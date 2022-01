Erdogan lancia il caccia di quinta generazione TF-X della Turchia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Novità per quanto riguarda il caccia di quinta generazione della Turchia. Ad annunciarle è il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il caccia di produzione nazionale, sul cui sviluppo Ankara ha accelerato dopo essere stata esclusa dagli Stati Uniti dal programma F-35, farà il suo primo volo nel 2025.

Il caccia stealth turco di quinta generazione TF-X uscirà dagli hangar nel 2023, ha dichiarato il presidente in occasione della cerimonia di apertura di 16 fabbriche che opereranno nella Zona Industriale Spaziale e Aerospaziale nella capitale Ankara, un hub ingegneristico per la produzione dell'innovativo jet da combattimento, come riferisce il quotidiano Daily Sabah.

"Prenderà il suo posto nei cieli nel 2029 come forza d'attacco dell'aeronautica militare turca, dopo aver completato con successo le sue procedure di test", ha affermato Erdogan.

Circa 2.300 ingegneri coinvolti nel progetto svolgeranno il loro lavoro in questo hub, ha poi sottolineato il leader turco.

La Turchia fa parte del club elitario dei 10 paesi al mondo che possono progettare e costruire le proprie navi da guerra ed è anche tra i primi tre produttori di droni.

Il caccia stealth turco dovrebbe avere una lunghezza di circa 19 metri, con un'apertura alare di circa 12 metri e dovrebbe essere capace di spingersi sino a un’altitudine di circa 55.000 piedi.

Il caccia dovrebbe sostituire la flotta esistente di caccia F-16 Falcon in servizio con l'aeronautica militare turca e probabilmente soddisferà i requisiti della nazione per il combattimento aereo fino all'anno 2070.

Secondo alcune fonti, il caccia avrà capacità di attacco superiori e una tecnologia stealth, che consentirà al caccia di evitare di essere rilevato sui radar nemici.

Sarà inoltre dotato di caratteristiche moderne come la fusione multi-sensoriale, una migliore consapevolezza della situazione, alloggiamenti interni per le armi e un'elevata manovrabilità.

Secondo alcune indiscrezioni di stampa, i potenziali partner o acquirenti del caccia TF-X includono Bangladesh, Pakistan, Indonesia e Kazakistan.

