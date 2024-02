Jeffrey Sachs: "Il mondo è multipolare, gli Stati Uniti sono fuori fase"

L'economista Jeffrey Sachs, intervistato da Afshin Rattansi, sferra una dura critica all'unipolarismo americano, definendolo "fuori fase" di 25 anni e incapace di comprendere le dinamiche del nuovo ordine mondiale multipolare.

Sachs ha analizzato la guerra in Ucraina e il contesto geopolitico globale, sottolineando come il potere sia ormai distribuito tra diverse potenze, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e India.

‘The USA???????? still believes that this is ultimately a US-led world with two recalcitrant actors, Russia???????? and China????????…the US is a quarter century out of date.’



-Jeffrey Sachs on the rise of a multipolar world



