Colera e sanzioni USA-UE uccidono civili siriani (nella complice indifferenza dei media)

di Steven Sahiounie*

(Trduzione di Ora pro Siria)





Il 23 settembre, l'area occupata da Al Qaeda nella provincia di Idlib ha riportato il primo caso confermato di colera nell'ultima area controllata dai terroristi in Siria. L'epidemia mortale ha causato 39 vittime in Siria, con migliaia di casi sospetti in tutto il paese. Nelle aree sotto il ministero della Salute di Damasco, sono stati segnalati recentemente 23 decessi, 20 dei quali ad Aleppo e almeno 253 casi.





Nella regione nord-orientale della Siria controllata dalle SDF sostenute dagli Stati Uniti, una milizia curda legata al gruppo terroristico fuorilegge PKK, sono stati segnalati 16 morti e 2.867 casi dal 5 settembre. Le forze di occupazione statunitensi controllano i principali giacimenti petroliferi in Siria per impedire al governo di Damasco di utilizzare il petrolio per fornire elettricità alle case delle persone, stazioni di pompaggio dell'acqua e benzina per le loro auto.

I casi sono stati segnalati in diverse province, tra cui Aleppo con 676 casi, Raqqa nel nord con 17 casi, Latakia sulla costa mediterranea con 4 casi, Hama con 2 casi, Al Hasakeh con 38 casi e Deir Ez Zor lungo il confine con Iraq con 201 casi. Ci sono stati due casi a Damasco, ma i pazienti erano appena arrivati ??da Aleppo.

Questo segna la prima epidemia di colera dall'inizio del conflitto nel marzo del 2011, con l'ultima epidemia registrata nel 2009.



La fonte dell'epidemia è il fiume

Il fiume Eufrate scorre per quasi 2.800 chilometri (1.700 miglia) attraverso la Turchia, la Siria e l'Iraq.

Durante la stagione piovosa invernale, e alimentato dallo scioglimento della neve primaverile in Turchia, il fiume scorre pieno entrando in Siria dal confine turco e poi scorrendo in diagonale verso l'Iraq.

Il cambiamento climatico ha portato temperature in costante aumento combinato con la siccità e durante questa estate lunga e molto calda e secca il fiume è sprofondato al punto più basso. Così in basso che le antiche antichità una volta sepolte sul letto del fiume sono state improvvisamente rivelate, ma i rapporti del governo avvertono che il fiume potrebbe prosciugarsi completamente entro il 2040.

Le autorità sanitarie hanno testato l' Eufrate e hanno trovato i batteri che causano il colera . Il fiume è inquinato dalle acque reflue grezze e dalle fuoriuscite di petrolio dai pozzi di petrolio occupati dagli Stati Uniti a Deir Ez Zor. Se il fiume può essere rifornito quest'inverno, la contaminazione potrebbe essere mitigata.

Oltre cinque milioni di siriani si affidano all'Eufrate per la loro acqua potabile , che viene pompata loro senza filtrazione o sterilizzazione. Gli agricoltori utilizzano le condutture di irrigazione per pompare l'acqua dal fiume alle loro colture. La Siria è autosufficiente nelle colture a terra, ma l'uso di acqua contaminata per coltivare cibo è ciò che ha diffuso l'epidemia.

I residenti del nord-est che dipendono dall'Eufrate sanno che è inquinato ma non hanno altra scelta o soluzione immediata.



Il piano terapeutico e la prevenzione

Il 19 settembre, Ahmed Al-Mandhari , direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato che farmaci e altri rifornimenti erano sbarcati a Damasco. La seconda spedizione è arrivata il 23 settembre per combattere l'epidemia di colera.

Il Ministero della Salute siriano ha consigliato alle persone di assicurarsi di bere acqua proveniente da "una fonte sicura" e se non è disponibile le persone dovrebbero far bollire l'acqua, quindi conservarla in un contenitore pulito e chiuso.

Il colera è una malattia diarroica acuta causata dall'infezione dell'intestino da batteri Vibrio cholerae. Le persone possono ammalarsi quando ingeriscono cibo o acqua contaminati da batteri del colera. L'infezione è spesso lieve o senza sintomi, ma a volte può essere grave e pericolosa per la vita.

Il colera può essere trattato in modo semplice e con successo sostituendo immediatamente i liquidi e i sali persi a causa della diarrea. I pazienti possono essere trattati con una soluzione di reidratazione orale (ORS), una miscela preconfezionata di zucchero e sali che viene miscelata con 1 litro di acqua e bevuta in grandi quantità.

L'ebollizione è il modo più efficace per rendere sicura l'acqua. Si bolle, portando l'acqua a ebollizione completa per almeno 1 minuto.



Acqua usata come arma di guerra

Il 22 agosto 2016, Maher Ghafari del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), ha riferito della situazione idrica ad Aleppo durante l'occupazione di Aleppo orientale da parte di gruppi terroristici, tra cui Al Qaeda, terminata nel dicembre 2016. Ha confermato che Aleppo ottiene la sua acqua dal fiume Eufrate che viene pompato attraverso quattro condotte in un impianto idrico, allora sotto il controllo di un gruppo terroristico armato. L'acqua destinata alla città di Aleppo viene poi ripompata attraverso tre stazioni di pompaggio: una allora controllata dal governo, e due da diversi gruppi terroristici armati.

Per tutto il conflitto in Siria, l'acqua è stata usata come arma di guerra. A volte i terroristi chiudevano semplicemente le valvole dell'acqua e tenevano in ostaggio la vita di civili assetati. Altre volte i terroristi bombardavano le pompe o la stazione dell'acqua. Durante gli anni della guerra, alle squadre di manutenzione dell'acqua fu impedito di soggiornare o riparare le strutture.

Oggi la guerra è finita, i terroristi se ne sono andati e l'unica area occupata da Al Qaeda è Idlib, ma i danni alle infrastrutture idriche non sono mai stati ricostruiti a causa delle sanzioni USA-UE che vietano l'importazione di materiali utilizzabili per riparare o ricostruire le infrastrutture del governo.



Le sanzioni USA-UE uccidono civili siriani e impediscono la ricostruzione

L'attacco USA-NATO alla Siria per "cambio di regime" è fallito, ma la punizione collettiva di un'intera nazione ha indotto la maggior parte a sostenere il governo di Damasco, poiché era visto come l'unica fonte di servizi di base e stabilità.

Secondo le Nazioni Unite, quasi due terzi degli impianti di trattamento delle acque, metà delle stazioni di pompaggio e un terzo delle torri idriche sono state danneggiate da oltre un decennio di guerra.

Lo scorso inverno, i siriani sono morti nelle loro case senza riscaldamento , mentre cumuli di neve giacevano sulle strade di Aleppo, Hama e Damasco. Il carburante diesel viene utilizzato in Siria per il riscaldamento domestico, ma è costoso e spesso scarseggia a causa dell'occupazione statunitense dei pozzi petroliferi nel nord-est e delle sanzioni statunitensi che impediscono l'importazione di combustibili. La maggior parte dei siriani ottiene circa un'ora di elettricità perché il carburante utilizzato per generare elettricità viene prelevato dalle truppe statunitensi.

Il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019, una legge firmata dal presidente Donald Trump, ha portato fame, oscurità, peste, miseria, rapine, rapimenti e distruzione di una nazione. Gli aiuti internazionali non raggiungono più la Siria nella misura in cui lo facevano in precedenza perché molti enti di beneficenza temono di essere colpiti dalle severe sanzioni statunitensi.

Durante la pandemia di COVID-19, i siriani hanno sofferto la carenza di ossigeno e forniture mediche di base a causa delle sanzioni paralizzanti.

Secondo Hasan Ismaik , uno scrittore giordano, “Nessun bambino siriano di età inferiore ai 10 anni ha mai visto il proprio Paese in pace. E se rimangono affamati e privati ??delle cure mediche di base in un paese senza opportunità economiche, potrebbero alla fine diventare i fanti di una nuova epidemia di terrorismo in Medio Oriente”.

Richard N. Haass , un esperto di politica estera statunitense, ha scritto nel 1998 "Sanzioni economiche: un male troppo grande". Ha scritto che le sanzioni statunitensi spesso non hanno alcun effetto sull'obiettivo e che il Congresso e la Casa Bianca devono avere un controllo rigoroso delle sanzioni, che sono destinate a fallire se i risultati desiderati sono ampi e richiedono un tempo limitato.

Haass ha inoltre avvertito che le sanzioni secondarie, come perseguire nazioni straniere che potrebbero inviare merci in Siria per la ricostruzione, peggiorano le cose. Ha aggiunto profeticamente che le sanzioni danneggiano civili innocenti , il che rafforzerà i governi autoritari e innescherà un'emigrazione su larga scala .

Le sanzioni USA-UE comminate prevedono esenzioni umanitarie per cibo e medicine. Tuttavia, Elizabeth Hoff, ex direttrice dell'OMS a Damasco, ha affermato che molti macchinari medicali negli ospedali siriani sono in stato di abbandono, necessitano di pezzi di ricambio dall'Europa o dagli Stati Uniti, ma le società straniere non venderanno le parti alla Siria perché la burocrazia che richiede l'esenzione è così costosa e dispendiosa in termini di tempo non ne vale la pena.





Migrazione causata da sanzioni

Le navi migratorie continuano a solcare il micidiale Mediterraneo a causa delle sofferenze causate dalle sanzioni. I siriani salpano senza nulla da perdere, tranne la vita, e portano la loro rabbia come bagaglio.

Josep Borrell, ministro degli Affari esteri dell'UE, insiste sulla punizione collettiva del popolo siriano affermando che l'UE "non eliminerà le sanzioni imposte alla Siria prima dell'inizio di una transizione politica nel Paese". Gran Bretagna, Francia e Germania hanno tutte rinnovato le sanzioni alla Siria.

Le sanzioni USA-UE non hanno raggiunto i loro obiettivi, ma hanno aggravato la sofferenza del popolo siriano. A meno che le sanzioni non vengano revocate, la Siria non può ricostruirsi e il suo popolo sarà irrimediabilmente legato al piano USA-NATO di mantenere il caos come status quo.



*Steven Sahiounie è un giornalista due volte premiato. Collabora regolarmente con Global Research.