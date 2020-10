di Antonio Di SienaAdiconsum denuncia che alcuni modelli di mascherine chirurgiche potrebbero contenere altissime concentrazioni di biossido di titanio, una sostanza cancerogena e bandita in alcuni paesi (ad es. in Francia). Una vicenda da seguire con estremo interesse.Perché difendere la salute dei cittadini non significa difenderli solo dal Covid...p.s. Qui per vedere il video-servizo di RaiNews (stranamente censurato da tutti i media che si occupano di Covid ormai H24)