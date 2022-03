La fiction NATO must go on

Dopo che Zelensky ha ufficialmente bandito i restanti partiti di sinistra (quello comunista era già stato messo al bando nel 2015), i suoi sceneggiatori gli indicano la mossa successiva: terminare la videoconferenza al vertice NATO di Buxelles col pugno chiuso.

Perché?

Per confondere.

Perché un’immagine è più potente delle parole, qualsiasi sceneggiatore lo sa, e quel pugno ci dice molte cose.

Quel pugno ci dice che il problema dell’ultranazionalismo in Ucraina non esiste. Ci dice che di rifugiati politici in Ucraina non ce ne sono mai stati. Che non vi è mai stato nessun morto tra i dissidenti. Che nessun n4zista di nome Bandera è diventato eroe nazionale. Che nessuna bandiera dei collaborazionisti di H1tler è mai stata sventolata nel 2014, durante una rivoluzione democratica.

E il battaglione Azov?

Un’aggregazione in cui si legge Kant, dicono i media. Per questo motivo, forse, il presidente Zelensky ha conferito il titolo di “eroe dell’Ucraina” a Denis Prokopenko, comandante dello stesso battaglione.

Cosa dire, invece, degli altri battaglioni punitivi neonazisti, regolarmente inseriti nell’esercito ucraino? Il Dnepr, il Donbass, l’Aidar?Nulla, non se ne parla, quindi non c’è niente da dire.

Persino il massacro compiuto dagli estremisti del Settore Destro contro i civili a Odessa: non è stato mostrato, quindi evidentemente non c’è stato.

E otto anni di guerra in Donbass, i profughi, le migliaia di vittime, i disabili?

Spariti, non ci sono prove, forse è partito solo qualche sparo.

I media russi che potevano testimoniare sono stati oscurati in Occidente.

È stato cancellato quasi tutto. Non si può più verificare.

Restano quattro pazzi a gridare che questa è fiction, non è la realtà.

La fiction e il pugno chiuso.

Gli sceneggiatori di Zelensky usano la stessa tecnica utilizzata all’epoca del movimento Otpor (in serbo: “resistenza”), il cui simbolo era appunto un pugno chiuso.

Il movimento, che alle elezioni in Serbia ottenne appena il 2% dei voti, ma che ebbe una sovraesposizione mediatica in Occidente, utilizzava un’insospettabile estetica di sinistra per promuovere una politica di destra.

Nulla di nuovo dunque: si svuota l’oggettività del suo significato e, mistificando il reale, si falsificano deliberatamente i fatti.

Chi è ancora lucido, coglie la differenza che c’è tra fiction e realtà.

Del resto, non erano reali neanche le armi chimiche, pretesto usato per distruggere l’Iraq: la stessa provetta agitata da Colin Powell faceva parte di una fiction. Ormai si sa.

Ma le armi sono state usate nella realtà.

La guerra non è un film, i morti sono veri.

In molti vogliono la pace, in molti dichiarano di volere la fine dell’occupazione russa.

Ma nessuna mediazione è possibile nella fiction, al di là della realtà.

Ne parlerò questo sabato alle 17:00, a Roma, sede ANPI Trullo Magliana, Via del Trullo 239, presentando il mio libro con Alberto Fazolo