Gennadij Zjuganov: “Il regime speculativo è fallito, combattiamo per gli ideali del potere sovietico”

In un discorso pronunciato il 7 giugno alla Duma di Stato, Gennadij Zjuganov, leader del Partito Comunista della Federazione Russa ha affrontato tematiche riguardanti la questione ucraina, ma anche la politica interna russa. Di seguito la traduzione del discorso.

Buon pomeriggio. Oggi, i deputati della nostra fazione hanno ricevuto medaglie commemorative in onore del 100° anniversario della formazione dell’URSS. Siamo orgogliosi di questo premio, perché rimaniamo fedeli agli ideali della Grande Rivoluzione d’Ottobre e della nostra Vittoria. Queste furono le più alte conquiste del potere sovietico.

Mio padre, istruendomi in politica, disse: “Ricorda, figliolo. Non c’era niente di più brillante, più intelligente e più coscienzioso del potere sovietico in questo mondo“. Certo, c’erano degli errori, ma il governo sovietico si è sempre preoccupato dell’uomo comune. E, per il governo sovietico, i più privilegiati erano i bambini, le donne e gli anziani.

In tutti questi anni abbiamo lottato per garantire che gli ideali del potere sovietico, il sistema pianificato, il sistema di istruzione pubblica e protezione sociale, lo sviluppo dell’economia e l’alta scienza fossero le principali priorità della Duma di Stato, del Consiglio di Stato e il nostro governo.

Poiché il nostro popolo ha fatto la Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre, ha vinto la vittoria sul fascismo, è stato il primo a irrompere nello spazio e ha creato la deterrenza dei missili nucleari, in qualsiasi tribunale più rigoroso della storia gli sarà eretto un monumento maestoso, potente e bellissimo.

Viene inaugurata oggi alla Duma di Stato la mostra “Linee della Vittoria”. Nell’attuale situazione politica, questa mostra è particolarmente rilevante, dal momento che una guerra ibrida viene attivamente condotta contro la Russia. Questa guerra ibrida si è già trasformata in una guerra calda in Ucraina.

Questa mostra racconta come fu costruita la linea difensiva del Volga in 100 giorni nell’autunno del 1941. La lunghezza di questa linea difensiva era di circa 400 chilometri e passava lungo i fiumi Volga, Oka e Don. Questa frontiera è stata costruita da donne, adolescenti e anziani.

Negli stessi giorni in cui è stato emesso il corrispondente decreto del quartier generale del comandante in capo supremo sulla creazione di questa linea, i nazisti si trovavano già a 20-30 chilometri da Mosca.

Il feldmaresciallo von Bock, comandante del Gruppo dell’Armata Centrale, salì sul campanile di Chimki, guardò verso il Cremlino e poi telegrafò a Hitler: “Führer, al Cremlino mancano 17 chilometri. Mi invii altre due divisioni fresche e porterò Mosca sotto controllo“.

Ma Hitler non aveva due nuove divisioni e Stalin aveva sei divisioni siberiane in riserva. Qui, vicino a Mosca, i siberiani ruppero l’offensiva nazista. Hanno sconfitto l’esercito tedesco. Ogni secondo un fascista è stato colpito a morte dai nostri combattenti con una carica di baionetta. A quel punto avevamo messo in azione i nostri ultimi carri armati e aerei. In quei giorni siamo stati in grado di mostrare volontà e carattere.

Oggi è estremamente importante comprendere le origini della nostra Vittoria. Perché la guerra ibrida, dichiarata alla Russia per la distruzione, ha le sue leggi. Vincerà colui che sarà in grado di mobilitare tutte le risorse e mostrare gli stessi esempi di impresa militare e lavorativa del 1941-1945.

Sono passati esattamente 100 giorni dal decreto presidenziale. Il presidente ha annunciato all’intero Paese che stiamo lanciando un’operazione politico-militare per eliminare il regime nazista in Ucraina, che ha preso il potere a Kiev con la forza sotto la guida degli statunitensi. Il nostro esercito russo sta combattendo contro il banderismo, il nazismo, per la smilitarizzazione della fraterna Ucraina.

Devo dire che questa decisione del Presidente è corretta. Ma richiede la massima mobilitazione delle forze e concentrazione delle risorse, coraggio e nuove gesta di tutto il popolo.

In questi cento giorni si sono anche rivelate circostanze di cui la Duma di Stato e il Governo devono tenere conto.

Il regime comprador, speculativo, imposto al nostro Paese nel 1991, è completamente fallito. Questo capitalismo di ladri ha lasciato lo Stato in pessime condizioni. Tutti lo capiscono oggi. E dobbiamo cambiare il corso politico a favore della scienza e dell’istruzione, della tutela e del sostegno delle nuove giovani generazioni.

Fummo in grado di produrre 1.500 velivoli in 15 fabbriche di aeromobili. Circa 30 tipi di aeromobili. Non avevano un solo bullone straniero. Oggi siamo stati costretti a sospendere la produzione dei “Superjet”, che sono assemblati per il 70% con parti straniere. Alcuni hanno già dimenticato come si fanno i filtri dell’olio. Possiamo farli da noi. E dobbiamo agire con urgenza.

Eravamo una grande potenza automobilistica. Abbiamo realizzato i migliori camion. Nel nostro Paese questa produzione è stata maltrattata a vantaggio dei cosiddetti stranieri, che oggi sono scappati. Per questo intere imprese si sono fermate.

Eravamo la nazione più scientifica e istruita. Un terzo delle invenzioni nel mondo è stata fatta da scienziati sovietici. Oggi la Russia spende molte volte meno per le scienze fondamentali rispetto ai principali Paesi del mondo.

Avevamo il miglior sistema di protezione sociale del mondo. La scuola russo-sovietica è stata riconosciuta come la più efficace al mondo. L’OMS ha raccomandato il sistema sanitario sovietico come il miglior esempio per l’intero pianeta.

Il nostro team ha preparato un vero e proprio piano per il rilancio del “Programma Vittoria” del Paese. Insisto affinché i compagni e i signori che siedono nella nostra Duma studino attentamente questo programma. Siamo pronti a fare rapporti pertinenti. Abbiamo preparato un budget di sviluppo di 33 trilioni di rubli. Abbiamo preparato un pacchetto di 12 riforme che risolverà tutti i problemi pressanti del nostro Paese. Alla vigilia delle vacanze, ho discusso di questo programma con il Presidente. Abbiamo messo questo programma sulle scrivanie del Primo Ministro e di ogni Ministro del Governo.

Comincia ora a prendere forma un nuovo budget triennale. Questo bilancio risponderà alla domanda: “Siamo in grado di adempiere alle istruzioni del Presidente o continueremo a contorcerci nell’impotenza economica?”.

Nel corso dell’operazione politico-militare, stiamo risolvendo tre compiti. Il compito numero uno è garantire che non ci sia un dominio globale e un dettame del capitale statunitense. Risolveremo questo problema. Ci contorcevamo in agonia sotto il giogo del capitale statunitense da 30 anni. È perfettamente chiaro a ogni persona, compresi gli uomini d’affari, che questo giogo deve essere tolto dal nostro collo. Siamo pronti a risolvere questo problema.

Abbiamo proposto il disegno di legge Educazione per Tutti. Possiamo mettere in pratica questa legge. Sì, siamo lieti di aver finalmente abbandonato il sistema di Bologna, che avevamo introdotto nell’istruzione. Ma nel frattempo hanno completamente distrutto il sistema di istruzione professionale, cosa che non avrebbe dovuto essere fatta.

Oggi la scuola proposta da Pavel Grudinin mostra un esempio di istruzione di qualità. Insieme ad Alferov abbiamo creato l’università del futuro. Ragazzi di talento, fisici, matematici, chimici, biologi sono in grado di studiare in una scuola di istruzione generale, in un’università e in accademia, e promuovere le loro idee nella produzione sperimentale. Ci auguriamo che questa idea non solo sia sostenuta, ma anche finanziata durante l’adozione del nuovo bilancio.

Per noi è di fondamentale importanza fermare l’estinzione del Paese. L’anno scorso abbiamo perso circa un milione di cittadini. Si tratta di circa tre città di 350mila persone: sono scomparse dal corpo del Paese. Questo è un crimine contro il futuro!

Insistiamo sull’adozione immediata di una legge secondo la quale il minimo di sussistenza dovrebbe essere di 25.000 rubli o più. Non ha senso dare dispense una tantum di dieci e cinque mila rubli. Questa è un palliativo per un malato che non lo salverà.

Abbiamo preparato un programma di sicurezza alimentare. Questa è una nuova terra vergine, le imprese del nostro popolo sono squadre uniche, si prendono cura della foresta e della terra, della sua fertilità. Tutto è pronto.

Kašin e il nostro gruppo guidato da lui (Charitonov, Kolomejcev e altri) hanno avanzato tali proposte. Insistiamo nel considerare prima queste leggi. Per noi è estremamente importante che vengano applicati altri due punti della direttiva del Presidente.

La svastica marrone ha attraversato di nuovo l’Europa. Dagli stati baltici e L’viv a Parigi e Bonn. Per sconfiggere il fascismo nella seconda guerra mondiale, il mondo ha pagato 70 milioni di vite, di cui 27 milioni erano i migliori figli e figlie del nostro Stato.

Ma l’Occidente è di nuovo in fermento. Questi eredi delle SS, fratelli di Bandera, come scarafaggi, sono strisciati fuori da tutte le fessure e ora minacciano il nostro Paese, che da mille anni si difende da varie incursioni.

Dobbiamo dire la verità storica a una nuova generazione di cittadini in modo che diventino difensori affidabili della Patria. E alcuni dei nostri ministri non pronunciano nemmeno cosa sia un’operazione politico-militare.

Il nostro team ha già visitato il Donbass. Aleksandr Juš?enko si è recato a Mariupol per salvare i suoi amici. Abbiamo inviato il 97° convoglio umanitario nel Donbass. Si tratta di 15mila tonnellate di carico umanitario. Questo è ciò che deve essere mostrato e ciò che deve essere detto!

La guerra è vinta da coloro che con coraggio affrontano la verità. E in guerra, la verità è la prima morire. Questa è la verità che i giornalisti sono obbligati a dire, e non solo a gemere e nascondersi. I ragazzi stanno combattendo nel Donbass, proteggendo tutti noi. Proteggono il mondo russo.

I russi hanno radunato 190 popoli e nazionalità sotto le loro bandiere senza distruggere una sola fede, una sola lingua, una sola cultura.

Ieri abbiamo celebrato la Giornata della Lingua Russa nel giorno del compleanno di Aleksandr Sergeevi? Puškin. Questa è la festività più giovane. Se vuoi vincere, inizia a leggere con le fiabe di Puškin. Allora capirai cos’è un’impresa. Se vuoi capire cosa sta succedendo oggi in Ucraina, leggi la poesia Poltava. Se vuoi seguire le tradizioni sovrane di Pietro il Grande, leggi Il cavaliere di bronzo.

Dovete sentire la vostra terra, la vostra lingua e la vostra cultura. E ricordate che noi siamo il popolo della Vittoria. E la vittoria costa. Richiede la mobilitazione delle forze, l’unità dello spirito e leggi intelligenti e competenti. E non questo chiacchiericcio che trasuda all’infinito oggi.

Ancora una volta faccio appello al partito Russia Unita. Le nostre carte sono sul tavolo. […]

Mi rivolgo ancora una volta al Presidente. Ha il nostro appello sul tavolo. Putin ha dato le istruzioni pertinenti alla sua amministrazione. Ma finora non ho sentito una risposta dalla sua amministrazione. Anche se questa risposta dovrebbe essere comprensibile.

E voi avete un buon esempio. Se volete vincere, imparate da Stalin! Durante la guerra, donne e adolescenti costruirono in tre mesi la linea difensiva del Volga di 400 chilometri. Ecco come dovete vincere. Allora e oggi vinceremo. Danno ordini e non li eseguono. Sono sicuro che vinceremo solo quando saremo intrisi di spirito di vittoria. Quando ci sarà unità e unità di azione. Ciò è richiesto oggi dalla situazione interna ed esterna.

Vi auguro tutto il successo.

