La Cina enuncia i punti con cui farà da "scudo" all'imperialismo anglosassone e della Nato

Il Tema della Conferenza Centrale sul Lavoro Economico è stato enunciato nel seguente motto: fare progressi mantenendo la stabilità.



Hanno partecipato alla Conferenza tutti i Membri del 20° Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese

nel suo Discorso, il lPremier ha riassunto in modo esaustivo il Lavoro Economico nel 2023, legato alla Pianificazione e alla Costruzione di una Filosofia di Sviluppo di Alta Qualità, approfondendo il Tema dell'Economia Cinese, presentando le necessità del Lavoro nel 2024 . Il Compagno Li Qiang - Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, ha avanzato i requisiti per l'attuazione del Discorso del Presidente Xi Jinping, al fine di realizzare lo Spirito del 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese legato alle Cinque Caratteristiche della Modernizzazione Cinese, il Comitato Centrale del CPC è chiamato a promuovere la crescita dell'Economia Cinese, approfondendo la Riforma e Apertura, intensificando il Lavoro e il Controllo dello Stato nello Sviluppo delle Forze Produttive, per espandere la domanda interna, prevenire e risolvere i problemi, e resistere alle pressioni esterne, secondo la Logica Cinese Autosufficienza e Fiducia in Se Stessi .



Per garantire un buon Lavoro Economico nel 2024, il Partito Comunista Cinese dovrà:



Promuovere lo Sviluppo e il Progresso, mantenendo intatta la Stabilità, favorendo politiche monetarie prudenti, legate all'economia reale e al potenziamento della struttura industriale della Nazione.



Pianificare accuratamente lo Sviluppo di Alta Qualità in ogni settore dell'Economia Cinese, tramite l'Agenzia di Pianificazione Macro-Economica della Repubblica Popolare Cinese. Rafforzare il Coordinamento e la Cooperazione delle Politiche Economiche, promuovendo la Teoria Economica Cinese in Dieci Punti:



Stimolare l'innovazione tecnico-scientifica come principio-cardine della costruzione di un moderno sistema industriale, implementando la Strategia di Sviluppo di Alta Qualità nelle principali catene industriali manifatturiere;



- Espandere la Domanda Interna, stimolando i consumi ed espandendo gli investimenti nell'economia reale, promuovendo una ripresa totale sotto ogni aspetto, focalizzandosi sull'aumento del reddito del Popolo Cinese e sull'amplificazione degli investimenti pubblici



Approfondire la Riforma e Apertura, rafforzando sia le Aziende di Stato (SOE), operanti nei settori strategici, sia le aziende non-SOE, operanti in altri settori dell'Economia Cinese, accelerando la costruzione di un Mercato Nazionale Unificato, riducendo i costi logistici e riformando il Sistema Finanziario.



Espandere l'Apertura di Alto Livello, consolidando le relazioni commerciali con gli altri Paesi, promuovendo il Turismo in Cina e la Costruzione Congiunta della Nuova Via della Seta



Prevenire i rischi, risolvere i problemi nei settori-chiave dell'Economia Cinese, dal mercato immobiliare, che necessita di una ristrutturazione, a questioni di debito locale, secondo i Tre Grandi Progetti.



Persistere nel Lavoro Agricolo, promuovendo il Grande Obiettivo di Costruzione di una Potenza Agricola, al fine di garantire la Rivitalizzazione Rurale, mediante l'apporto della tecnologia come aiuto ai contadini Promuovere l'Integrazione Urbano-Rurale, secondo il Principio: «lo sviluppo regionale deve essere coordinato»



Promuovere la Coesistenza Armoniosa tra Uomo e Natura, lavorando con impegni affinché i cieli siano sempre azzurri, l'acqua sempre limpida e la terra sempre pura.



Migliorare la qualità della vita delle persone, garantendo l'occupazione e rafforzando gli aiuti sociali, per garantire un maggior sostegno alla fertilità e allo sviluppo demografico - Rafforzare l'Istruzione e l'Educazione, mantenendo una Prospettiva Scientifica nello Sviluppo dell'Economia Cinese".



Nel 2018 scrissi in Piano contro mercato che la Cina aveva superato gli Usa come primo importatore mondiale, definendola la "spugna" del mercato mondiale. In un quadro di guerra guerreggiata, guerre economiche finanziarie ed economiche, con la minaccia Usa di guerra alla Cina, dopo la Russia, nel quadro Nato, la Cina, quest'anno si è dedicato a creare una rete di relazioni internazionali. Il colpo è stato ad agosto con l'allargamento dei Brics, specie Arabia saudita e Iran, piu' altri.

Avendo stabilita da decenni relazioni con l'Africa e parte con 'l'America Latina, oltre che sud est asiatico, nel quadro del rispetto degli affari interni, la Cina, nella pianificazione economica, che ho appena pubblicato, si appresta a "soddisfare" la domanda di esportazioni di tutti questi paesi verso la Cina, espandendo la domanda interna e rilanciando un quadro industriale di "alta qualità" che presuppone la delocalizzazione verso queste aree di produzioni industriali di medio valore aggiunto, detenute per decenni, e che furono alla base dell'accumulazione capitalistica, nel quadro del socialismo cinese, primitiva, secondo le indicazioni di Marx, Lenin, Mao, Deng e ora Xi.



Il fine è bloccare la guerra guerreggiata stabilendo un quadro di relazioni economiche, diplomatiche e commerciali che facciano da "scudo" all'imperialismo anglosassone e della Nato, dopo quanto è successo con la Russia e a Gaza. La Cina si difende dalla guerra, non aggredisce, ma fa capire chiaramente che è pronta anche ad essa. Provateci, èlite transnazionale finanziaria occidentale. Auguri.