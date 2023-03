Incontro Assad-Putin: È necessario ristabilire l'equilibrio nel mondo, altrimenti si va verso la distruzione"

Il presidente siriano Bashar al-Assad e il presidente russo Vladimir Putin hanno tenuto colloqui speciali a Mosca.

“Sono lieto di vederti a Mosca e ti ringrazio per aver accettato il mio invito; e le relazioni tra i nostri due Paesi stanno assistendo a un grande sviluppo", ha dichiarato il presidente russo all'inizio dell'incontro.

Si è rammaricato che il popolo siriano abbia sofferto per la catastrofe del terremoto, che ha esacerbato le sue sofferenze. "Noi, come fedeli amici, stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per alleviare questa sofferenza", ha sottolineato il leader russo.

Da parte sua Assad ha ribadito: "Questa è la mia prima visita dall’inizio della guerra in Ucraina, e ribadisco il sostegno della Siria alla Russia nella sua guerra contro il nazismo sostenuto dall'Occidente".

Ha espresso il ringraziamento del popolo siriano a quello russo per le sue posizioni che confermano l'impegno a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria.

"È necessario ristabilire l'equilibrio nel mondo, altrimenti si va verso la distruzione", ha avvertito il capo di stato siriano.