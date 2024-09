Ammiel Alcalay - Gaza: L'“esposizione” degli orrori della prigione mira a spostare l'attenzione dai più ampi crimini di Israele

di Ammiel Alcalay* - MiddleEastEye

Lo stupro e la violenza sessuale sono strumenti di lunga data nell'arsenale israeliano per soggiogare la popolazione palestinese colonizzata.

Nel bene e nel male, il film di quasi-propaganda Casablanca del 1942, con il suo cast stellare guidato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, è stato un punto fermo dell'accesso della mia generazione alle sale cinematografiche che proiettavano film classici, indipendenti e stranieri negli Stati Uniti tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.

Chiamato a chiudere un'operazione di gioco d'azzardo gestita dall'americano Rick Blaine (interpretato da Bogart), il capitano della polizia francese Louis Renault (interpretato da Claude Rains) pronuncia una frase che è diventata uno slogan dei tempi per riferirsi alla palese ipocrisia e corruzione.

Sebbene il suo cuore sia con la resistenza, Renault lavora per Vichy e, pur dovendo chiudere il club, vuole anche incassare. Mentre fischia forte per chiamare i rinforzi, Renault urla a Blaine: “Sono scioccato, scioccato di scoprire che qui si gioca d'azzardo” - e Ugarte, il personaggio interpretato da Peter Lorre, consegna rapidamente al capitano le sue vincite.

Non riesco a contare il numero di volte in cui questa scena e queste parole mi sono passate per la testa mentre guardavo le reazioni all'assalto genocida di Israele a Gaza.

Dato che lo stupro e la violenza sessuale sono strumenti consolidati nell' armamentario israeliano per soggiogare la popolazione palestinese colonizzata, che risalgono alla creazione dello Stato durante la Nakba, è logico che i titoli della propaganda nella storia del 7 ottobre siano accuse di violenza sessuale sistematica da parte di combattenti palestinesi contro israeliani.

Abbiamo imparato abbastanza su come funziona la propaganda israeliana per capire che le stesse cose che il regime cerca di nascondere su se stesso, sono quelle che tende a proiettare su coloro che combattono contro di lui.

Propaganda implacabile

Al di fuori della forza bruta, sia militare che economica, e della propaganda incessante che satura tutti gli aspetti della vita, ci sono altri due modi significativi in cui le egemonie liberali mantengono il controllo e il potere, in particolare negli Stati Uniti. Il più pervasivo, forse, è lo spostamento della politica da qualche altra categoria, che si tratti di “valore civile”, di varie forme di “eccezionalismo” o, più perniciosamente, dell'espediente “umanitario”.

Stiamo assistendo a tutti questi processi in azione nell'abilitazione americana del genocidio di Israele a Gaza. La carestia e le epidemie progettate, la demolizione intenzionale di ogni forma di infrastruttura e persino la stessa tortura non sono più questioni politiche, ma vengono trasformate in problemi “umanitari”, come se fossero il risultato di un terremoto e non di una politica calcolata.

Una popolazione lasciata indifesa diventa così un caso di carità e coloro che tentano di difendere il proprio popolo sono considerati terroristi. Sebbene questi siano processi familiari che si sono svolti storicamente in molti tempi e luoghi diversi, non abbiamo mai assistito all'intero scenario dal vivo, in tempo reale, o siamo stati in grado di testimoniare livelli così colossali di ingiustizia e ipocrisia con una chiarezza così incrollabile.

L'altro modo in cui funziona l'egemonia liberale, in particolare negli Stati Uniti, è il contenimento: restringendo lo spettro delle possibilità e del pensiero disponibili, pienamente incarnato dal sistema bipartitico ormai ossificato e inguaribilmente corrotto, ma evidente ovunque in quello che l'ex analista della CIA Ray McGovern ha soprannominato il complesso MICIMATT (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank).

Ciò è aumentato in modo esponenziale con la “guerra al terrore” successiva all'11 settembre, in cui il mondo e tutte le sue popolazioni sono state suddivise secondo categorie utili al dominio a tutto campo degli Stati Uniti e all'istituzionalizzazione della guerra infinita.

In un passaggio cruciale di cui ho scritto molte volte ma che non ho mai visto analizzato da nessun altro, il rapporto ufficiale della Commissione sull'11 settembre ha rilevato che “gli attacchi hanno rivelato quattro tipi di fallimenti: nell'immaginazione, nella politica, nelle capacità e nella gestione”. E continuava: “Considerare ciò che non è stato fatto suggerisce possibili modi per istituzionalizzare l'immaginazione... È quindi fondamentale trovare un modo per routinizzare, persino burocratizzare, l'esercizio dell'immaginazione”.

Piuttosto che essere predittivo di un futuro orwelliano, questo passaggio mi è sempre sembrato descrittivo, confermando ciò che era già stato ampiamente messo in atto e che si sarebbe solo radicato in tutti gli aspetti della società statunitense, per poi essere rigorosamente esportato - attraverso il potere morbido o bruto - man mano che la “guerra al terrorismo” procedeva.

Privo di umanità

Naturalmente, la preparazione e la pre-programmazione della “guerra al terrore”, attraverso decenni di immagini incessanti, ha puntato i riflettori sui “civili innocenti” uccisi da “terroristi” impazziti, spesso palestinesi e quasi sempre musulmani.

Questi spettri erano privi di politica, storia, economia o qualsiasi altro fattore - compresa, ironia della sorte, la loro umanità, anche se le potenze egemoniche sono fin troppo pronte a lasciare che queste comunità diventino “umane” una volta che sono state private di acqua, cibo, medicine, riparo, figli, genitori, nonni e tutto ciò che le ha rese umane in primo luogo.

La chiave è il continuo dominio della narrazione, anche se ciò significa esporre i propri crimini. L'egemone è pronto a puntare i riflettori sui propri peccati, purché ciò che viene esposto distolga l'attenzione da crimini più gravi o da forme di resistenza. In questo senso, le “rivelazioni” delle torture nel centro di detenzione di Sde Teiman assomigliano molto alle rivelazioni dei crimini statunitensi ad Abu Ghraib, ma non nel modo in cui vengono solitamente considerate.

Umiliazioni di routine, ricatti, rapimenti casuali, imprigionamenti senza accuse e torture: insieme ai “dati di fatto” sotto forma di confische di terre, demolizioni di case e colonizzazioni, questo è il collante che tiene insieme l'occupazione israeliana.

Nessun palestinese è indenne. Secondo stime che non sono nemmeno aggiornate all'attuale ondata di violenza, circa il 70% delle famiglie palestinesi ha avuto uno o più membri della famiglia condannati al carcere per attività anti-occupazione.

Tutto questo, ovviamente, non è una novità. Ma proprio come le rivelazioni sulle torture ad Abu Ghraib nel 2004 hanno spostato l'attenzione dai movimenti e dalle testimonianze dei prigionieri in Palestina, Marocco, Siria e in altre parti del mondo arabo agli Stati Uniti e alle loro malefatte, anche la “rivelazione” delle atrocità a Sde Teiman ha il sapore di una tattica per spostare l'attenzione.

Edificio in disfacimento

Da cosa, esattamente, si sta spostando l'attenzione? Nonostante l'ovvio trauma personale che comporta l'essere sottoposti a tortura, l'esperienza carceraria in Palestina e in tutto il mondo arabo è, in primo luogo, un'esperienza politica.

Invece di essere aiutati a comprendere questo fatto, ci viene fornito uno spettro molto limitato di riflessioni consentite. Si va da “Israele che perde l'anima” a spettacoli voyeuristici sul degrado della società israeliana.

I palestinesi vengono rappresentati come vittime, cosa che certamente fanno in questi casi. Ma questo finisce per equiparare la psicopatologia dello Stato israeliano a un “disastro naturale” che in qualche modo riesce a distruggere i sistemi idrici, le case, gli ospedali, le università e tutto ciò che incontra sul suo cammino - compresi il maggior numero possibile di donne e bambini - in modo calcolato e sistematico.

Da nessuna parte ci viene dato spazio per pensare o capire che la tortura è, ed è stata a lungo, una politica chiave per l'occupazione israeliana; che è una caratteristica potenziale della vita di ogni palestinese, perché si tratta di una popolazione colonizzata sotto il controllo di un regime militare dispotico - uno Stato canaglia il cui sostegno primario è inserito nel quadro della politica geopolitica degli Stati Uniti.

Uno dei racconti preferiti dell'ormai fantomatico Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è quello di come sia stato arrestato mentre cercava di raggiungere Nelson Mandela a Robben Island. Ma la Palestina e il mondo arabo hanno molti dei loro Mandela, prigionieri politici che i politici statunitensi non si degnerebbero mai di menzionare.

Una dichiarazione o un riconoscimento di questo tipo inizierebbe a smontare l'intero edificio statunitense di sostegno ai despoti, ai cambi di regime, alla soppressione politica e al baluardo delle atrocità di Israele - i suoi “attacchi preventivi”, le sue capacità nucleari e l'assoluta mancanza di rispetto per il diritto internazionale grazie al potere di veto degli Stati Uniti - come presagio di ciò che attende chiunque nella regione esca dalle righe. Ma vedremo presto se i tempi stanno effettivamente cambiando.

*Poeta, romanziere, traduttore, saggista, critico e studioso. È autore di oltre 20 libri, tra cui After Jews and Arabs, Memories of Our Future e il prossimo Controlled Demolition: a work in four books. È professore emerito presso il Queens College, CUNY, e il CUNY Graduate Center di New York.