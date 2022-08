Cuba: un fulmine provoca l'incendio di un serbatoio di stoccaggio di proporzioni immense a Matanzas

Un enorme incendio è divampato a Matanzas, città situata a 100 chilometri dalla capitale cubana L'Avana, quando un fulmine ha colpito il 52° serbatoio di stoccaggio del greggio presso la ‘Base de Supertanqueros’. A renderlo noto è il Ministero dell'Energia e delle Miniere cubano sul suo account Twitter. Il bilancio attuale dice che vi è una persona morta e 121 sono rimaste ferite in seguito a potenti esplosioni nella zona industriale della città cubana. Diciassette vigili del fuoco sono dispersi.

Estamos en el lugar del siniestro.El aire disminuye y se trabaja intensamente por evitar la propagación del incendio.Hay un grupo de bomberos dentro.Los mandan a alejarse xq aumenta la combustión. Otro de la Cruz Roja explora la zona en busca de los desaparecidos. @cubadebatecu pic.twitter.com/PzFyzNSgDS — Andy Jorge Blanco (@ajblancocu) August 7, 2022

Secondo il primo segretario provinciale del Partito Comunista di Cuba, Susely Morfa, il deceduto è uno dei pompieri che si trovavano nella zona per controllare le fiamme. Secondo la presidenza cubana, altri diciassette vigili del fuoco sono ancora dispersi. Nel frattempo, tra i feriti ci sono diversi giornalisti che si sono recati nella zona dell'incendio per coprire le notizie al momento dell'esplosione.

#Matanzas. La miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Matanzas, Susely Morfa González, junto al gobernador, Mario Sabines Lorenzo, y la Defensa Civil trabajan junto a los bomberos y fuerzas de diferentes organismos para extinguir el incendio. pic.twitter.com/tIGa4gTn7D — Carlos Clemente (@CarlosC64808313) August 6, 2022

Rigel Rodríguez Cubells, direttore della Divisione Territoriale di Commercializzazione dei Combustibili di Matanzas, ha informato i media locali che il serbatoio nazionale di greggio interessato era al 50% della sua capacità, che equivale a 50.000 metri cubi. Ha inoltre spiegato che il sito è dotato di un sistema di parafulmini, anche se la scarica sembra essere stata maggiore di quanto il meccanismo potesse contenere.

Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco, autobotti e decine di ambulanze, ma il forte vento della zona ha reindirizzato le fiamme in direzione di un altro serbatoio con una capacità di 50.000 metri cubi e contenente grandi volumi di carburante.

Secondo un tweet dell'ufficio del presidente cubano, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare durante le prime ore del mattino per mantenere fresco il serbatoio vicino ed evitare la fuoriuscita di carburante.

Finora l'incidente ha interessato tre serbatoi.

L'incendio alla base di superpetroliere di Matanzas non ha messo fuori servizio l'unità della centrale termoelettrica Antonio Guiteras, secondo il Ministero dell'Energia e delle Miniere, che ha sottolineato che la centrale funziona in modo stabile.

Il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, si è recato di persona presso ll'ospedale Faustino Pérez per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti. Nel frattempo, il governatore della città, Mario Sabines Lorenzo, ha riferito che circa 800 persone appartenenti al quartiere Dubrocq, vicino alla zona industriale, sono state evacuate.

Durante una riunione per seguire l'incidente, Díaz Canel ha dato priorità alla ricerca dei dispersi e all'assistenza alle loro famiglie. Inoltre, la presidenza cubana ha dichiarato di aver chiesto aiuto e consulenza a Paesi amici "con esperienza nel settore petrolifero".

Qualche ora dopo, il capo di Stato ha pubblicato un tweet in cui esprimeva la sua gratitudine ai governi di Messico, Venezuela, Russia, Nicaragua, Argentina e Cile, "che hanno prontamente offerto aiuti materiali in segno di solidarietà di fronte a questa complessa situazione".

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha confermato che il personale della Petróleos Mexicanos (Pemex) e delle Forze Armate del Paese si recherà a Cuba per aiutare a controllare l'incendio.

Recibido el primer vuelo que trae el apoyo y la solidaridad de #México GRACIAS! #FuerzaMatanzas #FuerzaCuba ???????? pic.twitter.com/7ToCD9pGoc — Ministerio de Energía y Minas de Cuba (@EnergiaMinasCub) August 7, 2022

Parallelamente, anche il Venezuela sta inviando aiuti per spegnere l'incendio. "Su istruzioni del presidente Nicolás Maduro, una missione di vigili del fuoco e tecnici di PDVSA, tra i più preparati in questo tipo di disastri, sta decollando verso la Repubblica di Cuba per sostenere il lavoro di spegnimento dell'incendio a Matanzas", ha scritto su Twitter il vicepresidente del Paese per l'economia, Tareck El Aissami.

"Oltre alla missione di 35 vigili del fuoco specializzati in operazioni altamente complesse, abbiamo inviato 20 tonnellate di forniture (schiuma) e polveri chimiche per far fronte a questa contingenza. Tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà alla Cuba rivoluzionaria", ha dichiarato.

"In qualsiasi circostanza, qualunque sia la dimensione delle avversità, i figli e le figlie di Chávez saranno sempre al fianco di Cuba, della sua Rivoluzione, della sua storia eroica. Viva Fidel, caro Presidente Díaz Canel, vinceremo!”, ha aggiunto El Aissami.

Siempre dispuestos con todo nuestra voluntad y vocación de lucha, para apoyar a los pueblos hermanos de la PATRIA GRANDE!! Qué orgullosos nos sentimos de estas mujeres y hombres VALIENTES, enalteciendo los valores de la solidaridad del pueblo venezolano!! #MatanzasNoEstaSola pic.twitter.com/lGo0UWuCA7 — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) August 7, 2022

Tramite Twitter anche il presidente Maduro ha espresso la sua solidarietà al popolo e al governo di Cuba.

"Il Venezuela è solidale con Cuba e con il popolo di Matanzas, di fronte all'incidente che si è verificato nella Base de Supertanqueros. Un abbraccio bolivariano, non siete soli! Siamo pronti a fornire l'assistenza necessaria. Presidente @DiazCanelB conta su di noi”.