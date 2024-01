Il senso di questa riedizione del poscritto di Gianfranco Pala al libro "Imperialismoù" è in memoria dell’anniversario della morte di Lenin avvenuta il 21 gennaio 1924. Più che una commemorazione vuole essere un nesso con analisi che in un passato, anche recente, sembravano essere utili alla crescita di una coscienza sociale, che avrebbe potuto costituire un argine, almeno, alla voracità dell’imperialismo come spartizione del mondo.



Oggi si parla di pace ma “non si dice di quale pace”; che potrà essere “solo un armistizio, una tregua, una preparazione a un nuovo massacro di popoli”. Tuttora continua “l’uso di mezzi pacifici per imporre una pacifica dominazione” cui contrapporre una “guerra democratica, giusta, rivoluzionaria”. Lenin chiedeva di rivendicare in modo fondamentale da parte degli sfruttati “pace e pane”, ed oggi l’impoverimento aumenta esponenzialmente su tutto il pianeta. Le analisi possono corredarsi di fatti attuali e contingenti, ma le categorie di riferimento hanno bisogno di essere rammentate e, quando possibile, arricchite. Il virgolettato riguarda frasi di Lenin del 1917.



Carla Filosa





di Gianfranco Pala*





LE FASI DELL’IMPERIALISMO E LENIN - il capitale monopolistico finanziario nel divenire in processo

Il capitalismo è progressivo rispetto al feudalesimo,

e l’imperialismo è progressivo rispetto al capitalismo pre-monopolisltico.

Non sosterremo la lotta delle classi reazionarie

contro l’imperialismo e il capitalismo.

[V.I.Lenin, Intorno a una caricatura del marxismo (1916)]

{Progress, Mosca 1974, os, ii, p.581}

Anzitutto si deve avere bene in mente che si sta analizzando l’imperialismo moderno e non l’imitazione caricaturale dell’attitudine “imperiale” delle più diverse forme di potere del passato, man mano che esse venivano accumulando e consolidando la loro forza. Come avvenne pressoché ovunque con gli antichi “imperi” dispotici o pure regali e coloniali; né si è trattato soltanto di imperialismo in quanto espansione territoriale. E tantomeno ha un senso la recente farneticazione hardt-negriana sul presunto moderno “impero” mondiale unico (a parte la negriana posteriore rapida marcia indietro per un contraccolpo detto backlash): essa peraltro ricalca goffamente la vecchia tesi dell’ultra- o super-imperialismo [si vedano prima di loro anche Kautsky, o Hilferding, e seguaci a cui possono ascriversi le tesi socialscioviniste (socialnazionaliste) o dette “socialimperialiste”]. Dizioni, codeste, coniate fin dall’inizio del secolo scorso, e non in tempi appena più recenti in concomitanza con lo sfacelo del comunismo marxista, intendendo con ciò “socialismo a parole, sciovinismo nei fatti, che equivale al passaggio con armi e bagagli nel campo borghese” [ifsc, prefazione].

In buona sostanza si sta parlando – con Lenin, che segue Engels e Marx – dell’“imperialismo del capitale”: insomma l’imperialismo moderno è essenzialmente da intendere come forma caratteristica del capitalismo a partire dalla prima grande crisi [grande depressione] mondiale, avviatasi in Europa nel 1871-73 con la saturazione del mercato mondiale allora conosciuto, per la Gran Bretagna (laddove la rivoluzione economica ebbe inizio), epperò rapidamente si estese con la crescita travolgente delle contrapposte concentrazioni monopolistiche nei grandi stati in tutti i continenti. Dalla Francia, dove dopo otto decenni dalla rivoluzione politica, si consolidò il potere scontrandosi tuttavia con enormi contraddizioni economiche, gli scandali bancari e borsistici e attraverso forti lotte sociali – fino alla Comune di Parigi [1871]; alla Germania [ancora 1871, e non per caso — si rammenti la guerra franco-prussiana finita con la richiesta francese di aiuto all’ex nemico bismarckiano per soffocare nel sangue la Comune] unificatasi sotto la Prussia con Bismarck federandosi in un stato nazionale (il ii reich, che segnò la fine del i, il “sacro romano impero”) in espansione industriale; da­gli Stati uniti d’America, proiettati verso l’indipendenza [1865] contro l’esistente sua subordinazione coloniale ai potenti d’Europa, in primo luogo all’Inghilterra, che per pochi voti sulle altre nazionalità di immigranti in prevalenza in singoli stati, ancora “disuniti”, di fatto impose così anche la lingua inglese come dominante ovunque (e poi diffusasi imperialisticamente nel mondo intero); fino alla rivoluzione borghese in Giappone con la restaurazione Meiji [1868]. Si trattava degli stessi stati che molti decenni dopo hanno costituito il primo G.5: Usa, Germania, Giappone, Francia, Gran Bretagna, poi allargatosi a 6 e 7 e 8 ... e via enumerando nel xxi secolo con nuovi stati.

Così non è casuale che falsi nobili, militari, arrampicatori verso classi supposte superiori e tutta una genìa di parvenus di tal fatta, abbiano ammantato in quel periodo il loro potere statale – già multi-popolare per significazione storica – dell’appellativo più o meno usurpato di impero, alla maniera degli antichi regnanti (cinesi, assiri, egizi, romani, macedoni, mongoli, ecc. – se ne possono contare nella storia del mondo almeno una settantina, fino ai giapponesi – e, attraverso il colonialismo, dal medioevo europeo in poi precipitando vieppiù nel ridicolo del “volere” escatologico di un qualche dio che <è grande>, e immancabilmente è <con noi> — tutti? ma chi vincerà? — e nella tragica farsa come nell’<impero fascista> o nell’<impero millenario nazista>. Non è un caso che verosimilmente allorché fu Marx che preconizzò la parola “imperialismo” [si veda qui sotto] ma con riferimento alla delinquenza e buffonata di Napoleone iii, il quale con un colpo di stato da operetta, ma tragico, prese potere e trono da cialtrone-della-ultima-ora, facendosi proclamare “imperatore”.

D’altronde che cosa poteva essere – quello di Napoleone iii – se non una caricatura del passato storico – se un “impero, con un colpo di stato per certificato di nascita, il suffragio universale per sanzione e la spada per scettro, pretendeva di poggiare sui contadini, la grande massa di produttori non direttamente impegnati nella lotta tra capitale e lavoro. Pretendeva di salvare la classe operaia distruggendo il parlamentarismo, e, insieme con questo, l’aperta sottomissione del governo ai grandi signori agiati; pretendeva di salvare le classi possidenti mantenendo la loro supremazia economica sulla classe operaia. Finalmente, pretendeva di unire tutte le classi risuscitando per tutte la chimera della gloria nazionale”. Ciò anticipava quello che, come si dirà in conclusione, quale neocorporativismo globale, sarebbe poi divenuto caratteristica universale – ormai più che una semplice “pretesa” quale sembrava essere il corporativismo ottocentesco di matrice cristiano-sociale – dell’attuale fase transnazionale dell’imperialismo per: integrare organicamente, ovunque, tutto il popolo.

Prosegue Marx che quella “in realtà era l’unica forma di governo possibile in un periodo in cui la borghesia aveva già perduto la facoltà di governare la nazione e il proletariato non l’aveva ancora acquistata. La società borghese, libera da preoccupazioni politiche, raggiunse uno sviluppo che essa stessa non aveva mai sperato; la sua industria e il suo commercio assunsero proporzioni colossali; la truffa finanziaria celebrò orge cosmopolite; la miseria delle masse fu messa in rilievo da una ostentazione sfacciata di lusso esagerato, immorale, abietto. Il potere dello stato, apparentemente librato al di sopra della società, era esso stesso lo scandalo più grande di questa società e in pari tempo il vero e proprio vivaio di tutta la sua corruzione. La sua decomposizione e la decomposizione della società che esso aveva "salvato" vennero messe a nudo dalla baionetta prussiana, ben disposta per conto suo a trasferire il centro di gravità di questo regime da Parigi a Berlino. L’imperialismo è la più prostituita e insieme l’ultima forma di quel potere statale che la nascente società della classe media aveva incominciato a elaborare come strumento della propria emancipazione dal feudalesimo, e che la società borghese in piena maturità aveva alla fine trasformato in strumento per l’asservimento del lavoro al capitale” [Karl Marx, La guerra civile in Francia, 1871 (sulla “Comune di Parigi” iii)].

Riferendosi così alla nascita dell’imperialismo è convenzione comune fissarla intorno al 1870, dagli sviluppi del colonialismo in tale prima fase e forma fino alla I guerra mondiale (detta appunto “imperialistica”) per tentare di imporre, da parte degli “stati nazionali” più forti, la propria egemonia sugli altri stati parimenti nazionali attraverso il suo dominio di sfruttamento economico con l’indiscriminato controllo monopolistico delle fonti energetiche e l’esportazione di capitali, determinandone tutta la politica interna. Si rammenti che non a caso il termine “imperialismo” fu usato inizialmente in Francia in relazione al regime dittatoriale di Napoleone iii per la sua abietta imitazione dei vecchi imperi [si veda sopra quanto scritto su costui da Marx].

La classe dominante – oggi la borghesia – vuol far ritenere che i rapporti materiali e sociali realmente presenti non esistano. Qui questa può sembrare come una divagazione astratta, ma ecco invece dove conduce l’affermazione ideologica sull’imperialismo (di cui qui si sta parlando specificamente), che al contrario è concretissima e riguarda tutti i rapporti di potere – economici, politici, di proprietà, ecc. – negati per principio, qualora non si connettano i fatti reali con l’ideologia della classe dominante.

Il modo di produzione capitalistico – e si torna così alla considerazione delle “radici economiche” dell’imperialismo, nella sua prima affermazione entro la i guerra mondiale (per intendersi l’epoca di Hobson, Bukharin e Lenin) e via via delle sue fasi nel corso del tempo – è, dunque, la modalità che informa di sé anche ogni figura e fase dell’imperialismo. Giacché tutte esse sono sempre configurazioni del capitale in divenire, in processo ? fino a passare ora al capitale mondiale transnazionale, ovverosia come tale già molteplice e contraddittorio. La molteplicità dei capitali singoli, in quanto conflittualità interna alla classe dominante è una contraddizione costitutiva di codesto “modo di produzione” in generale – costitutiva insieme alla contrapposizione e alla lotta esterna tra le due classi fondanti il rapporto di capitale ––– borghesia (capitale) e proletariato (lavoro salariato). Non a caso mentre viene constatata spesso questa lotta tra le classi – quasi sempre però intesa in via unilaterale e autoconsolatoria-del-proletariato-contro-la-borghesia, perlopiù finora perdente; come se quella agita in senso contrario, pur se è largamente prevalente, non viene considerata una “lotta” – dato che il contrasto di interessi tra i padroni sembra essere secondario e accidentale. E sì che Marx non separa mai la comprensione dell’una lotta dall’altra, tanto che non una volta soltanto [nel Capitale, Teorie sul plusvalore, e altrove] si dilunga sullo scontro tra “fratelli nemici”, “falsi fratelli”.

Valga per tutte la seguente considerazione di Marx: “una parte dell’antico capitale dovrebbe essere lasciata inattiva, inoperosa nella sua essenza stessa di capitale, che deve operare come capitale e dare un profitto. Ed è la concorrenza che decide quale aliquota di esso debba in particolare essere condannata all’inoperosità. Fino a che gli affari vanno bene, la concorrenza esercita, come a proposito del tasso generale del profitto, un’azione di fratellanza sulla classe capitalistica che praticamente si ripartisce il bottino comune, in proporzione del rischio assunto da ognuno. Appena non si tratta più di ripartire i profitti ma di suddividere le perdite, ciascuno cerca di ridurre il più possibile la propria quota parte della perdita e di riversarla sulle spalle degli altri. La perdita per la classe nell’insieme è inevitabile, ma quanto di essa ciascuno debba sopportare, in quale misura debba assumersene una parte, diventa allora questione di forza e di astuzia e la concorrenza si trasforma in una lotta fra fratelli nemici. L’antagonismo fra l’interesse di ogni singolo capitalista e quello della classe capitalistica si manifesta allora nello stesso modo come nel periodo di prosperità si era praticamente affermata l’identità di tali interessi per mezzo della concorrenza. Come si appianerà questo conflitto e come si ristabiliranno condizioni favorevoli a un movimento sano della produzione capitalistica? La soluzione si trova già racchiusa nella semplice esposizione del conflitto che si tratta di appianare. Essa richiede l’inattività e anche una parziale distruzione di capitale, per un ammontare corrispondente al valore di tutto il capitale supplementare o di una parte di esso. Tale perdita, peraltro, non colpisce affatto in misura uguale i diversi capitali particolari; la sua ripartizione viene invece decisa in una lotta di concorrenza nella quale, in relazione ai vantaggi particolari o a posizioni già acquisite, tale perdita si ripartisce molto inegualmente e con manifestazioni assai diverse, cosicché un capitale viene lasciato inattivo, un secondo distrutto, un terzo subisce solo una perdita relativa o una diminuzione di valore temporanea, e così via. Ma in tutti i casi, per ristabilire l’equilibrio, si renderebbe necessario lasciare inattiva o anche distruggere una quantità più o meno grande di capitale” [cfr. c, iii.15].

Ebbene è evidente che tali conflittualità e lotta concorrenziale intracapitalistica siano immanenti a tutto il modo di produzione capitalistico, in quanto tale, insieme alla lotta esterna tra le classi sociali.

Occorre ricordare che Bukharin scrisse nel 1915 L’imperialismo e l’economia mondiale, cioè un anno prima di Lenin [ifsc], che Lenin stesso aveva prefato e da cui trasse molte indicazioni sulla prima fase dell’imperialismo e non solo l’“indovinata espressione "simbiosi del capitale bancario con il capitale industriale"” ma una buona sostanza dei concetti generali di quell’analisi (anche se nella pubblicazione del classico leniniano non appaia mai altrimenti in maniera esplicita il richiamo al libro di Bukharin). Circoscrivendo qui i riferimenti a quella prima fase dell’imperialismo, dunque, oltre a Lenin rimane da citare in campo marxista soltanto Bukharin. Per il silenzio tombale – è il caso di dire – fatto cadere su di esso; perciò oltre a ripubblicare integralmente la nota introduttiva di Lenin [firmatosi come I?in], perché qui di lui si tratta, si suggerisce la lettura del citato libro di Nikola? Bukharin, L’imperialismo e l’economia mondiale (1915). Ma dato il trattamento riservato a questo suo libro anticipatore, in campo marxista – e quindi anche alla prefazione di Lenin a lungo dai più ignorata o trascurata – questa fu reinserita nelle opere complete di Lenin [le opere “scelte” furono scelte nel periodo in cui Bukharin era <in disgrazia>], dopo la sua “riabilitazione” nel 1988 (addirittura con la segreteria di ... Michail Gorba?ëv).

Sostiene Lenin: “L’importanza e l’attualità del tema al quale è dedicato lo scritto di N.I.Bukharin [L’eco­nomia mondiale e l’imperialismo] non richiedono particolari spiegazioni. Il problema dell’imperialismo è non solo uno dei più importanti, ma è, si può dire, il problema essenziale del ramo della scienza economica che studia il cambiamento delle forme del capitalismo nel periodo attuale ... e che sono stati raccolti con profusione dall’autore sulla base dei materiali più recenti. Dal punto di vista del marxismo ... metodi che intendono offrire una valutazione storica concreta ... scegliendo a caso singoli fatterelli graditi o che fanno comodo alle classi dirigenti ... possono soltanto far sorridere e dire definitivamente addio al marxismo per sostituire l’analisi delle caratteristiche e delle tendenze fondamentali dell’imperialismo, come sistema di rapporti economici del capitalismo contemporaneo altamente sviluppato. ... Il lavoro di N.I.Bukharin è scientificamente importante perché analizza i fatti fondamentali dell’economia mondiale che si riferiscono all’impe­rialismo nel suo insieme, come un grado di sviluppo ben definito del capitalismo più altamente sviluppato, ... continuazione diretta delle tendenze più profonde e radicali del capitalismo e della produzione mercantile in generale. ... In Kautsk? l’evidente rottura con il marxismo ha assunto la forma non della negazione o della dimenticanza della politica, non del "salto" al di sopra dei conflitti e mutamenti numerosi soprattutto nell’e­poca imperialistica, non dell’apologia dell’imperialismo, ma del sogno di un capitalismo "pacifico". Il capitalismo "pacifico" è stato sostituito dall’imperialismo non pacifico, bellicoso, catastrofico... In questa aspirazione ad attutire i contrasti – piccolo-borghese e profondamente reazionaria – a eludere la realtà dell’imperia­lismo e a evadere nel sogno di un "ultraimperialismo" non vi è neppur una traccia di marxismo”.

In quella prefazione al libro di Bukharin, Lenin mette in evidenza anche altri gravissimi abbandoni del marxismo, specificamente da parte di Kautsk?, il quale “nel 1909 promette ancora una volta di essere soltanto un marxista nell’epoca futura dell’ultraimperialismo, un <marxismo-a-credi­to>, per domani, ma per oggi, un internazionalismo piccolo-borghese, opportunista, dell’attenuamento dei contrasti... Non vi è dubbio che lo sviluppo segua le linee di un unico trust mondiale che assorba tutte le imprese e tutti gli stati, senza eccezione, ma le segue in circostanze tali, a tali ritmi, con tali contrasti, conflitti e sconvolgimenti – e non soltanto economici, ma anche politici, nazionali, ecc. ecc. – che immancabilmente prima che si giunga a un unico trust mondiale, all’associazione mondiale <ultraimperialista> dei capitali finanziari nazionali, l’imperialismo dovrà saltare”.

Dunque Lenin, limitandosi per necessità di conoscenze storiche, evidenziò di quella prima fase [ifsc, vii. “l’imperialismo, particolare stadio del capitalismo”] i “tratti più essenziali ... tuttavia insufficienti ... per dare un definizione dell’imperialismo che contenga i suoi cinque principali contrassegni”, già da lui illustrati in dettaglio nelle pagine precedenti. Essi sono “cioè: 1. la concentrazione della produzione e del capitale ... tale da creare i monopoli ...; 2. la fusione del capitale bancario con il capitale industriale ... "capitale finanziario" ...; 3. ... grande importanza dell’esportazione di capitale in confronto con l’esportazione di merci; 4. ... associazioni monopolistiche internazionali; i capitalisti ... si ripartiscono il mondo; 5. ... compiuta ripartizione della terra tra ... grandi potenze capitalistiche. L’imperialismo è dunque il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo in cui si è formato il dominio dei monopoli e del capitale finanziario, l’esportazione di capitale ..., la ripartizione del mondo fra i trust internazionali, ... dell’intera superficie terrestre tra i più grandi paesi capitalistici. ... Quando non si considerino soltanto i concetti puramente economici, ma si tenga conto anche della posizione storica ... l’imperialismo, concepito in tal senso, rappresenta un particolare stadio di sviluppo del capitalismo —— il capitale finanziario è una potenza così ragguardevole, ... decisiva, in tutte le relazioni economiche e internazionali, da essere in grado di assoggettarsi anche paesi in possesso della piena indipendenza politica”.

Ma già a ottobre di quello stesso 1916, Lenin dopo una più calma riflessione, anche se con minore mole di documentazione, scrisse e pubblicò l’articolo meno noto – L’imperialismo e la scissione del socialismo [iss] – dove poté esprimere più succintamente precisazioni concettuali assai rilevanti e più sistematiche che nel “saggio popolare”. Per cominciare si chiede Lenin: “Esiste un legame fra l’imperialismo e la vittoria mostruosamente ignobile riportata dall’opportunismo (in veste di socialsciovinismo) sul movimento operaio in Europa? Questo è il problema del socialismo contemporaneo” [allora come oggi!]. “Dopo che abbiamo stabilito anzitutto il carattere imperialistico della nostra epoca e l’indissolubile legame storico del socialsciovinismo con l’opportunismo, nonché il loro identico contenuto ideologico e politico, si può e si deve passare all’esame di questa questione fondamentale. È necessario cominciare dalla definizione più precisa e completa possibile dell’imperialismo. L’imperialismo è uno stadio storico particolare del capitalismo”. E qui, dopo alcuni mesi da ifsc, ha messo ordine alla individuazione che fece dei “tratti più essenziali, tuttavia insufficienti, per dare una definizione dell’imperialismo” raggruppandoli perciò nei “suoi cinque principali contrassegni”. Dunque alla fine di ottobre 1916 Lenin sciolse quei raggruppamenti tassonomici, da lui stesso ritenuti “insufficienti per dare un definizione dell’imperialismo”, epperò specificandone diversi aspetti a loro volta racchiusi nei tratti essenziali che li caratterizzano, non alla rinfusa. “Questa particolarità ha tre aspetti: l’imperialismo è 1. il capitalismo monopolistico; 2. il capitalismo parassitario o in putrefazione; 3. il capitalismo agonizzante. La sostituzione del monopolio alla libera concorrenza è il tratto economico fondamentale, l’essenza dell’imperialismo. Il monopolismo si manifesta sotto cinque aspetti principali: A. i cartelli, i sindacati [padronali] e i trust; la concentrazione della produzione ha raggiunto il grado che genera questi gruppi monopolistici di capitalisti; B. la situazione monopolistica delle grandi banche: da tre a cinque banche gigantesche dirigono tutta la vita economica dell’America [Usa], della Francia, della Germania; C. la conquista delle fonti di materie prime da parte dei trust e dell’oligarchia finanziaria (il capitale finanziario è il capitale industriale monopolistico che si è fuso con il capitale bancario); D. la spartizione (economica) del mondo tra i cartelli internazionali è cominciata. Questi cartelli internazionali che posseggono tutto il mercato mondiale e se lo spartiscono "amichevolmente" – finché una guerra non lo ridivida. L’esportazione del capitale, come fenomeno particolarmente caratteristico, a differenza dell’esportazione delle merci nell’epoca del capitalismo non monopolistico, è legata strettamente alla spartizione economica e politico-territoriale del mondo; e la spartizione territoriale del mondo (colonie) è terminata”.

La strutturazione essenziale per la definizione di imperialismo sta in ciò che è riportato sopra. Ma in questo secondo articolo [iss] le ulteriori specificazioni fatte da Lenin sui caratteri della prima fase (come può vedere chiunque legga l’articolo) coprono diversi corollari da lui qui affrontati partitamente. L’esporta­zione di capitale, pur se in via subordinata nella fase di crisi cominciata negli anni 1870, già era una caratteristica in crescita. Con lo stadio imperialistico ha mostrato tutto il suo “parassitismo elevato al quadrato, ... la reazione politica su tutta la linea è propria dell’imperialismo. Venalità, corruzione in proporzioni gigantesche, truffe di ogni genere”. Lo sfruttamento si estese dalla classe operaia della nazione alle nazioni oppresse, “da parte di un pugno di grandi potenze, trasforma sempre più il mondo "civile" in un parassita che vive sul corpo di centinaia di milioni di uomini dei popoli "non civili". Anche “lo strato privilegiato del proletariato delle potenze imperialistiche vive parzialmente a spese” di costoro. “La gigantesca socializzazione del lavoro da parte dell’imperialismo, gli apologeti, gli economisti borghesi, la chiamano "integrazione"”. Il triviale riformismo borghese “del genere del "disarmo", dell’"ultraimperialismo" e altre sciocchezze simili” stacca la politica dell’imperialismo, dalla sua economia, il monopolismo nella politica dal monopolismo nell’economia. “Il senso e lo scopo di questa menzogna teorica consistono unicamente nel nascondere le più profonde contraddizioni dell’imperialismo e nel giustificare in questo modo la teoria dell’"unità" con gli apologeti dell’impe­rialismo”. Più avanti, nella conclusione – dalla semplice esposizione della cosa – sarà evidente quale ruolo sviluppato ricopra l’unità neocorporativa nella più recente fase transnazionale.

Nei primissimi anni del xx sec. di altre analisi marxiste dell’imperialismo non se ne trovano. Pertanto bisogna ricorrere anzitutto al liberallaburista John Atkinson Hobson, L’imperialismo (1902), “quest’econo­mista inglese che non ha la minima pretesa al titolo di marxista, dà un definizione dell’imperialismo molto più profonda” di quanto facciano i <marxisti> – il social-riformista Rudolph Hilferding o Karl Kautsk?, il quale è più indietro rispetto a entrambi. [Hobson il quale per inciso, checché ne dicano le biografie economiche, su tale specifica questione che analizzò profondamente sotto diversi aspetti e cui intitolò il suo maggior libro proprio all’inizio del xx sec., la sua precisa analisi in nulla fu ripresa da Keynes (il quale forse lo fece molto in parte su altri temi, tipo distribuzione, risparmio, ecc.)]. Infatti, Lenin nel suo riferimento alla prima fase dell’imperialismo, aveva anche l’obiettivo di attaccare tutte le posizioni antirivoluzionarie diffuse tra i comunisti (russi) dagli ex marxisti revisionisti e riformisti, socialsciovinisti e socialimperialisti, come Karl Kautsk?, che, mentre “pretende di continuare nella difesa del marxismo, di fatto fa un passo indietro in confronto del social-liberale Hobson”, il quale molto più giustamente prende in considerazione “due concrete peculiarità "storiche" del moderno imperialismo, e cioè: – la concorrenza di diversi imperialismi, – la prevalenza del finanziere sul commerciante”.

Ancora in questo articolo [iss], ma già pure in [ifsc], Lenin riprese anche la questione, ora di grande attualità, “della prospettiva della spartizione della Cina”, su cui cita ancora il “seguente apprezzamento economico di Hobson: "La maggior parte dell’Europa occidentale potrebbe allora assumere l’aspetto e il carattere ora posseduti soltanto da alcuni luoghi, cioè l’Inghilterra meridionale, la Riviera e le località dell’Italia e della Svizzera più visitate dai turisti e abitate da gente ricca. Si avrebbe un piccolo gruppo di ricchi aristocratici che traggono le loro rendite e i loro dividendi dal lontano Oriente, accanto a un gruppo alquanto più numeroso di impiegati e commercianti e a un gruppo ancora maggiore di domestici, lavoratori dei trasporti e operai delle industrie per la lavorazione dei manufatti. Allora scomparirebbero i più importanti rami di industrie, e gli alimenti e i semilavorati affluirebbero come tributo dall’Asia o dall’Africa"”, ecc. ecc.: basta leggere il testo. “Gruppi di finanzieri, di "investitori di capitale" {fittizio, in titoli derivati, speculatori – ndr} (rentiers) e dei loro impiegati politici. industriali e commerciali, intenti a pompare profitti dal più grande serbatoio potenziale che mai il mondo abbia conosciuto. Certo, la situazione è troppo complessa e il gioco delle forze mondiali è troppo difficile perché questa previsione possa essere considerata come la più probabile. Ma le tendenze che dominano attualmente l’imperialismo agiscono nel senso anzidetto e, se non incontrano una forza opposta che le avvii verso un’altra direzione, lavorano appunto perché il processo abbia lo sbocco accennato... Il proletariato è una creatura del capitalismo mondiale... Ma voi {riformisti social-sciovi­nisti – ndr} ora, nei paesi imperialistici. vi comportate da lacchè degli opportunisti i quali sono estranei al proletariato come classe: servi, agenti, veicoli dell’influenza borghese; e, se il movimento operaio non se ne libererà, resterà un movimento operaio borghese”.

Sempre nella prima fase dell’imperialismo nazionale, ma dopo Lenin, anche se a suo ridosso, occorre segnalare anzitutto il libro fondamentale di Henryk Grossmann [cfr. Das akkumulations- und zusammenbruchgesetz des kapitalistischen systems {1926-29}, Hirschfeld, Leipzig, 1929 (tr.italiana Il crollo del capitalismo, Jaca book, Milano 1966/1977, rist. da MimesisHœpli 2010 – dove era sempre messo in primo piano nel titolo il tema del <crollo> anziché quello che nel titolo originale, e per importanza logica, lo precede, ossia l’<accumulazione>); e dell’anno prima Eine neue theorie über den imperialismus und die soziale revolu­tion. Si stava tra le due guerre mondiali imperialistiche e quindi ben tre anni prima della crisi del 1929 (troppo citata poiché essa si manifestò soltanto – nella sua apparenza, prima che in Europa, negli Usa, dove banchieri, finanzieri ed economisti borghesi, a differenza, di Grossmann, marxista ed europeo, sottovalutarono il panico degli speculatori – ignorando quindi le cause reali della crisi cominciata anni prima. Si concentrarono pertanto, come appreso da costoro a causa degli <insegnamenti> accademici ricevuti, invertendo le “cause reali” con gli “effetti monetari”: intollerabile svarione che si ripete a ogni occasione, come una verità rivelata rituale mistica, sì che in occasione dell’insorgere della recentissima crisi è stato avventatamente ripetuto che la crisi detta “finanziaria” si è poi ribaltata in crisi reale – invece dell’esatto contrario, dimenticando quale fosse già stata la <realtà> della seconda metà del decennio 1960 – così essendo doppiamente incauti. Sia per la cosiddetta “crisi globale del 2007-2009”, sia per l’insistente richiamo per essa fatta alla “crisi del 1929” (citata dalla pubblicistica come <grande depressione>, espressione coniata in tempi molto precedenti, e piuttosto usata, allora appropriatamente, per l’avvio della crisi mondiale imperialistica 1870-73).

La crisi del tardo xix sec presenta infatti molte peculiarità che la caratterizzano, più di quante segnino la “crisi del 1929”, e analoghe piuttosto semmai alla presente crisi ancora in atto. Condizioni economiche sociali politiche, loro cambiamento in funzione delle fasi, periodizzazioni entro il lasso il tempo da considerare, scontri infraclassisti e lotte tra le classi, guerre tra stati, ecc. – mentre al senso comune piccolo-borghese, pur se <tenuto al corrente> dalla pseudo informazione di massa, è parso molto più comodo, accessibile, e facile, quanto meno a far a mala pena percepire la cosa dai semianalfabeti <televisionati>.

Marx notò che è nel metodo – del “buon senso” rovesciato – degli economisti borghesi dominanti, come si suol dire, “prendere fischi per fiaschi”. Sostiene Marx: “L’"esperienza", che si fa è di nuovo una determinazione del prezzo a opera del salario. Ciò che l’e­sperienza mostra quindi è che il salario ha determinato il prezzo delle merci. Ciò che l’esperienza non mostra, è la causa segreta di questa correlazione. Il prezzo medio del lavoro, ossia il valore della forza-lavoro, è determinato dal prezzo di produzione dei mezzi di sussistenza necessari. Se questo aumenta o diminuisce, anche quello aumenta o diminuisce. Ciò che l’esperienza mostrerà anche in questo caso è l’esistenza di una correlazione fra il salario e il prezzo delle merci; ma la causa può sembrare l’effetto e l’effetto sembrare la causa, come avviene anche nel caso del movimento dei prezzi di mercato, in cui la caduta del salario al di sotto della sua media corrisponde alla caduta dei prezzi di mercato al di sotto dei prezzi di produzione. Se si prescinde dai valori delle merci, dovrebbe a prima vista corrispondere sempre l’“esperienza” che il tasso del profitto cade quando il salario aumenta e viceversa. Nella concezione e nei calcoli del capitalista stesso, questo profitto medio entra praticamente come elemento regolatore. Ma, in quanto interviene in questo modo, è una grandezza presupposta. E precisamente il plusvalore, in virtù della sua separazione in parti varie e del tutto indipendenti l’una dall’altra, appare in una forma ancora molto più concreta come un elemento premesso alla formazione del valore delle merci. Le parti nelle quali si scompone il plusvalore, appaiono quindi al contrario in quanto elementi del prezzo di costo dati per il singolo capitalista come fattori del plusvalore. Il segreto per cui questi prodotti della scissione del valore-merce “appaiono” costantemente quali presupposti della formazione stessa del valore, sta semplicemente nel fatto che il modo di produzione capitalistico, al pari di qualsiasi altro, non soltanto riproduce costantemente il prodotto materiale, ma riproduce anche i rapporti economici e sociali, le forme economiche definite della sua formazione. Il suo risultato appare quindi continuamente come il suo presupposto e i suoi presupposti appaiono come suoi risultati. [c, iii.50 (fine)]. Apoditticamente, sempre Marx affermò che “una volta ammessa la trasformazione della tautologia in un rapporto di causa a effetto, tutto il resto procede facilmente” [c, iii.34].

Ma negli anni successivi alla morte di Lenin, c’è pure il citato Bukharin il quale – finché poté – scrisse su imperialismo accumulazione e mercato mondiale. Alcune riflessioni valide – ma pur sempre riferite alla fase leniniana – sono le considerazioni di Giulio Pietranera nell’introduzione critica a Hilferding [cfr. Il pensiero economico di Hilferding e il dramma della socialdemocrazia tedesca, in Il capitale finanziario (1910), Feltrinelli, Milano 1976]. Per altri versi a quel periodo di passaggio tra la i e la ii guerra mondiale imperialistica rimandano anche i due interessanti studi, conformi alla dottrina comunista dell’epoca, scritti da Pietro Grifone (della corrente di Giorgio Amendola); nel biennio 1930-31 fu incaricato allora dal partito di “infiltrarsi” nella Confindustria per raccogliere quanti più elementi potesse sull’imperialismo italiano fascista: compito che gli riuscì perfettamente. Ma con molti altri prigionieri politici, nel 1934 fu inviato al confino fascista di Ponza dove, in condizioni a dir poco rocambolesche, portò avanti la cosiddetta “università dei comunisti” deportati, i quali con lui si applicarono allo studio dell’imperialismo fascista —— a quell’epoca facevano questi studi marxisti addirittura anche i componenti della corrente liberale (amendoliana di <destra>, poi détta “migliorista”) del partito comunista: altri tempi!

Il carattere di classe del fascismo fu un punto fermo delle analisi di Pietro Grifone per analizzare il “sistema che, sulla scorta delle analisi di Lenin, chiamavamo del capitalismo monopolistico di stato, ... per la singolare occasione che mi veniva offerta, di poter io, militante comunista, seguire da vicino la quotidiana attività dei gruppi dirigenti del capitalismo, sulla base dell’esperienza acquisita in quel paio d’anni di lavoro nel cuore del capitale monopolistico italiano, per approfondire l’analisi strutturale che del capitalismo italiano e dei suoi rapporti col fascismo andavano da tempo conducendo i compagni del mio partito” [e nel xxi sec. non ci sono più né il <partito> e neppure i suoi <sinistri>]. Successivamente nel giugno 1940, confinato a Ventotene, completò lo studio collettivo dell’imperialismo fascista, che lo portò, on l’aiuto di Camilla Ravera, alla compilazione dello scritto clandestino, più specifico ed empirico sul tema [cfr, Capitalismo di stato e imperialismo fascista, Mazzotta, Milano 1975, rist. la Città del Sole, Napoli 2000]. Grifone dopo la liberazione dal fascismo portò a compimento anche il fondamentale testo ottenuto riordinando con calma la mole di materiali raccolti per l’esilio di Ponza [cfr. Il capitale finanziario in Italia {monopolistico, sul dorso}, Einaudi, Torino 1971].

In ogni sua fase l’imperialismo è sempre caratterizzato da un particolare stadio di sviluppo del modo di produzione capitalistico di una economia nazionale di fronte al “mercato mondiale”. insomma al suo riguardo vige sempre, verbigrazia, una fase xxx-nazionale.

La prima fase è – a imitazione del fasto e del presunto splendore <imperiale> del passato (di qui viene il suffisso <-ismo>) – quella per così dire mono-nazionale, di <ogni-stato-contro-tutti> gli altri stati che pretendevano di conquistarsi un loro “impero” similnobile (insomma l’epoca borghese snob (1870-1900-1914-1939) che ha fatto da sfondo alle analisi di Hobson, Bukharin, Lenin, Grossmann e loro aggregati o pure contraddittóri, anche di anni successivi, con una <coda> tra le due guerre mondiali imperialistiche); la seconda fase è – in prosecuzione del dominio capitalistico della borghesia, soprattutto produttiva, specificamente quella nazionale Usa, che ha dominato, sugli altri stati tutti sostanzialmente subalterni, con il suo <-ismo> – quella detta multi-nazionale, di <uno stato contro tutti>, che di fatto ha sede in una sola nazione, ma senza vincoli nazionali. La parte maggiore la svolge il reinvestimento effettuato in loco a opera delle sezioni distaccate e delle filiali già operanti nei territori coperti dalla rete mondiale di quel medesimo capitale monopolistico finanziario; è una fase molto più breve della precedente e che è durata meno di un trentennio (1945-1971); la terza fase è – in continuità storica, ma attraversata da una crisi devastante ancora irrisolta dell’im­perialismo del capitale, quindi in atto, contrassegnata da sottofasi, legate o meno da interfasi, e passi o gradini, non solo economiche reali e monetarie, ma politiche e militari – appunto quella trans-nazionale, dove tutti gli stati nazionali si mischiano, alcuni sono disgregati o pure si ricompongono ex novo in entità diverse da prima, aumentano di numero e cambiano collocazione; la fase è perciò molto turbolenta e conseguentemente indefinita; così l’analisi marxista spiega questa fase, anche nelle sue molte interconnessioni di elementi di un processo contraddittorio di trasformazioni in divenire. Ciò che non fa il pensiero dominante per il quale a prima vista tali elementi possono avere l’apparenza o della casualità di succedersi in maniera staccata (in guisa strutturalista diacronica) o al contrario bensì di una mera coincidenza di date, <vicenda> formata da tanti tasselli di cui non si studia l’origine e gli sviluppi materiali, ma soltanto si fondono insieme (si confon­dono) ipostaticamente.

Non sorprenda, pertanto che organizzazioni sovranazionali come l’Onu attraverso l’Unctad [cioè la “conferenza sul commercio e lo sviluppo”] costituita agli albori dell’“ultima crisi” nel 1964 [cfr. Gf Pala, L’ulti­ma crisi – un’analisi marxista delle contraddizioni del capitalismo monopolistico finanziario e dello stato, Angeli, Milano 1982] – che si avvalse anche di un dipartimento specifico appena costituito per studiare le imprese transnazionali (poi però presto inaspettatamente sciolto e fatto riassorbire dalla struttura principale come semplice “gruppo di lavoro”) – o pure la Bm, scrivono con molta superficialità e noncuranza “impresa transnazionale <o> anche multinazionale”. Sicché non si tiene conto precisamente della connotazione transnazionale dell’imperialismo contemporaneo che supera dialetticamente la precedente caratterizzazione multinazionale, la quale nel divenire delle “fasi” permane sì come base funzionale del capitale monopolistico finanziario operante nel mercato mondiale. Ma una transnazionale differisce da una multinazionale perché non soltanto opera su “molte” nazioni, bensì ne penetra tutta l’economia e ne condiziona o determina le politiche. Ormai non è più unicamente il capitale proveniente o riferentesi a una particolare base nazionale che viene investito, opera e preleva profitti in territori di “molte nazioni” straniere; bensì, pur perdurando una “base nazionale” di elezione, ogni grande capitale finanziario centralizzato è, da un lato, il coacervo della partecipazione (per fusioni, acquisizioni o accordi di altro genere) di capitali operanti provenienti da diverse nazioni e, dall’altro, il risultato di una concatenazione di strategie finanziarie e di produzioni in filiera che passano indifferentemente “attraverso nazioni” diversissime. Tale tendenza strutturale della terza fase transnazionale confligge con un’altra: proprio perché gli anelli (orizzontali e verticali) di siffatte catene attraversano gerarchicamente diversi paesi, e con molte sovrapposizioni territoriali e di interessi, è ovvio che la stessa conflittualità imperialistica sia trasversale ai paesi coinvolti. Gli stati nazionali di tipo dominante, ora, sono condizionati dalla circostanza che nella loro lotta devono seguire gli interessi di tutti i capitali capofila, sia di quelli a base nazionale interna, anche se operanti altrove nel mercato mondiale, sia di quelli a base estera di stanza sui rispettivi territori nazionali di tipo dominante. Nel complessivo riassetto dei rapporti di proprietà, su scala mondiale, la grande borghesia finanziaria transnazionale tiene sempre più in una considerazione funzionalmente subalterna la base nazionale di provenienza. La logica imperialistica transnazionale considera infatti qualsiasi economia nazionale (anche grande e significativa quale quella Usa) come un’articolazione e un comparto del mercato capitalistico mondiale. Pur dando ancora un forte significato, soprattutto di potere politico e militare, di riferimento alle istituzioni statuali nazionali, dunque, i differenti rappresentanti del grande capitale non esitano a cambiare con una certa agilità tali loro riferimenti, secondo convenienza, alleandosi all’occorrenza con altre frazioni capitalistiche della medesima area di interesse industriale, o pure interconnesse con una comune filiera, ma appartenenti a diversi basi nazionali di provenienza: quindi, eventualmente, contro interessi capitalistici “connazionali”. Da qui si impone l’opera di mediazione tra capitali stanziali da parte dello stato nazionale dominante [cfr. Maurizio Donato-Gianfranco Pala, La catena e gli anelli: divisione internazionale del lavoro, capitale finanziario e filiere di produzione, la Città del Sole, Napoli 1999]. In un periodo di crisi mondiale gli investimenti diretti esteri, meglio noti come ide, crescono meno degli investimenti di portafoglio, gestiti dai cosiddetti investitori istituzionali (le grandi società di intermediazione finanziaria, banche d’affari, fondi pensione e di investimento, che si affiancano alle banche di credito ordinario) le cui strategie vengono orientate dagli organismi sovranazionali all’uopo preposti, particolarmente Fmi [Fondo monetario internazionale] e Bm [Banca mondiale].

Attraverso la propalata liberalizzazione assoluta dei movimenti di capitale, perfino tali organismi sono spesso in balìa ormai proprio di quegli “investitori istituzionali” capaci di destabilizzare qualsiasi mercato in qualsiasi momento. Già ancora prima che fosse conclamata l’epoca dell’imperialismo, Marx, trattando nel Capitale del sistema creditizio, vide chiaramente i caratteri di fondo delle tendenze a venire, che indicò a partire dall’accentramento del sistema creditizio. Esso “che ha come centro le pretese banche nazionali e i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno a essi, rappresenta un accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel modo più pericoloso nella produzione effettiva – e questa banda non sa nulla della produzione e non ha nulla a che fare con essa. Questi rispettabili banditi – ai quali si uniscono i finanzieri e gli speculatori di borsa – sfruttano la produzione nazionale e internazionale”. [cfr. c, iii.33]. Perciò codesti <pericolosi banditi non sanno nulla della produzione e non hanno nulla a che fare con essa>, sono talmente poco <rispettabili> da meritare solo la galera, essendo ... <senza scrupoli>, direbbero i grandi-co­municatori-politicamente-corretti, come se un delinquente potesse avere apprensione per ciò che sta facendo. Cosicché non solo non ambiscono a farsi un loro “impero” come i similnobili, snob dell’epoca borghese, ma non riescono neppure a sapere che cosa sia la borghesia <produttiva>; e quindi il solo “impero” che riescono a simulare è quello del tipo agognato dalla feccia stracciona [lumpenborghesia] di Napoleone iii; composta di lazzaroni e pezzenti. È stato detto [cfr. Karel Kosík Saggi di pensiero critico 1964-2000, Mimesis, Milano 2013] che il sottoborghese è la “moderna incarnazione dell’imbroglione violento e apertamente antidemocratico; non è solamente la coscienza sporca dell’epoca attuale e del suo dittatore anonimo, è anche lo specchio fedele, e perciò rifiutato, camuffato della devastazione in via di affermazione universale... la tendenza nascosta del supercapitale si palesa nella caricaturale spudoratezza, nella linearità e nell’assenza di scrupoli ... recluta tra i nuovi ricchi, ... unisce l’imprenditorialità con la mafiosità, la truffaldinità con la criminalità organizzata. È’ più vantaggioso essere un avventuriero, un ladro, un violento piuttosto che una persona per bene: l’imbroglione conta di sfuggire alla giustizia. La differenza tra morale e immorale scompare, la si considera un ridicolo cimelio del passato. Puoi essere un farabutto, uno spergiuro, un vigliacco, ma ti fanno tanto di cappello e ti spalancano le porte; ... crea un clima nel quale l’imbroglio, la corruzione, la macchinazione insieme alla criminalità vengono considerati normalità”. Quindi codesti straccioni delinquenti possono solo appena saper imitare la falsa borghesia speculativa e corrotta del grande capitale fittizio come similborghesi [sbor] dell’epoca attuale: Questa è dunque un’adeguata descrizione della terza fase dell’imperialismo transnazionale. Perciò anche se in precedenza si è cercato di delineare la differenza specifica di questa più recente fase – nel fatto che, pur continuando la presenza di “molti” stati, definitivamente postasi nella precedente seconda fase – proprio questa differenza specifica è tolta e vanificata a maggior gloria del capitale unificato nella peggior maniera —— così com’è.

Del resto, confrontando questa più recente terza fase degli <sbor> con la “fase” del capitalismo per l’im­perialismo di Lenin, si capisce molto meglio perché si è proposta la critica linguistica all’usuale traduzione del termine russo novejsij, che compare nel titolo del saggio di Lenin [ifsc], impropriamente con “suprema”, la qual cosa implica che si tratterebbe dell’<ultima fase> in assoluto, superiore a tutte, di livello massimo, finale, parola che in russo invece sarebbe vyssaja. Alcuni ritengono perciò che è meglio tradurre come fase superiore (che significa <ultima in ordine di tempo>, nel senso di più <recente> — ma si stava a 99 anni fa!). Allora certamente quella era effettivamente la fase più recente, ma adesso dopo un secolo che l’acqua è passata sotto i ponti è necessario chiarirne senso e motivazione, perché alla fase dell’imperialismo nazionale – quella cui si riferivano Lenin e gli studiosi della prima metà del xx sec., e pure il periodo torbido fra le due guerre mondiali imperialistiche che costituì, per così dire, un periodo di transizione in cui gli stati nazionali imperialistici diversi divennero sempre di più, ma in concorrenza tra di loro – seguirono “almeno” altre due fasi [multi-nazionale e trans-nazionale]. Sicché i loro rapporti, finanche di assimilazione dei più deboli, eventualmente sconfitti in guerre da parte dei più forti, cominciarono ad apparire multinazionali, per definizione, giacché l’implicazione dei “molti stati nazionali” indicava vieppiù il loro coinvolgimento anzitutto nelle espansioni economiche.

La seconda fase multi-nazionale dell’imperialismo, che vede come sempre (per antonomasia) gli imperialismi nella loro strutturazione nazionale, stava iniziando in termini effettuali. È a partire da dopo la ii guerra mondiale imperialistica, che i conflitti – economici, politici, militari – cominciarono a divenire realmente multinazionali, giacché l’implicazione dei “molti stati nazionali”, resi partecipi anzitutto nelle espansioni economiche, sviluppò appieno un rilievo “conflittuale” tra i diversi stati: tranne che a differenza della prima fase – allorché i diversi stati si contrapponevano l’un l’altro per la conquista di un’egemonia – in quel momento, al termine della ii guerra mondiale (imperialistica, appunto) – quello scontro si concluse, per un quarto di secolo circa, con la subordinazione mondiale al predominio egemonico di un solo stato: gli Usa.

Il termine “multinazionale” di solito è usato per una grande impresa capitalistica internazionale (industriale, bancaria, commerciale) che operi in almeno due paesi diversi, ma abbia sede legale (o fiscale) in un solo paese (a es., ... per non fare esempi, sia stanziata in Usa) da cui agisca sull’intero mercato mondiale, per dirigere direttamente o per interposta impresa decentrata, controllata in un paese estero, la produzione e il commercio mondiali: di fatto si muove come un’entità sovranazionale. Come si dirà appresso – ancora sempre su base nazionale, ma in un rapporto ancor più differenziato rispetto alla seconda fase, tra le nazioni coinvolte – questa diviene forma caratterizzante tipica dell’imperialismo “transnazionale”, a causa del ruolo importante svolto nei così impropriamente detti processi di “globalizzazione”, ossia sul mercato mondiale dei capitali. In ogni caso già nella figura della multinazionalità si assiste – sotto l’egida e le disposizioni dello stato unico dominante – al controllo diffuso delle materie prime, dell’espansione di nuovi settori produttivi e del relativo mercato mondiale, il cui allargamento ha visto una fortissima accelerazione dopo la ii guerra mondiale (a seguito della mostruosa distruzione di capitale – costante – nella sua forma “fissa” di immobili, impianti, macchinari, e in quella “circolante” sia in quanto mezzi strumentali, materie prime, energia, ecc. ma soprattutto – variabile – nella sua unica forma che è quella occupazionale di lavoro, attraverso la sovraproduzione relativa di popolazione con un’enorme riserva di lavoratori su scala mondiale. Pertanto a quel punto sono state le imprese multinazionali a controllare tutte le forme finanziarie, della ricostruzione postbellica, della riconversione di una minore parte delle spese militari in più profittevoli, al momento sopraggiunto, produzioni civili, ecc. Fatta salva molto provvisoriamente la controffensiva imperialistica – coronata dopo il 1971 e ripresa dal governo di Gerald Ford nel cosiddetto “piano Kissinger” – segretario di stato, con i suoi discorsi di Chicago 1974 e Parigi 1975 – ma che ormai dovette riconoscere la inconcludenza di quel piano. Il tentativo di risposta Usa alla propria crisi fu una strategia dell’untore. Gli americani diffusero nel mondo il contagio del loro male economico-monetario, scatenando prima (1971) le crisi internazionali dei prodotti agricoli (detta “arma verde”), poi (1972) delle materie prime (i venti “prodotti fondamentali”) e, solo alla fine (1973), con il presunto “crack petrolifero” (che Lenin avrebbe chiamato “commedia del petrolio” [ifsc]) e per la questione dell’energia in generale). Il coordinamento formale di recessione, inflazione, disoccupazione non fu sufficiente per restare nella “seconda fase” multinazionale a egemonia Usa. Come si vedrà stava venendo a maturazione la terza fase transnazionale.

Ma è bene tener presente che il nòcciolo della tattica del movimento operaio che ci viene dettata dalle condizioni oggettive dell’epoca dell’imperialismo” sta – ha precisato Lenin [iss] – nelle parole di Marx e di Engels, dei quali perciò ha “riportato di proposito stralci abbastanza ampi di dichiarazioni fatte direttamente da loro, affinché i lettori possano studiarle nel loro complesso. È necessario studiarle, vale la pena di meditarci sopra attentamente”. Del resto nel Capitale – su un altro tema teorico, ma altresì implicato dai <fondamenti della lotta sociale tra le classi> – fin dal i capitolo del i libro, Marx scrisse che “la duplice natura del lavoro [valore d’uso e valore di scambio] contenuto nella merce è il perno sul quale muove la comprensione dell’economia politica”. Entrambi, Marx e Lenin, – in epoche e su argomenti apparentemente diversi, ma che derivano sempre la loro connessione comune dal riferimento al modo di produzione capitalistico – avvertono che tale fondamento “occorre esaminarlo più da vicino” —— lo si chiami nòcciolo o perno.

Sostiene Lenin: “la situazione odierna è contraddistinta da condizioni economiche e politiche tali da accentuare necessariamente l’inconciliabilità dell’opportunismo con gli interessi generali ed essenziali del movimento operaio...: ma invece in una serie di paesi l’opportunismo è diventato maturo stramaturo e fradicio perché esso, sotto l’aspetto di socialsciovinismo, si è fuso interamente con la politica borghese”. I peggiori sindacati inglesi “si lasciano guidare da uomini che sono venduti alla borghesia ... di modo che questa nazione che è la più borghese di tutte, sembra voglia portare le cose al punto di avere un’aristocrazia borghese e un proletariato borghese accanto alla borghesia”. “Quel che c’è di più ripugnante è la rispettabilità borghese penetrata nella carne e nel sangue degli operai. Perfino ... il migliore fra di loro ama raccontare che andrà a colazione dal sindaco della città”. Peraltro alcuni <teoristi> moderni – con alle spalle una buona dose di strutturalismo sociologico – che non sanno spiegare il passaggio da una fase alla successiva, ricorrono alle tesi delle cosiddette “onde lunghe” (soprattutto economiche e politiche). Giacché li disorienta non solo il succedersi processuale delle articolazioni interne a ciascuna fase, ma pure il divenire delle diverse fasi e modi stessi fra di loro, in trasformazione. Si inventano così più in generale tesi che racchiudono tempi ancora più lunghi – pressoché <ere>, pseudo storiche (economico-sociali-antropologiche) pur se non geologiche – tipo “lunga durata”, “economia-mondo” [Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, et al.]; “libertà in una società complessa” (per il periodo1922-1940)” e “grande trasformazione [Karl Polanyi (radical-massone ungherese di origini ebraiche, interessato al socialismo fabiano e al socialismo cristiano; scappò a Vienna quando Béla Kun, suo connazionale e coetaneo instaurò la “repubblica dei consigli” sovietica ungherese, il quale ultimo in connessione a ciò fu poi giustiziato nel 1937 dopo uno dei processi staliniani; e di lì Polanyi passò in Inghilterra, Usa e Canada); Marcel Mauss, Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss, privilegiando a es. lo “scambio del dono” in contrapposizione alla forma mercantile del denaro, ecc.]. Tutte quante tesi, queste, formulate pur di non ragionare mai in termini di modi di produzione e, il loro dio li perdoni, di lotta delle classi. Ecco chiarito perché simili fughe dalla realtà abbiano a che vedere di contro all’analisi leninista dell’imperialismo e delle sue fasi.

Si può diffondere l’analisi marxiana, e già si ragionava pertanto – con l’accentramento del capitale – della sua forma impropria (fittizia, ché infatti non è davvero capitale), di speculazione, di corruzione, di affari loschi, di intrallazzi, di banditismo, ecc. Si pensi, pertanto – dopo Engels, Marx e Lenin (entrambi i primi due citati da quest’ultimo) o Bukharin – alla lungimiranza di Grossmann: e anche limitandosi solo agli eventi succedutisi alla borsa di Wall street durante la “settimana nera”, dal giovedì 24 all’uggiosamente risaputo “martedì-nero” 29 ottobre 1929. Grossmann era un austro-ungherese, poi, dalla fine della i guerra mondiale, polacco per l’annessione della sua natìa Galizia (alla “Grande Polonia”, insieme ad altri piccoli stati; quindi stette in Germania all’università di Lipsia e dopo alla “Scuola di Francoforte” —— ma da comunista militante era fermamente internazionalista. Peraltro Grossmann – oltre alle considerazioni generali sull’accumula­zione di capitale e sulle crisi, nonostante fosse ancora l’anno 1926 (riferendosi specificamente alla grave situazione economica del mercato mondiale tre anni prima del 1929) – insieme a quella analisi trattò con estrema profondità anche i problemi dell’imperialismo. Proprio in questo contesto fu il primo ad “accennare al fatto di come nell’economia il "capitale eccedente" – si parla di "disoccupazione dei capitali finanziari" – cerchi sfere d’investimento. giacché quando “all’interno della sfera di produzione non è possibile alcun impiego” e la vera e propria esportazione (verso l’estero) è satura, lui coniò la brillante dicitura di “esportazione di capitale all’interno, cioè l’affluire delle somme, non impiegate, nell’attività di speculazione. L’esporta­zione di capitale, verso l’estero, e la speculazione, all’interno, sono fenomeni paralleli e scaturiscono da una radice comune”. La speculazione non è soltanto “un’"escrescenza" che non ha nulla a che fare con una "sana espansione", ma adempie una funzione necessaria. Essa rende possibile ai capitali sovraccumulati un investimento "redditizio": questi profitti non derivano dagli utili, ma sono trasferimenti di capitale”, come si è già detto in generale. E qui, pur restando ancora nelle implicazioni contraddittorie della prima fase nazionale dell’imperialismo sono sviluppate – con Marx alle spalle – categorie finanziarie essenziali per il capitale “in rotta”, come la speculazione della feccia borsistica che non è più capace di produrre plusvalore ma solo di carpire direttamente profitti a <fratelli capitalisti>, magari pure onesti ma imbranati, al cospetto di imbroglioni truffatori “rispettabili banditi”.

La terza fase trans-nazionale dell’imperialismo, per ora l’“ultima”, non in assoluto ma in quanto attualmente più recente, mostra che la mera lotta concorrenziale, ognuno per sé, tra stati nazionali e rispettivi “falsi fratelli” capitalisti (prima fase e passaggio fra le due guerre mondiali), da passiva subalternità al dominio Usa (seconda fase) stava trasformandosi in una loro presenza “attiva”, da protagonisti. Almeno fino alla grande ultima crisi mondiale a matrice usamericana, avviatasi alla metà del decennio 1960 e coronata nel 1971 – esattamente un secolo dopo la nascita dell’imperialismo nazionale, e della “grande depressione” – con il crollo del “muro di carta del dollaro” [cfr. anche per i suoi successivi sviluppi, gfp.140 – Il crollo del muro di carta - da Bretton Woods al G.7, relazione all’Istituto universitario orientale, Napoli 24 gennaio 1994], le litigiose relazioni tra stati cambiarono ancora una volta di molto. In concomitanza con l’avvio di quel lungo periodo dell’ultima crisi, ancora oggi irrisolto (anzi! di qui le molte ulteriori articolazioni interne a questa terza fase), pur avendo incorporato via via tante altre drammatiche manifestazioni – in funzione del posto occupato dai vari stati nei reciproci rapporti infra-nazionali – quella che era la seconda fase dell’impe­rialismo, con il suo limitato carattere multinazionale a egemonia Usa, cominciò anch’essa rapidamente a dileguarsi. Infatti – pur caratterizzandosi per la presenza di “molti” stati – si venne a perdere anche quel circoscritto contrassegno multinazionale, giacché l’egemonia unica Usa era vieppiù insidiata e osteggiata dagli altri stati o sovra-stati. Fino alla conclusione della seconda fase la situazione era ancora favorevole per gli Usa, ma anche molte imprese private lì basate, posizionate per affrontare con continuità una crescente richiesta del mercato, per accedere quasi senza vincoli alle materie prime, accrescere la capacità industriale e produttiva, e la distribuzione. Ma la lotta di concorrenza delle sopravvenute altre potenze imperialistiche aveva costretto gli Usa a condividere con altri stati del capitale quella che fu una loro prerogativa unica — sia accettandone la presenza attiva ma sia anche cercando di reimporre, ove possibile, la propria passata dominanza pure attraverso condizionamenti ricattatori: sì che il gioco incrociato di relativa perduranza storica, ricatti e alleanze tattiche stanno ancora in qualche maniera mantenendo un simulacro di equilibrio precariamente raggiunto. E gli Usa, anche in questa terza fase, continuano tuttora a proiettare la loro lugubre ombra, rimanendo loro i principali responsabili e garanti delle molteplici guerre imperialistiche, ipocritamente dette di “debole intensità”, non assurte a [iii ?] guerra mondiale – dal medio oriente (Israele über alles – molto prima di Iran, Iraq, Siria, supposte “primavere arabe” da Libia a Egitto, continuando a escludere intenzionalmente la Palestina), all’A­sia centrale (Afghanistan; Ukhraina, non dal 2014 ma già con la supposta “rivoluzione arancione” del 2005 e ancor prima con la “principessa del gas”) per non parlare di Pakhistan, Indonesia, Birmania, Sri Lanka; e Nigeria, Ruanda; e dittature dell’America centro-meridionale; e disgregazione della Jugoslavia; ed erosione di Comecom e Urss: non si possono contare! Tutte situazioni e nazioni che <esistono> soltanto in funzione della pregressa ma incancrenita marcia dominanza Usa.

Non è un caso che gli Usa per primi stiano cogliendo ogni occasione per proporre nuovi accordi o trattati per coordinare a vantaggio del proprio imperialismo i nuovi entrati amici-nemici: fai finta che i “nemici” che vuoi battere siano tuoi “amici”. Si vedano, a es., le “guerre per interposta persona” dove non solo si utilizza parte dei combattenti locali al posto dei propri e inducendo altri stati a essere “alleati” sotto un ombrello più grande sovranazionale – vedi le guerre in Jugoslavia e in Iraq, sia con la “jugoslavizzazione” o la “irakenizzazione” dei conflitti e in precedenza la vietnamizzazione oppure la “missione” bellica affidata alla Nato per incastrare alleati come Germania (o Giappone). Oppure, da ultimi, “accordi” che gli Usa hanno stretto con i potenziali futuri avversari per controllarli meglio come nella Organizzazione di Shangai (con Cina, Russia e stati euroasiatici), con il Trattato transatlantico (Usa – di fatto egemone – più Ue disgregata) o il Trattato transpacifico (Usa più Cina e stati asiatici, senza Russia). È una fase che, da allora fino a oggi, va diffondendosi sempre più “inglobando” – giacché riguarda l’intero “globo” terracqueo, e in questo caso è proprio adatto dirlo così, invece di declinare il giusto termine “mondializzazione” – quale sua forma economica sociale universale, caratterizzante tutti gli stati del capitale.

Ma i loschi personaggi già indicati per la seconda fase prefigurano appieno le dramatis personæ che saranno elevate al ruolo non invidiabile di protagonisti: avventurieri, impostori, corrotti, nella “più recente” – e più parassitaria e putrescente – fase dell’imperialismo transnazionale – nelle persone sia fisiche sia giuridiche, con titoli derivati, azioni <spazzatura>, fondi occulti di investimento, ecc. per “far soldi e scappare”. È ovvio che anche Grossmann {e in riferimento alla sua opera merita di essere rammentato parimenti Paul Mattick} analizzi concettualmente l’“imperialismo” – e spessissimo pure nominalmente, in quanto stadio sviluppato del modo di produzione capitalistico, sub specie “capitale monopolistico finanziario” – che è la medesima denominazione che avevano usato Lenin, e Bukharin prima, e ancora in precedenza nell’ultimo quarto del 1800, il caposcuola di tutti loro e noi —— Marx. Tutto ciò, come si mostrerà, diventa particolarmente adatto per la fase transnazionale, e allora occorre adesso soffermarsi ancora un po’ sul fatto già Lenin con Bukharin, prima di Grossmann e dopo Hobson, impiegasse quella denominazione che era la più usuale per Marx, nell’epoca capitalistica che stava entrando nel dominio della forma monopolistica al posto del regime liberista concorrenziale. In effetti Lenin [ifsc][iss] – dopo aver preliminarmente osservato che “né Marx né Engels sono vissuti fino all’epoca imperialistica del capitalismo mondiale, ... ma già a partire dalla seconda metà del xix sec. ... si trovavano tratti caratteristici fondamentali dell’imperialismo ... per effetto della posizione monopolistica dell’Inghilterra sul mercato mondiale” – indicò esplicitamente i riferimenti a entrambi [cfr. lettere: 7.10.1858; 11.8.1881 (a Kautsk?); 4.8.1874, 7.12.1889, 19.4.1990, 4.3.1991 (a Sorge)] che lui riteneva importanti. A proposito dell’“imborghesimento” del proletariato in Inghilterra scriveva che “non ci resta che dolerci che tutta la banda dei capi non sia capitata in parlamento: questa sarebbe la giusta via per liberarsi di tale canaglia” [oggi è stato fatto uno sconcio e deciso passo lungo verso questa deriva in chiave neocorporativa].

Marx “aveva detto che "i capi del movimento operaio si sono venduti". Oggi il partito operaio borghese (secondo l’espressione veramente profonda di Engels) è inevitabile e tipico di tutti i paesi imperialistici; strati della aristocrazia operaia possono essere e sono corrotti da ogni grande potenza imperialistica. Infatti i trust, l’oligarchia finanziaria, il carovita, ecc. mentre permettono di corrompere piccoli gruppi di aristocrazia operaia, d’altra parte opprimono, schiacciano, rovinano, torturano sempre di più la massa del proletariato e del semiproletariato.

Il neocorporativismo – “dulcis ... in fundo” – rappresenta oggi la tendenza dominante nel nuovo ordine mondiale, come il “piano Kissinger” sopra menzionato aveva disegnato. Nella mistura sociale che coartava le masse al consenso, era necessario per la vitale loro interpenetrazione nelle decisioni del potere (formativo, culturale, economico, sociale, politico, militare e via opprimendo) si andò consolidando negli anni 1920-30 la prospettiva storica del moderno corporativismo. In quella direzione fece da battistrada il fascismo italiano, che tuttavia proprio per il corporativismo prese le mosse dal cattolicesimo integralista del secolo prima – al di là del richiamo più che altro formale alle regole organizzative medievali (corporazioni di arti e mestieri, gilde [guild] ecc.) che regolamentavano l’attività di tutti (signori, mastri, apprendisti, garzoni e via spadroneggiando) avessero una qualche pertinenza con la medesima professione {assai spesso i membri della cosiddetta “fratellanza” venivano “obbligatoriamente” iscritti a una corporazione per non essere discriminati e poter lavorare — molti sapranno del caso curioso relativo a Dante Alighieri la cui corporazione maggiore era quella chiamata Arte dei medici e speziali che accoglieva anche pittori, insieme pure a merciai, ceraioli e cartolai, e poi barbieri e vetrai, senza poter capire che cosa ci entrasse il “divino poeta” con quella accozzaglia: ma tant’è! ... oggi la libertà democratica è diversa: fa lavorare tutti?}.

Ma ora sempre più si cita il concetto di <impero>, e perfino con l’espressione “pax americana”; senza alcun imbarazzo [cfr. Progetto per il nuovo secolo americano (Pnac), anche in La strategia di “difesa” Usa, in rete a la Contraddizionetema] si dice che <gli Usa devono assolutamente accettare la responsabilità del ruolo unico nel preservare ed estendere un nuovo ordine internazionale... E questo, senza dubbio, è impero>. bla bla bla}. Tuttavia la divagazione bushiana-imperial-neo­ordomondiale calza completamente. Infatti il dilagare in questa fase, come non mai in precedenza, del maledetto imbroglio della speculazione finanziaria con la sordida truffa dei titoli derivati dai mutui sulle abitazioni e dei relativi fondi detti di investimento ma in realtà di rapina, anche delle pensioni privatizzate, ha raggiunto un suo massimo con la transnazionalizzazione del mercato mondiale del capitale fittizio. Ciò che i più attenti studiosi dell’imperialismo (o anche del pre-imperialismo, come Marx) avevano intravisto, al più solo allo stato larvale, si è dischiuso insieme allo sviluppo dal moderno corporativismo al neocorporativismo che perciò – per il tramite del collaborazionismo interclassista – è diventato una caratteristica essenziale di questa fase. Dalla semplice, anche se massiccia, sperimentazione fatta nelle fasi precedenti, l’esperimento – in varie forme (violenza fascista, criminalità nazista, democraticismo rooseveltiano, “dall’alto” imperiale giapponese, e altre derivazioni), ma duraturo – del xx sec. è riuscito, e quindi ora si è passati alla sua universalizzazione, cancellando le classi. Ma, come dicevano medievalisti francesi e raccontava Rabelais, <torniamo ai nostri montoni”, cioè al tema in questione che è il (neo)corporativismo nella più recente fase dell’imperialismo:

Riferendosi al retroterra di codesta fase, è essenziale tener presente la fondazione della “Commissione trilaterale” [nota con il nome di Trilateral]; si trattava della tripolarità imperialistica, – per le decisioni comuni da parte dei più cospicui grandi capitalisti del mondo e particolarmente dei tre poli imperialistici allora principali (America-Usa, Europa-Germania, Asia-Giappone). Si doveva appunto entrare nella fase transnazionale ... “ricominciando da tre”: era l’estate del fatidico 1973, il terzo anno dei tre anni in cui si manifestò la grande ultima crisi — i già ricordati 1971 produzione agricola, 1972 materie prime, 1973 energia (petrolio in particolare) — in cui gli Usa “multinazionali” cercarono di controllare quei tre rami della produzione di merci fondamentali e i loro prezzi sul mercato mondiale. Pertanto l’organizzazione – mobilitando dirigenti-notabili-pezzi-da-novanta Usa quali David Rockefeller, Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski – fu fondata, stavolta a New York, a motivo del­l’inarrestabile declino Usa. Di contro a un declino generale e inesorabile del processo di accumulazione, l’unica risposta provvisoriamente data è stata proprio la tendenza accentratrice dei capitali esistenti, congiuntamente con la ripresa di assoluto comando sul lavoro. Ed è nella logica dell’imperialismo che tale processo si traduca inevitabilmente anche in un accentramento sempre più dispotico e violento del potere politico – dal piano sociale a quello militare. Tuttavia, uasi per celia beffarda, trattandosi della maggiore possibile centrale imperialistica del momento, il gruppo di “pensatori” della commissione trilaterale fu definito “non governativo e apartitico”, perché definirlo qual è e deve essere padronal-capitalistico è indicibile: il termine capitale è rimosso. Ciò nonostante, da un lato, alla fine dell’egemonia economica assoluta degli Usa, ha fatto riscontro la permanenza, entro certi limiti, della loro dominanza politica militare, che è tale da determinare un arroccamento delle principali altre potenze, vecchie e nuove, imperialistiche come poli di riferimento all’interno delle loro aree e zone di influenza, caratterizzando su basi rinnovate il ruolo dei loro stati nazionali in quanto dominanti. Dall’altro, anche se gli Usa erano rimasti pur sempre la prima potenza economica, politica e militare mondiale, si è venuta articolando negli ultimi tempi, proprio dopo e in funzione dell’assestamento conflittuale, una certa pervasiva trasversalità agli stati nazionali stessi, più rispondente alla diversificazione per interessi della collocazione di classe del capitale finanziario nel mercato mondiale.

Di lì in avanti le variegate tendenze di questa adesso più recente fase sono diventate sempre più sue caratteristiche specifiche, pur essendosi mostrate in forme diverse meno sviluppate anche molti decenni prima. Le diverse fasi del ciclo produttivo, cioè, si svolgono in paesi differenti e le transnazionali si espandono in tal modo nei paesi considerati responsabili localmente [i tre poli imperialistici suddetti, piattaforma iniziale fondante di riferimento della trilateral, in questa articolazione interna alla terza fase, stanno crescendo continuamente allargando i loro confini interni e trasformandosi, con nuove inclusioni, nelle tre aree territoriali stesse, ma “allargate” a nuovi stati di Europa [dove si colloca anche parte della Russia – fino a doversi considerare, in funzione della “zona-fuso-euro” l’Africa sia mediterranea sia subsahariana]; Asia [con la restante parte della Russia, stati asiatici centro-orientali, Cina, India e Coree]Oceania; Americhe [centrale e meridionale con i vecchi stati coloniali].

Le transnazionali organizzano – non solo decentrando nelle varie maniere possibili [fornitura di parti o componenti, subfornitura, esternalizzazione, contratti di subappalto, affiliazione a una “impresa-madre” (dicono franchising), contratti di gestione, ecc.] – l’intera produzione su scala internazionale soprattutto attraverso ide [investimenti diretti esteri, che rappresentano il capitale diretto totale posseduto dai non residenti di un determinato paese], ossia le imprese investendo fuori del paese di provenienza, altrove, decidono di trasferire il capitale investito in altro luogo (non in nessuno) Ma anche tali peculiarità – esaltate dalla terza fase transnazionale per l’estensione in quantità e qualità della speculazione – sono fenomeni ben noti a tutta l’economia da gran tempo e in molte sue figure, che l’economia che si rispetti non le considera eccezionali anomalie, ma il necessario ordinario funzionamento del modo di produzione capitalistico. Sono stati prima rammentati, a es., da Marx i suoi vari riferimenti alla speculazione, risconto di titoli di credito e cambiali in quanto rappresentanti cartacei del valore di ricchezze reali preesistenti, e in particolare l’analisi sul non-capitale capitale fittizio [cfr. per tutti c, iii.25, passim], e Grossmann per la sua concezione volutamente iperbolica, per mostrarne il palese irrealismo, dell’“esportazione” di capitale (speculativo) all’interno delle borse-valori.

Dopotutto il tormentato, e più di ogni altra cosa tormentoso, divenire dell’imperialismo nei 100 anni dopo Lenin, il corporativismo in quanto tale, nella sua veste più moderna, offre la cronaca del ritorno di questa peculiare forma di relazionalità sociale in uno dei suoi principali luoghi storici di partenza: l’Italia clerico-fascista, ora dissimulata in Europa sotto la maschera socialista democratica [Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici] —— è il neocorporativismo che sta innanzitutto nella trasformazione del processo di lavoro entro il modo di produzione, e non solo nella tecnica o nelle risultanze giuridico-istituzionali. È oggi la forma necessaria di relazioni “implicitata” dalla fase transnazionale dell’imperialismo, che è da osservare nei suoi contenuti strutturali prima ancora che nelle diverse vesti metamorfosate che di volta in volta le vengono offerte dalla parvenza sociale e istituzionale. Tant’è vero che, sotto una discreta varietà di organizzazioni dello stato e della società civile, si celano analoghe tendenze di mutamento delle forme sociali assunte dal modo di produzione capitalistico nelle sue fasi imperialistiche; in particolare oggi appunto quella transnazionale che unifica in ciò di fatto tutti gli stati del mondo: prescindendo, dunque come si è già scritto, dalle circostanze – autoritarie, totalitarie, democratiche o populiste – nelle quali il potere borghese si rappresenta. L’Italia fascista fu anticipatrice – con l’esperimento circoscritto del “moderno” corporativismo – della tendenza universale che ha condotto al neocorporativismo planetario. Ciò nondimeno quest’ultimo tema richiederebbe una lunga disquisizione specifica, ma al presente fine è facile esplicitarne il senso da quanto è stato qui sottinteso trattando in generale dell’imperialismo transnazionale.

Epperò è l’eternizzazione del rapporto di capitale, nella sua improbabile armonia – tanto benvoluta sia da “illuminati” teoristi economici, sia da goffi benpensanti - che costituisce l’obiettivo ideologico su cui la grande borghesia monopolistica finanziaria transnazionale mira a ottenere il consenso di massa. — una cooperazione coatta [<siamo tutti sulla stessa barca> ... chi rema e chi si sdraia al sole!], che rimanda all’insulso apologo con cui due millenni e mezzo fa Menenio Agrippa ingannò la plebe romana paragonando al corpo umano la società intera: padroni e plebei, senza distinzioni di status sociale. Come se fossero un unico organismo <corporativo>, cioè, che deve <cooperare> per farla funzionare in tutte le sue parti. La neoplebe di oggi è il proletariato – che cresce a livello planetario, ed è tale anche se non ha lavoro – e diviene in tal modo organicamente funzionale alla precarizzazione delle condizioni di esistenza delle masse popolari internazionali, articolandola nelle molteplici particolarità e nazionalità negate o sopravvissute solo in quanto apparenti. Il nuovo ordine ne esige appunto quel riassetto funzionale attraverso l’approvazione fornita da tutte le istituzioni della mediazione sociale (apparati statali, partiti, sindacati, chiese, famiglie, televisioni, giornali, ecc.), unitamente al ricatto (lavoro, povertà, fame, persecuzione politica, guerra, ecc.), per ostacolare e prevenire qualunque critica che possa prefigurare un’alternativa di potere. La partecipazione neocorporativa, nella sua parvenza di parificazione e pacificazione, è la forma suadente per distogliere dall’antagonismo di classe coloro che vivono male l’oppressione imperialistica, senza però che ancora riescano del tutto ad adeguarvisi. Ma si noti che ogni volta che una “crisi di capitale e di lavoro”, diceva Marx, travolge la società, lo stato e le istituzioni in genere, si riafferma sotto varie spoglie. il fascismo uscito dalle fogne in cui una volta era stato cacciato —— insieme al neocorporativismo in quanto tratto vieppiù distintivo della fase transnazionale dell’imperialismo, rispetto all’unilateralità limitata di tali fenomeni nelle fasi precedenti.