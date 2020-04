Il vaccino sovietico contro la tubercolosi per combattere il coronavirus?

Un’arma, contro il nuovo coronavirus Covid-19 potrebbe arrivare dalla vecchia Unione Sovietica?

Gli epidemiologi statunitensi ritengono che il vaccino Calmette e Guérin usato per controllare la tubercolosi potrebbe aiutare a combattere il coronavirus SARS-CoV-2.

"I paesi in cui la vaccinazione universale contro il BCG (Calmette e Guérin bacillus) non è stata adottata - tra cui Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti - risultano essere i più colpiti da COVID-19", rivelano gli scienziati. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sul portale medRxiv.

Il vaccino BCG ha ridotto il tasso di infezione da virus. Secondo i ricercatori, la combinazione di una riduzione della mortalità e della morbilità può rendere questo vaccino uno dei principali strumenti nella lotta contro la malattia.

BCG è l'unico vaccino certificato per la tubercolosi al mondo. 130 milioni di persone lo ricevono ogni anno. Nei paesi sviluppati viene utilizzato in modo irregolare o semplicemente non viene offerto affatto, dato il basso numero di quelli infetti. Gli Stati Uniti e i Paesi Bassi, ad esempio, non hanno mai avuto ragioni sufficienti per generalizzare la pratica della vaccinazione con BCG. In paesi ad alto rischio come Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri, BCG è obbligatorio, ma non offre la piena immunità: solo tra il 60% e l'80%.

In Russia, il vaccino è attualmente applicato a tutti i bambini dai tre ai cinque giorni, con alcune eccezioni legate alla salute. Questo potrebbe in qualche modo essere collegato al basso numero di casi COVID-19 attualmente registrati in Russia (attualmente 3.548 su una popolazione di 144,5 milioni)?

Il numero di decessi correlati al coronavirus nei paesi in cui BCG è facoltativo è maggiore fino a 30 volte, secondo le statistiche. L'efficacia del vaccino è evidente se i dati relativi alla Spagna vengono confrontati con quelli del Portogallo. Nel primo paese, il tasso di mortalità è catastrofico. In Portogallo, il vaccino è facoltativo dal 2017.

Nel 1921 Calmette e Guérin crearono il vaccino all'Istituto Pasteur di Parigi, in Francia. Nel 1925, Calmette condivise con Mosca il ceppo BCG registrato lì come BCG-1, dopo di che iniziò lo studio sperimentale e clinico nell'Unione Sovietica.

Dopo tre anni, fu possibile sistematizzare i risultati, dimostrando l'efficacia della vaccinazione: la mortalità per tubercolosi nei gruppi di bambini vaccinati era inferiore rispetto a quella dei bambini non vaccinati. Nel 1928, la Lega delle Nazioni, organizzazione precedente alle Nazioni Unite, raccomandò di vaccinare i neonati nei focolai di infezione da tubercolosi.

Il BCG viene usato non solo contro la tubercolosi, ma anche contro la lebbra, il cancro alla vescica e l'ulcera di Buruli.

Si prevedono esperimenti in Australia, Paesi Bassi, Germania e Grecia per determinare se questo vaccino ha realmente una correlazione con il numero di contagiati e la mortalità.

Ma non si può dire che il vaccino sia efficace contro il coronavirus. La vaccinazione contro il BCG è comune in Cina, ma ciò non ha impedito al paese di essere colpito duramente dall'infezione.

Inoltre, la comunità scientifica non conosce la durata dell'effetto protettivo del vaccino. Gli studi indicano un periodo da 10 a 20 anni tra la popolazione infantile; gli effetti negli adulti richiederebbero ulteriori studi.

"L'unica cosa che la tubercolosi e il coronavirus hanno in comune è il modo in cui vengono trasmessi. Il resto sono fantasie di qualcuno", afferma Alexandr Panteléyev, capo medico di una clinica per la tubercolosi a San Pietroburgo.

Secondo lui, il vaccino BCG ha una vita breve, un massimo di 10 anni, il che significa che deve tornare ad essere somministrato dopo un certo tempo.

"Quindi dire che abbiamo creato una qualche forma di immunità al coronavirus è solo una sciocchezza. Inoltre, sono due tipi completamente diversi di infezione e non è chiaro per me come chiunque possa scoprire un meccanismo crossover tra di loro", conclude il medico russo.