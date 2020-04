Attuali ed ex esperti dell'OPCW definiscono il rapporto contro Damasco sull'uso di armi chimiche "carente dal punto di vista procedurale e scientifico"

Scrivendo a Grayzone, gli addetti ai lavori hanno denunciato l' indagine "faziosa" sugli attacchi chimici nella città di Ltamenah nel marzo 2017. L'Indagine è stata condotta dal nuovo gruppo di investigazione e identificazione (IIT)dell'OPCW, il quale ha affermato che ci sono "motivi ragionevoli per credere " che il governo siriano sia il responsabile.L'IIT ha concluso che bombe di sarin e cloro sono state sganciate dalle forze siriane su Ltamenah in una serie di attacchi nel marzo 2017, ritenendoche "non è stato in grado di identificare qualsiasi altra spiegazione plausibile". Il ministero degli Esteri russo ha osservato che le presunte prove raccolte dalla squadra provenivano principalmente da gruppi antigovernativi desiderosi di vedere un cambio di governo e potevano essere descritti solo come "disinformazione".Il rapporto IIT su Ltamenah è stato istantaneamente amplificato dai media occidentali, nonostante le affermazioni di alto livello degli informatori dell'OPCW secondo cui la leadership dell'organizzazione aveva soppresso le prove durante una precedente indagine su un presunto attacco chimico a Douma nel 2018. Le prove soppresse, in quel caso , aveva fortemente suggerito che l'attacco avrebbe potuto essere stato messo in scena da gruppi ribelli jihadisti al fine di accusare il governo siriano e innescare un intervento occidentale. L'OPCW, tuttavia, ha offerto pubblicamente una narrazione a sostegno delle rivendicazioni occidentali di incolpare i siriani, legittimando gli attacchi aerei statunitensi, britannici e francesi condotti nell'immediato dopo l'incidente.Il fatto che gli addetti ai lavori stiano ora contestando anche la credibilità del rapporto Ltamenah dimostra che "il dissenso all'interno dei ranghi OPCW si estende ben oltre l'indagine di Douma", ha riferito a Grayzone nella nota del suo editore.I rapporti sono così imperfetti e "motivati ??politicamente" che molti professionisti dell'OPCW "non desiderano più essere associati" con loro, ha scritto il gruppo di esperti, e molti ritengono che non dovrebbero essere visti come rappresentativi del lavoro degli ispettori dell'OPCW.Il rapporto Ltamenah evidenzia il fatto che "influenti parti statali" stanno abusando dell'OPCW per promuovere i loro obiettivi di politica estera e che l'IIT è stato formato non per indagare sugli attacchi ma "semplicemente per ritenere colpevole il governo siriano", hanno detto.In effetti, l'ITT si è semplicemente limitato a "colmare" alcune "evidenti debolezze tecniche" nei rapporti delle missioni conoscitive a Ltamenah. Ulteriore danno alla credibilità del rapporto è il fatto che nessun singolo membro dell'IIT ha condotto un'indagine sul campo, e "letteralmente tutto" nel caso è stato fornito da nemici del governo siriano - alcuni dei quali sono presumibilmente "noti poliziotti militari britannici " che hanno guadagnato con il coinvolgimento del governo siriano, hanno spiegato.Gli addetti ai lavori dell'OPCW hanno anche contestato la composizione dell'IIT, che sorprendentemente è composta da investigatori "senza alcuna preparazione o esperienza in chimica". Questi cosiddetti investigatori fanno affidamento su un elenco "approvato" di esperti "senza nome, senza volto" che rappresentano le agenzie di intelligence occidentali - una situazione che suggerisce motivazioni "subdole e sinistre" . Questa "schiera unilaterale di esperti" può essere sufficiente da sola per invalidare le conclusioni dell'IIT, hanno affermato.Mentre l'IIT ha dato un po'di credito alla possibilità che gli attacchi fossero messi in scena, è diventato subito chiaro che lo hanno fatto solo "con il preciso scopo di respingerlo", hanno aggiunto.Nell'articolo, lo staff ha anche brevemente esaminato la questione del movente, dicendo che "figura esattamente nel regno delle indagini penali". È lecito chiedersi perché il governo siriano avrebbe apparentemente usato armi chimiche solo quando “ avesse il controllo” del conflitto e non nei momenti più disperati, hanno affermato.Facendo riferimento a un'affermazione secondo cui le armi chimiche, incluso il gas sarin, sarebbero state depositate presso la base aerea di Shayrat nel 2017, il gruppo afferma che le prove si allineano ai rapporti di intelligence che hanno portato all'invasione USA dell'Iraq del 2003 in termini di livello di credibilità.La combinazione della parzialità politica, delle prove compromesse e imperfette, della mancanza di trasparenza e della singolare dipendenza da un solo lato della storia, porta a "seri dubbi" sulle conclusioni dell'IIT, ha scritto il gruppo di esperti.Ciò che l'IIT ha prodotto era semplicemente "l'opinione occidentale desiderata" su ciò che "sarebbe potuto" accadere. Il "linguaggio debole" che afferma che ci sono "motivi ragionevoli per credere" che il governo siriano sia responsabile implica probabilmente uno scenario 50/50 in cui ci sono anche motivi ragionevoli per "non crederci" , hanno spiegato."Alla fine della giornata, dobbiamo essere chiari che questo è poco più che un'espressione di un'opinione unilaterale", hanno scritto.Infine, gli addetti ai lavori dell'OPCW hanno preso di mira i media mainstream "complici" per interpretare le conclusioni traballanti come un fatto reale, assicurando che il rapporto imperfetto "non abbia incontrato alcuna prova scientifica".