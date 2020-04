Associated Press: Fattore demografico, carenze sanitarie, interessi economici, si sono rivelati fatali per la diffusione del Covid-19 in Lombardia

L'Italia è stato il primo paese in Occidente a imporre misure restrittive per frenare la diffusione del coronavirus. Inoltre, è stato il primo paese europeo a sospendere tutto il traffico aereo con la Cina il 31 gennaio e ha persino messo gli scanner negli aeroporti per rilevare i passeggeri con la febbre. Ma a quanto pare, ormai era già troppo tardi.Oggi il bilancio delle vittime totale ufficiale del nuovo coronavirus in Italia è di circa 27.000, portando il paese al secondo posto dopo gli Stati Uniti.Tuttavia, il caso della Lombardia è sorprendente. Questa regione è diventata la più colpita nel paese d'Europa che ha risentito maggiormente degli effetti di covid-19.In Lombardia lo scoppio del nuovo coronavirus ha colpito un sistema medico che per lungo tempo è stato considerato uno dei migliori in Europa. Il numero ufficiale di decessi in Lombardia è 13.325, la metà del totale per l'Italia, sebbene questo numero possa essere più elevato, poiché non conta tutti gli anziani morti nelle case di cura.Secondo l'articolo pubblicato da The Associated Press, è stata tutta una serie di fattori che hanno contribuito alla creazione di una "tempesta perfetta" in Lombardia, dove l'elemento demografico e le carenze nelle cure mediche si sono scontrati con interessi politici ed economici.Gli epidemiologi sostengono che il virus circolasse ampiamente in Lombardia dall'inizio di gennaio o anche prima. Tuttavia, il primo caso è stato registrato in Italia il 21 febbraio, quando l'Organizzazione mondiale della sanità insisteva ancora sul fatto che il virus fosse "controllabile" e non contagioso come l'influenza. All'epoca, i medici italiani avevano poche informazioni per essere in grado di prendersi cura adeguatamente del paziente.Uno dei fattori chiave nella tragedia lombarda potrebbe essere la dipendenza del sistema sanitario del paese dall'assistenza domiciliare. "Sarà probabilmente il fattore determinante per cui abbiamo un tasso di mortalità così elevato in Italia", si legge nella pubblicazione del pneumologo italiano Maurizio Marvisi.L'Italia è stata costretta a ricorrere a questa misura in parte a causa della sua bassa capacità nelle unità di terapia intensiva (ICU). Dopo anni di tagli al bilancio, il paese è entrato nella crisi sanitaria con 8,6 letti ICU per 100.000 persone, ben al di sotto della media OCSE di 15,9 e persino di più rispetto a 33,9 della Germania.Anche il servizio di medicina di famiglia ha mostrato la sua carenza.Gli esperti in questo settore mancavano di informazioni su virus, dispositivi di protezione e soprattutto test per rilevare il coronavirus. Il personale medico non poteva sapere se era infetto perché i test erano disponibili solo per quelli con sintomi gravi, poiché i laboratori lombardi non erano in grado di farcela.Di conseguenza, circa 20.000 medici italiani sono stati contagiati e 150 morirono.Una delle cause che ha anche facilitato lo scoppio del nuovo coronavirus in Lombardia è stata la gestione della crisi a livello regionale , poiché le autorità di alcune province e località hanno impiegato settimane per reagire imponendo misure restrittive, come nel caso di Alzano nel Provincia di Bergamo.È stato riferito che già all'inizio di febbraio c'erano pazienti con grave polmonite, tuttavia, in questa città, il regime di confinamento è stato istituito solo il 7 marzo, quando il governo nazionale ha chiuso l'intera regione. "Se fosse stato fatto immediatamente (la chiusura completa), forse avrebbero potuto fermare il contagio nel resto della Lombardia", ha riassunto il dott. Guido Marinoni, capo dell'associazione dei medici della provincia di Bergamo.Un altro fattore che ha giocato un ruolo rilevante nella rapida diffusione del covid-19 paradossalmente è stato quello che è sempre stato il vantaggio della Lombardia. Con 10 milioni di abitanti (un sesto del totale dell'Italia) è la regione più densamente popolata e il cuore industriale del paese con la capitale commerciale, Milano.Tuttavia, questa volta il suo status gli ha giocato un brutto scherzo. Tenendo conto del suo ruolo importante nell'economia nazionale, che non era anche nelle sue migliori condizioni prima della pandemia, il blocco delle attività commerciali è stato un duro colpo per il settore produttivo.I sindacati e i sindaci di alcune delle città più colpite della Lombardia affermano ora che la principale lobby industriale del paese, Confindustria, ha fatto di tutto per prevenire blocchi e interruzioni della produzione, poiché il costo economico sarebbe troppo elevato in una regione responsabile. 21% del PIL italiano.Anche dopo che il governo italiano ha chiuso tutta la Lombardia, le fabbriche sono state lasciate aperte, il che a sua volta ha portato a scioperi. I lavoratori temevano che la loro salute sarebbe stata sacrificata per mantenere attivo il settore industriale del paese. Tuttavia ora, quando l'Italia inizierà una riapertura graduale, la Lombardia sarà probabilmente l'ultima regione ad aprirsi completamente.La gestione delle case di cura è stata un altro fattore che ha influenzato notevolmente la situazione della nuova epidemia di coronavirus in Lombardia, che ha più di 65anni di età più di qualsiasi altra regione italiana e ospita il 20% di tutti i centri per gli anziani del paese.Dei 3.045 decessi nella regione dal 1 febbraio al 15 aprile, 1.625 sono risultati positivi alla malattia o hanno mostrato sintomi del virus, secondo i risultati preliminari di un sondaggio condotto dall'Istituto Superiore di Salute.Oggi, le autorità italiane stanno indagando su entrambi i possibili fallimenti nella gestione della nuova pandemia di coronavirus che sarebbero stati commessi dalla direzione e dal personale delle residenze sanitarie del paese, nonché le misure adottate dalle autorità sanitarie locali e dai governi regionali che avrebbero potuto essere aggravata la situazione.