Analisi dei documenti segreti sulla guerra biologica, che coinvolge il figlio del presidente degli Stati Uniti d'America, Hunter Biden.

di Edvard Chesnokov - Professore associato presso l'Università Federale dell'Estremo Oriente (Vladivostok, Russia)

Questo è uno dei segreti più cupi nell'Ucraina di oggi. Dalla metà degli anni 2000, un numero considerevole di laboratori biologici è stato aperto (o ricostruito) in tutta l'Ucraina, vicino a strutture militari, incentrate sulla ricerca di batteri e virus particolarmente pericolosi.

Come giornalista russo, ho ottenuto una serie di documenti sul funzionamento interno dei laboratori biologici. Alcuni di questi file sono già apparsi in occasione di briefing tenuti da funzionari russi (tuttavia, erano presentati da lontano e non sempre in forma leggibile). Altri sono stati ricevuti attraverso canali sicuri da patrioti statunitensi che sono completamente scioccati dagli schemi di corruzione che circondano il leader degli Stati Uniti. Il filo si estende dai laboratori biologici ucraini attraverso l'oceano ai torbidi affari commerciali del figlio del 46° presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden.

Anche gli USA riconoscono l'esistenza di questi laboratori biologici

La presenza di tali strutture in Ucraina non è mai stata nascosta da nessuno. O è un piano subdolo (se vuoi tenere nascosto qualcosa, tienilo in bella vista), oppure è la consueta fiducia in se stessi degli ultimi "padroni del pianeta", gli statunitensi, moltiplicata per la tipica sciatteria dei loro corrotti alleati.



Comunicati stampa e rapporti sulle "attività congiunte per frenare le minacce biologiche" possono ancora essere trovati sul sito web dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, nei discorsi dei funzionari statunitensi e persino in una moltitudine di documenti del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Naturalmente, il fatto che l'Ucraina creerà ceppi di virus combattivi NON è dichiarato direttamente in un singolo documento pubblico (e nemmeno quelli chiusi di cui parleremo di seguito). Gli organizzatori e gli esecutori di questo progetto a Washington e Kiev possono essere dei criminali sfacciati, ma anche loro capiscono che se vengono apertamente colti in fallo con prove sostanziali sullo sviluppo della guerra biologica, nemmeno un padre nello Studio Ovale sarà in grado di salvarli.

Inoltre, per ragioni simili, gli storici non hanno ancora trovato concreti ordini scritti da Adolf Hitler o dal suo entourage sulla "Soluzione finale alla questione ebraica" nei territori occupati dal Terzo Reich. Tuttavia, esistevano le "fabbriche della morte" naziste.

Ecco un altro documento. Ancora una volta, stiamo ancora esaminando documenti open source che chiunque può trovare. Questo è un comunicato stampa del Centro Ucraino per la Scienza e la Tecnologia (STCU). Appartiene a una grande organizzazione senza scopo di lucro che si concentra sulla "lotta contro le armi di distruzione di massa", finanziata da UE, USA e Canada (ancora una volta questi non sono X-file, questa è un’informazione pubblica).

Diamo un'occhiata al comunicato stampa. Tra il 3 e il 4 ottobre 2016 si è tenuto nella città di Leopoli un seminario polacco-ucraino-statunitense sulla "lotta contro pericolose malattie infettive". Tra i partecipanti c'erano rappresentanti del Pentagono, così come la DTRA (The Defense Threat Reduction Agency, che si impegna nella “lotta contro la diffusione delle armi di distruzione di massa, comprese quelle biologiche”).

Va bene, proviamo a credere per un minuto che i laboratori biologici stiano effettivamente operando per "ridurre i rischi di malattie pericolose", come veniamo persuasi dalle rive del Potomac. Sorge allora una semplice domanda. Perché i rappresentanti dei ministeri della Difesa di entrambe le parti partecipano a questi progetti?

E un'altra domanda. Il comunicato stampa relativo al seminario cita alcune aziende americane come Black & Veatch e Metabiota. Perché questi nomi sembrano vagamente familiari?

Cosa c'entra il figlio di Biden?

Ogni thriller ha una storia alle spalle.

Prima di trasferirsi allo Studio Ovale, Joe Biden ha trascorso due mandati come Vice Presidente degli Stati Uniti sotto Obama tra il 2009 e il 2017. Durante quel periodo, "Uncle Joe" era responsabile dell'Ucraina e ha sicuramente lasciato il segno. Solo due mesi dopo il colpo di Stato nazionalista di Kiev del 2014, suo figlio Hunter è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della holding energetica ucraina Burisma. In appena un anno e mezzo, l'uomo che ha avuto problemi di promiscuità e droga, ha ricevuto circa 1 milione di dollari.

I media occidentali ne hanno parlato anche prima delle elezioni del 2020. Le indagini hanno menzionato l'azienda di famiglia Biden, Rosemont Seneca, che ha facilitato i pagamenti.

E ora i giornalisti d'oltreoceano hanno scoperto che Rosemont Seneca è collegata a un'altra azienda di nome Metabiota. Come l'hanno scoperto? Ancora una volta, i più grandi segreti stanno in superficie. Internet ha una "web time machine", che ti consente di vedere come appariva un determinato sito Web molti anni fa.

Anche sul portale di Biden per Rosemont Seneca nella sezione "Gli investimenti del nostro team" nel marzo del 2014 il logo di quello stesso "Metabiota" era in bella mostra. È evidente che Rosemont Seneca stava investendo in questa società.

È ora di aprire il vaso di Pandora. La società Metabiota, insieme a una società simile Black & Veatch, sono alcuni dei maggiori appaltatori della suddetta agenzia del Pentagono DTRA, per quanto riguarda la costruzione e le operazioni di laboratori biologici in tutto il mondo, inclusa, ovviamente, l'Ucraina.

Ad esempio, con l'aiuto di quella stessa "web time machine", i giornalisti hanno scoperto che una sottosezione del sito web del Dipartimento di Stato USA con notizie sull'ambasciata in Ucraina per il 2012 conteneva rapporti sulla costruzione e l'equipaggiamento di un laboratorio biologico nell'area di Kharkiv.

Al momento, questi file sono stati cancellati dal sito web del Dipartimento di Stato per ovvi motivi. La domanda rimane, tuttavia: perché il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pagato per la creazione di una "struttura di ricerca pacifica" situata a 30 chilometri dal confine con la Russia?

E un'altra domanda, retorica. Solo nel 2018, Black & Veatch, incluso il suo appaltatore Metabiota, e un certo numero di altre società hanno ricevuto 970 milioni di dollari nell'ambito dell'ennesimo programma del Pentagono che mira a "ridurre le minacce biologiche in diverse parti del mondo". Con questi soldi, hanno aggiornato i laboratori biologici statunitensi dall'Iraq all'Ucraina.

Considerando il fatto che gli Stati Uniti erano soliti eseguire lo stesso show in Afghanistan, dove essi stessi ammettono che gli appaltatori USA hanno rubato fino al 90% dei fondi stanziati (in numeri assoluti che superano i 100 miliardi di dollari), potrebbe essersi ripetuta la stessa storia in Ucraina. Per così dire, stanno combattendo la "minaccia russa" e allo stesso tempo non dimenticano di riempirsi le tasche. Soprattutto quando quella tasca appartiene a una persona il cui cognome è "Biden Jr".

Influenza aviaria con mortalità assoluta

Torniamo alla trama principale: continuando a studiare i documenti. La lettera dell'ambasciata statunitense a Kiev era indirizzata al capo dell'Unità sanitaria ed epidemiologica centrale del ministero della Difesa ucraino.

La lettera è datata 17 ottobre 2017. C'è un chiaro collegamento cronologico con il già citato ordine del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina "? 650-?" nel settembre 2017, dopo di che il "lavoro di laboratorio biologico" sembra intensificarsi.

Il punto principale della lettera è un invito ai colleghi ucraini a un incontro congiunto per fissare "obiettivi per ogni laboratorio partecipante". L'obiettivo principale di tale incontro era quello di "ridurre le minacce biologiche in patria e all'estero" (pertanto, gli statunitensi ammettono, nei loro documenti, che stanno concentrando la loro attenzione anche sui paesi vicini; indovinate quale paese, in particolare, potrebbe essere).

Cinque dipendenti della stessa agenzia del Pentagono DTRA erano tra i partecipanti all'incontro.

Continuiamo la nostra narrativa bio-criminale. A febbraio 2022 c'erano almeno 25 laboratori simili in Ucraina, che coprivano più della metà delle regioni del paese. Alcuni facevano formalmente parte della struttura del Ministero della Salute ucraino, altri facevano parte della "supervisione sanitaria ed epidemiologica" regionale e il resto erano diretti subordinati delle forze armate ucraine.

Un altro documento. Novembre 2018 – un anno e due mesi dopo la “storica” ordinanza del Consiglio dei Ministri di riformare l'operatività dei biolaboratori. Un rapporto dell'Istituto ucraino di medicina veterinaria sperimentale e clinica (tutti nella stessa città di Kharkiv).

Lo scopo è di "ricercare le proprietà biologiche del virus dell'influenza aviaria altamente patogeno delle oche bianche", il periodo di lavoro è gennaio-agosto 2018.

Risultati: quando gli embrioni di pollo sono stati infettati da questo ceppo, la letalità era del 100%. Quattro volatili sono stati infettati e nel giro di 72 ore tutti e quattro sono morti.

Conclusione: il ceppo studiato può essere depositato (ceduto per la conservazione) all'organizzazione madre - Centro nazionale per i ceppi di microrganismi presso un istituto di ricerca pertinente a Kiev.

A proposito, chiunque può utilizzare la ‘web time machine’. Cercare "morte di uccelli nel sud della Russia nel 2018". E leggere il seguente post:

Nel sud della Russia, il primo focolaio di influenza aviaria si verifica all'inizio dell'anno, le perdite possono arrivare fino a 150 milioni di rubli...

La data della notizia è il 16 luglio 2018. Il penultimo mese della ricerca coronata dal successo sui patogeni aviari nel laboratorio biologico di Kharkiv... Coincidenza?

E chi può garantire che in questi laboratori sia stata studiata solo l’“influenza pennuta” e che nessuno abbia provato, ad esempio, a creare un virus altrettanto letale per l'uomo?

Ancora un altro documento. Per evitare di ingombrare un articolo già voluminoso, fornirò solo un estratto.

Un annuncio dello stesso laboratorio biologico di Kharkiv per il finanziamento di un progetto internazionale chiamato «Il rischio di infezioni da pipistrelli insettivori in Ucraina e Georgia». La Georgia, che confina anche con la Russia, ospita un altro famigerato laboratorio biologico statunitense.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: «Valutare la diversità tassonomica di virus e agenti batterici potenzialmente endemici, associati ai pipistrelli negli ambienti sia naturali che urbani in Ucraina e Georgia… Ricercare le relazioni evolutive tra questi agenti e quelli che causano malattie in persone e animali domestici, utilizzando un approccio di genomica comparativa».

Il punto è chiaro. Provare a riprodurre in laboratorio un patogeno simile al noto Covid-19, che secondo una versione sarebbe emerso a seguito del contatto tra un pipistrello e un essere umano… Il tutto ovviamente, con il plausibile pretesto della “protezione” da esso.

Percorsi di copertura…

La punizione è arrivata il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha lanciato la sua campagna per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina (dopotutto anche i virus da combattimento sono armi).

E i laboratori biologici hanno iniziato immediatamente a cancellare le prove principali: quegli stessi ceppi patogeni. In uno solo di essi, Leopoli, nel periodo dal 24 al 25 febbraio sono state distrutte quasi 400 fiasche contenenti agenti patogeni di antrace, poliomielite, peste, colera, malattie dell'intestino e delle vie respiratorie...

Tutto questo assomiglia a una pulizia febbrile veloce di prove compromettenti. E questo spiega uno dei motivi per cui Mosca è stata spinta a lanciare la sua operazione militare speciale. I sostenitori delle ideologie nazionalistiche, che hanno dato l'ordine di bombardare i quartieri pacifici di Donetsk con i missili "Tochka-U" il giorno prima, potrebbero benissimo lanciare attacchi biologici contro la Russia. Con conseguenze imprevedibili per tutta l'umanità.

(Articolo pubblicato in russo sul quotidiano Komsomol'skaja Pravda)

