Il Presidente bielorusso Lukashenko: le élite globali si sono arricchite con il Covid-19 mentre l'economia mondiale è stata demolita

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha criticato duramente le élite mondiali, accusandole di approfittare della pandemia di coronavirus per mettersi "trilioni di dollari in tasca" mentre l'economia globale brucia."Il coronavirus ha messo l'intero pianeta in uno stato di psicosi ... La chiamo psicosi perché qualcuno chiaramente ne ha bisogno. E probabilmente avete notato voi stessi chi. È lo stesso di sempre: dopo l'influenza suina, l'influenza aviaria, la SARS… oggi stiamo affrontando un'altra pandemia, un'altra polmonite, solo in una nuova forma. E ricordate chi ha approfittato di queste situazioni in passato, che ha messo miliardi in tasca , ha dichiarato Lukashenko, parlando ieri ai funzionari della regione di Mogilev.“Il mondo intero oggi si è fermato; l'economia globale non si è solo fermata, ma è stata demolita. Ma le aziende leader, i principali miliardari e gli stati hanno messo in tasca migliaia di miliardi di dollari ”, ha aggiunto il presidente, riferendosi all'attuale crisi.“Ecco perché ho sempre posto la domanda, tornando indietro di tre mesi fa , come ricorderete: chi ne ha bisogno? È un evento artificiale - questa pandemia? Finora non ho una risposta a questa domanda e spero che neanche voi le abbiate”, ha osservato Lukashenko.Il presidente bielorusso ha riservato qualche frecciata anche ai suoi critici, ricordando come i media e Internet scherzassero sul suo "consiglio" di trattare il coronavirus con vodka, sauna, trattori e lavoro sul campo. "L'ho detto come uno scherzo, ed è diventato una specie di 'marchio Lukashenko', solevano dire 'vedi, è pazzo, non sa come trattare le persone', anche se dietro questi commenti c'erano idee molto serie," ha spiegato Lukashenko, raccomandando alle persone di praticare sport e di impegnarsi in attività all'aperto per costruire il loro sistema immunitario e prepararsi per ogni possibile" seconda ondata" di infezioni."Sottolineo di nuovo: tutto ciò che la gente dice per criticarmi è un bluff: nessuno sa cosa accadrà domani", ha concluso il presidente. La Bielorussia ha affrontato l'ira dei media e degli esperti medici in tutto il mondo dopo aver rifiutato di istituire misure di blocco obbligatorie, con fabbriche, fattorie, scuole, negozi, ristoranti e altri servizi del paese rimasti aperti negli ultimi mesi anche quando i suoi vicini hanno chiuso. Tuttavia, dati pubblicati di recente hanno dimostrato che mentre i tassi di infezione pro capite del paese sono paragonabili ad altre nazioni europee e agli Stati Uniti, i suoi tassi di mortalità sono stati tra i più bassi al mondo, classificandosi al 45 ° posto su 49 paesi con 10.000 o più casi.