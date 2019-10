/ Elezione Venezuela all'ONU: Maradona si burla di Guaidó

La stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona, ha pubblicato un messaggio di sberleffo contro l'autoproclamato "presidente ad interim" del Venezuela, Juan Guaidó, sui social network, in merito alla vittoria ottenuta questo giovedì dal governo bolivariano, dopo la riconferma del Venezuela nel Consiglio dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

“Per Guaidó, che lo guarda in TV. Possa il mondo capire chi è il presidente Nicolás Maduro. Congratulazioni, Venezuela”, ha scritto Maradona nel suo account sulla piattaforma digitale Instagram.

Ricordiamo che il Venezuela ha ottenuto, con 105 voti a favore, uno dei due posti disponibili per l'America Latina e i Caraibi nel Consiglio per i Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il periodo 2020-2022.

Un’impresa definita storica dalla diplomazia boliviariana vista la potenza di fuoco mediatica scatenatagli contro dagli Stati Uniti e dai governi satellite di Washington. La candidatura della Costa Rica che non ha raggranellato nemmeno 100 voti.