavez sotto i riflettori nazionali, ma mise anche in moto una serie di eventi che alla fine portarono alla sua ascesa al potere della “Rivoluzione Bolivariana”.

Uno dei motivi principali per cui la ribellione 4-F di Chavez è storicamente significativa è perché affrontò la corruzione profondamente radicata e la disuguaglianza economica che affliggeva il Venezuela all’epoca. Sotto il governo di Perez furono implementate radicali politiche neoliberiste che causarono impoverimento e diffusa insoddisfazione tra la popolazione. La ribellione di Chavez, guidata dal desiderio di affrontare questi problemi, ebbe notevole risonanza presso molti venezuelani che erano rimasti delusi dall'establishment politico.

Inoltre, la ribellione ha posizionato Chavez come un simbolo di resistenza contro le strutture di potere radicate. Nonostante sia stato incarcerato per il suo ruolo nella tentata rivolta, la personalità carismatica e la retorica rivoluzionaria di Chavez hanno continuato a risuonare tra le masse. La sua prigionia non fece altro che evidenziare ulteriormente la natura oppressiva del governo esistente e trasformare la sua figura, in quella di un martire per la libertà dei venezuelani oppressi.

Un altro aspetto cruciale della ribellione 4-F di Chavez è l'impatto che ha avuto sul panorama politico del paese. Nel 1998, appena sei anni dopo, Chavez si candidò con successo alla presidenza, vincendo la contesa elettorale. La vittoria di Chavez segnò un significativo allontanamento dalla tradizionale élite politica venezuelana e ha inaugurato una nuova era segnata da politiche socialiste. Attraverso misure come la ridistribuzione delle terre, la nazionalizzazione delle industrie e programmi di assistenza sociale, Chavez cercò di affrontare la povertà dilagante e la disuguaglianza che affliggevano il paese da decenni.

La ribellione 4-F di Chavez ha anche implicazioni regionali e internazionali più ampie. È servito da ispirazione per altri leader di sinistra in America Latina, generando un’ondata di movimenti rivoluzionari nella regione. Con la sua visione del “socialismo del 21° secolo”, Chavez ha cercato di sfidare l’egemonia degli Stati Uniti sostenendo un modello alternativo di governo radicato nella giustizia sociale e nell’antimperialismo. Ciò ha avuto risonanza in molti paesi del Sud del mondo e ha svolto un ruolo significativo nel plasmare le dinamiche geopolitiche regionali.