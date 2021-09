Cheng Enfu - Unire la sinistra marxista e far avanzare il socialismo

Socialistchina.org

Il 5 settembre 2021, l'International Manifesto Group ha tenuto un incontro di lancio per il suo manifesto, intitolato From Pluripolarity to Socialism. Gli editori di Friends of Socialist China supportano il manifesto e incoraggiano le persone a leggerlo e firmarlo.

Riportiamo di seguito il testo di un discorso tenuto all'evento di lancio da Cheng Enfu, presidente dell'Accademia cinese del marxismo e presidente dell'Associazione mondiale per l'economia politica (WAPE).

Vorrei ringraziare i redattori del manifesto per aver presentato molte nuove idee del marxismo contemporaneo e per aver scritto una dichiarazione che riflette le voci di un vasto numero di lavoratori e nazioni oppresse. Dopo averlo letto, ho trovato che i seguenti elementi e caratteristiche sono particolarmente importanti:

In primo luogo, descrive obiettivamente la tortuosa storia del movimento socialista sotto la guida teorica del socialismo scientifico fondato da Marx ed Engels.

In secondo luogo, descrive oggettivamente la situazione attuale, i risultati e i problemi nello sviluppo del socialismo mondiale.

Terzo, presenta una critica scientifica dell'imperialismo e del capitalismo guidati dagli Stati Uniti come la causa principale di una serie di crisi e conseguenze negative.

In quarto luogo, presenta una critica scientifica delle teorie e delle pubbliche opinioni erronee fabbricate e diffuse in tutto il mondo da capitalisti, neoliberisti e imperialisti.

Quinto, esprime veramente l'esigenza razionale di socialismo del popolo di oggi.

Sono fortemente d'accordo con il contenuto del manifesto sopra menzionato e sento che ciò che potremmo fare in futuro è elaborare ulteriormente i modi concreti, le strategie e le misure per l’esortazione che dice "Lavoratori, popoli oppressi e nazioni del mondo, unitevi!” per realizzare gradualmente richieste ragionevoli e far avanzare il movimento socialista mondiale.

A tal fine, una volta ho scritto un articolo intitolato "Il futuro del socialismo mondiale dipende da un'efficace azione congiunta del proletariato in tutto il mondo", che è stato pubblicato in cinese. Ho sostenuto che, in larga misura, il futuro del socialismo mondiale dipende dal livello di unità e di efficacia del proletariato contemporaneo. Nello specifico, ci sono due tematiche qui.

La prima questione riguarda i modi specifici in cui rafforziamo il nostro lavoro per materializzare lo spirito di “proletari di tutto il mondo unitevi” nel Manifesto comunista e in questo manifesto.

1. I partiti di sinistra della classe operaia del mondo si uniscono.

2. I sindacati di sinistra della classe operaia del mondo si uniscono.

3. Le organizzazioni accademiche marxiste e di sinistra del mondo si uniscono.

4. I media marxisti e di sinistra del mondo si uniscono.

5. I forum marxisti e di sinistra del mondo si uniscono.

6. La classe operaia e i movimenti di sinistra del mondo si uniscono.

La seconda questione riguarda le seguenti nove strategie e tattiche specifiche a cui i marxisti e la sinistra dovrebbero prestare attenzione.

1. Dovremmo rafforzare gli scambi di teorie, strategie e tattiche di sinistra, cercare un terreno comune mentre accantoniamo le differenze e riduciamo le controversie inutili.

2. Dovremmo prendere la sinistra marxista come nucleo centrale, unire tutte le forze di sinistra che possono essere unite e formare un ampio fronte unito socialista internazionale.

3. Abbiamo bisogno di sviluppare attivamente i gruppi di sinistra all'interno dei sindacati, delle scuole e di altri settori della società, e stabilire un collegamento con persone di sinistra dichiarate o potenziali.

4. È necessario istituire e sviluppare società marxiste nazionali e internazionali in varie discipline delle scienze umane e sociali, con una varietà di media quali giornali, siti web e case editrici. È anche necessario istituire corsi marxisti nelle università e forum aperti nella società.

5. È necessario identificare e promuovere marxisti e uomini di sinistra fermi e innovativi in ??vari movimenti di sinistra per ricoprire posizioni chiave di leadership.

6. Dovremmo influenzare, partecipare e guidare i movimenti di sinistra e progressisti in patria e all'estero, apertamente o meno.

7. Finché non violano le leggi esistenti, le organizzazioni di sinistra, compresi i partiti comunisti, dovrebbero creare ed espandere attivamente imprese a scopo di lucro al fine di fornire sostegno finanziario diretto o indiretto per le loro attività.

8. I paesi socialisti con partiti comunisti al potere devono prendere come priorità assoluta gli interessi generali del movimento comunista internazionale e gestire con cura ogni sorta di contraddizioni e controversie tra loro.

9. Dovremmo intensificare gli sforzi per pubblicizzare esempi modello di pratiche di sinistra in diversi paesi in modo che le persone possano comprendere i valori e la progressività della sinistra.

Questo è tutto ciò che ho da dire per oggi. Grazie!

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)