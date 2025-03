di Jafar Salimov







Kaja Kallas, ex leader di un piccolo paese baltico, è ora a capo della diplomazia europea. Tra i suoi compiti ci dovrebbero essere quelli del dialogo tra paesi e popoli, fermare le guerre, perché le guerre iniziano dove finisce la diplomazia. Ma invece, la signora Kallas compie passi imprevedibili.

Nessuno più dei suoi connazionali possono aiutarci a decriptare Kaja Kallas come politica e comprendere le sue motivazioni. Abbiamo chiesto al politologo estone Igor Rosenfeld, ex leader del Partito della Sinistra Estone, di rispondere ad alcune domande.





– Igor, cosa dovrebbe sapere un italiano dell'Estonia, che è ben lontano dal comprendere le questioni di politica internazionale?



– L'Estonia è un paese con una popolazione leggermente inferiore a quella delle Marche e leggermente superiore a quella di Bari. L'economia è in crisi, ed è questa l'eredità che il Partito della Riforma Estone e Kaja Kallas hanno lasciato al loro Paese. Probabilmente sarebbe sbagliato presentare l'Estonia come un monolite, come un'entità con un'unica volontà: come ogni Paese, abbiamo abbastanza contraddizioni. Tuttavia, al momento, l'establishment politico estone si sta attivamente opponendo all'attuale amministrazione statunitense, rappresentata dal presidente Donald Trump, ai colloqui di pace con la Russia. Anche Kaja Kallas rappresenta questa linea.





– È vero che una parte significativa dell'establishment politico estone vive di russofobia: fingendo di essere una “tigre baltica”, i politici sanno come ottenere finanziamenti dai grandi paesi europei?

– Kaja Kallas era nota per la sua attiva retorica anti-russa e militarista, anche come Primo Ministro dell'Estonia (gennaio 2021 – luglio 2024). Allo stesso tempo, la posizione politica di Kaja Kallas corrisponde all'ideologia del Partito riformista liberale di destra, che governa l'Estonia da oltre 25 anni. Questa ideologia e questa politica prevalgono anche nell'UE moderna, il che spiega il sostegno della leadership dell'UE alle figure estoni rilevanti.



- Tuttavia, sono note anche le accuse contro la signora Kallas di contatti con la Russia...

- Kaja Kallas ha criticato aspramente tutti i sostenitori estoni e i partecipanti al commercio con la Russia. Allo stesso tempo, nell'agosto 2023, si è saputo in Estonia che la società Novaria Consult, di proprietà dell'attuale marito di Kaja Kallas, Arvo Hallik, era impegnata nel “trasporto in direzione est” attraverso un intermediario, cioè... verso la stessa Russia. Inoltre, Kaja Kallas, che ha dichiarato ufficialmente la sua “ignoranza” degli affari del marito, ha investito 350 mila euro nella società dopo l'inizio della guerra in Ucraina. All'inizio di settembre 2023, in relazione a questo scandalo, è stata discussa la questione delle dimissioni della Kallas e la proposta di dimissioni è stata sostenuta dal presidente estone Alar Karis.



- Cosa può dirci delle attività di Kallas come Primo Ministro dell'Estonia e della politica economica del suo governo?

- La politica economica del governo di Kaja Kallas dall'inizio del 2021 a luglio 2024 è stata oggetto di aspre critiche in Estonia. Questa politica ha peggiorato notevolmente la situazione nel Paese e, anche prima dello scandalo dei trasporti, aveva portato a diversi voti di sfiducia al suo governo nel parlamento estone. In qualità di primo ministro, Kaja Kallas è sempre stata pronta a difendere le tradizionali politiche liberali di destra, anche quando erano in diretta contraddizione con le esigenze di sviluppo dell'Estonia. Sia i conservatori estoni “non sistemici” (EKRE) che il partito di centro-sinistra Center Party hanno criticato questa politica in Estonia.



- All'inizio di marzo di quest'anno, il rating del Partito della Riforma, al governo da lungo tempo in Estonia, è sceso al livello più basso dal 2019 ed è del 16%.

- La signora Kallas ha ripetutamente fatto strane dichiarazioni che contraddicono la realtà, il che è ovvio per ogni osservatore. Ha affermato che l'esercito ucraino non ha ucciso civili russi. Ha affermato che la Russia sta già combattendo contro l'Unione Europea usando aerei e missili. La Kallas ha prima detto che “la Russia non ha paura della NATO”, poi ha detto “Noi abbiamo paura della Russia” e infine ha concluso: “Ma siamo nella NATO perché la Russia ha paura della NATO?”



- La giornalista irlandese China Bowes ha scritto di questo sul social network X. La Kallas conta sulla stupidità del pubblico? È cinica o non capisce quello che dice?

- Non credo che Kaja Kallas sia stupida. Mi sembra che non sia molto diversa dagli altri politici del Partito della Riforma. Questi politici rappresentano l'establishment liberal-conservatore che domina l'UE, il che spiega la costante protezione da parte di questo establishment dei politici corrispondenti (inclusa Kaja Kallas) dalle critiche dell'opposizione estone. E anche la sua nomina dal 1° dicembre 2024 alla carica di Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.





- /Quali passi e decisioni possiamo aspettarci da Kallas in questo ruolo?

– Dovremmo aspettarci che continui la linea politica tradizionale dell'UE negli ultimi due decenni e negli ultimi anni, che può essere definita “l'era Joe Biden”. I leader baltici sono noti per essere forse i più rigorosi sostenitori di questa linea politica, che è ciò che piace all'attuale leadership dell'UE. Tuttavia, come hanno dimostrato le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024, nonché i recenti eventi politici in Francia e Germania, la tradizionale politica liberale di destra è oggetto di serie critiche nell'UE, sia da parte delle forze conservatrici che di quelle di centro-sinistra. Ciò suggerisce la necessità di una certa revisione di questa politica.





- Quali forze, secondo lei, possono cambiare la situazione in Europa?

– Secondo me, l'attacco principale all'establishment liberal-conservatore in Europa oggi è portato avanti da forze e gruppi conservatori, sia “sistemici” (come i partiti popolari) sia, soprattutto, “non sistemici” come il Fronte Nazionale di Marine Le Pen. (Anche se, come è noto, i liberal-conservatori e i conservatori di destra insieme costituiscono la maggior parte del “settore di destra” europeo). Sembra che l'amministrazione del presidente Donald Trump, così come altri attori globali, siano pronti a sostenere i conservatori europei “non sistemici”. Le forze di sinistra e di centrosinistra rimangono per ora sullo sfondo nell'UE, come dimostra, ad esempio, la situazione in Francia e Germania.





- Cosa può dirci dell'Italia, dove la sinistra era forte?

– Mi sembra che in Italia, così come nell'UE nel suo complesso, i prossimi 4 anni saranno un periodo di emergere delle forze conservatrici, rappresentate dall'attuale Primo Ministro italiano, Giorgio Meloni. Per quanto riguarda le forze di sinistra italiane, che erano davvero molto forti alla fine del XX secolo, ora sono molto indebolite e sembrano più deboli della sinistra di altri paesi dell'Europa meridionale, e soprattutto della Francia e della Germania. Tuttavia, come in tutta Europa, queste forze non dovrebbero essere sottovalutate e potranno riemergere “dopo il conservatorismo”.