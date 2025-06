Francesca Albanese: "Per la prima volta ho paura"

di Francesco Fustaneo





Pubblichiamo una parte dell’intervento di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, in occasione della presentazione del suo libro a Palermo il 27 giugno 2025: “ Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina".

Coinvolgente, simbolico, toccante e dirompente: sono questi gli aggettivi che vengono spontanei assistendo all’intervento di Francesca Albanese in questo caldo pomeriggio palermitano. Eppure, nonostante l’afa, tantissime persone hanno affollato lo spazio dell’incontro, a Villa Trabia, spinte dal desiderio di ascoltare una delle voci più autorevoli e coraggiose sulla questione palestinese.

Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, Albanese è a Palermo per presentare il suo libro “Quando il mondo dorme – Storie, parole e ferite della Palestina”, in un evento promosso da una rete di associazioni impegnate per i diritti e la giustizia.

Con lucidità e fermezza, non esita a usare parole forti: definisce senza mezzi termini come “genocidio” quello che Israele sta perpetrando ai danni del popolo palestinese. Un’affermazione che le è costata minacce, attacchi personali e un clima di crescente ostilità, che lei stessa denuncia apertamente.



