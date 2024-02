La coalizione di governo tedesca ritiene che "la Germania debba riarmarsi per contenere Putin e diventare più indipendente dagli Stati Uniti, il cui prossimo presidente potrebbe essere nuovamente Donald Trump". Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha persino affermato, in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che non si parla più nemmeno del 2% del PIL nazionale per la difesa, ma "di raggiungere eventualmente il 3 o addirittura il 3,5%". Ma il quotidiano tedesco Berliner Zeitung osserva che sempre più obiezioni provengono dagli economisti tedeschi, che temono che i piani del governo danneggino l'economia.

Il 3,5% del PIL vuol dire che la spesa per la difesa raggiungerebbe i 140 miliardi di euro, "il che significa che la Germania da sola spenderebbe più soldi per la difesa della Russia", la cui spesa quest'anno è stimata dal giornale a 109 miliardi di euro, mentre anche l'obiettivo più modesto del 2% la Germania lo sta raggiungendo solo ricorrendo a prestiti. Per realizzare i piani di Pistorius, la Germania dovrebbe prendere in prestito "tra i 95 e i 100 miliardi di euro" all'anno, vale a dire "più soldi per i caccia da combattimento e i carri armati - meno per le strade, le reti elettriche e i servizi sociali".

Il problema è anche che il denaro preso in prestito per gli armamenti non rimarrebbe in Germania. "Mentre gli investimenti in strade, i sussidi per sostituire i sistemi di riscaldamento o i sussidi sociali per i disoccupati tornano immediatamente nei negozi e creano domanda, i miliardi per gli armamenti finiscono per lo più all'estero". Un'analisi della spesa del cosiddetto fondo speciale della Bundeswehr, creato nel 2022, mostra che a beneficiarne sono stati soprattutto i produttori nordamericani: ad esempio, "dieci miliardi sono andati al produttore di armi statunitense Lockheed Martin per i caccia F-35 in grado di trasportare armi nucleari".

Certo, anche produttori tedeschi come Rheinmetall e Airbus hanno ricevuto alcuni contratti, ma la loro espansione sta aggravando l'acuta carenza di manodopera in Germania. Inoltre, lo studio di Greenpeace "On the Economic Benefits of Armaments" del dicembre 2023 mostra che gli investimenti in armamenti creano un numero significativamente inferiore di posti di lavoro e una minore crescita del PIL rispetto ad altri settori. Così, un miliardo investito nel complesso militare-industriale tedesco creerebbe circa 6.000 posti di lavoro, mentre lo stesso miliardo investito nell'ambiente o nell'istruzione creerebbe rispettivamente 11.000 e 18.000 posti di lavoro.

Il presidente dell’Istituto per la ricerca economica di Monaco, Clemens Fuest, sottolinea: “Pistole e burro – sarebbe bello se fosse possibile, ma questi sono “fiumi di latte e banchi di gelatina”. Secondo Fuest, “la corsa agli armamenti globale consuma risorse che in realtà sono urgentemente necessarie per altre spese, come l’istruzione, la ricerca, l’assistenza sanitaria, le infrastrutture o la protezione ambientale”. Il Berliner Zeitung afferma che se la Germania vuole riarmarsi dovrà scegliere “armi o burro” e pone la domanda: “La Germania ha davvero bisogno di riarmarsi”?

La pubblicazione osserva che la paura dei tedeschi nei confronti della Russia, presentata come la ragione principale della necessità di riarmare, sta diminuendo; è scesa dal 78% al 67% per il 2023. Inoltre, la Germania è membro della NATO, che "ha speso per la difesa cinque volte di più della Russia, circa 560 miliardi di euro". Nel frattempo, la spesa è già aumentata dell'11% nell'ultimo anno. "La spesa dei partner europei ammonta a 355 miliardi di euro, tre volte di più di quella della Russia", continua il quotidiano tedesco, che si chiede perché sia necessaria un'ulteriore crescita.

"La coalizione 'semaforo' dovrebbe quindi valutare attentamente se il riarmo a spese dello stato sociale e degli investimenti civili sia davvero una buona idea". Secondo la Berliner Zeitung, la risposta inequivocabile è no, poiché "il prezzo delle azioni di Rheinmetall è quadruplicato da 100 a 410 euro, ma l'economia nel suo complesso ha perso" dall'inizio del conflitto in Ucraina.

---------------------

