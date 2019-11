ACLED: La guerra dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati contro lo Yemen ha provocato 100.000 morti

In un rapporto pubblicato ieri, la ONG Acled che monitora i conflitti in tutto il mondo, ha avvertito che l'allarmante bilancio delle vittime della brutale campagna militare saudita nello Yemen include circa 12.000 civili uccisi in attacchi diretti.Almeno 20.000 persone sono state uccise nel 2019, che è il secondo anno più mortale della guerra in Yemen dopo il 2018, si legge nel report di Acled, prima di affermare che aprile è stato il mese più mortale finora da quest'anno con oltre 2.500 decessi riferiti, rispetto a circa 1700 a settembre."Il terzo trimestre del 2019 ha registrato il numero più basso di morti segnalati dalla fine del 2017, ma il numero di vittime civili è aumentato rispetto al trimestre precedente", ha aggiunto l'agenzia.Tra le province yemenite in cui vi sono stati più morti, prosegue lo studio, ci sono Taiz (sud-ovest), Al-Hudayda (ovest) e Al-Yawf (nord), con oltre 10.000 morti registrati in ciascuna di queste regioni dal 2015, quando il regime di Riad lanciò un'aggressione contro il paese più povero del mondo arabo.I dati di Acled coprono le morti negli attacchi aerei, nei bombardamenti e nelle battaglie terrestri, tuttavia le loro cifre non includono coloro che hanno perso la vita a causa di catastrofi umanitarie causate dalla guerra, in particolare dalla fame.Nonostante gli avvertimenti delle autorità yemenite e di diverse organizzazioni per i diritti umani sulla situazione umanitaria critica nello Yemen, il regime di Al Saud, lungi dal porre fine alla sua brutale aggressione, ha recentemente intensificato i suoi bombardamenti e il suo blocco economico contro questo paese.