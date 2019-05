Financial Times: "Per evitare nuova recessione valutare un'espansione fiscale finanziata direttamente dalla banca centrale"

La direttrice del dipartimento per il Sud Europa della Banca d'Affari Goldman Sachs Silvia Ardagna, sul Financial Times di oggi dichiara testualmente < >.



La sunnominata Signora nel 2009 scrisse con Alesina un Paper sull'expansionary fiscal contraction. Io capisco che il saper cambiare idea è segno di grande vivacità intellettuale ma passare dall'austerità espansiva alla proposta che le banche centrali debbano stampare moneta e sostanzialmente lanciarle dagli elicotteri ce ne passa. Quando leggo queste cose non mi rimane che dare ragione a Borges: l'economia è una scienza immaginaria al pari dell'alchimia e più gli economisti imperversano e più le nazioni vanno in rovina. Peggio di noi ci sono forse i fisici (non tengo conto poi dei fisici prestati all'economia che sono equivalenti ad una calamità naturale dagli effetti devastanti). Sipario.

[Grazie a Thomas Fazi per la segnalazione della notizia sul Financial Times]