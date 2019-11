La Cina sostiene la Siria nella lotta al terrorismo e alle forze "imperialiste" che cercano la sua disintegrazione

Ieri, il vicepresidente cinese Wang Qishan ha ricevuto il vice segretario generale siriano del Partito socialista arabo di Baas, Hilal al-Hilal, a Pechino e ha sottolineato che il governo del presidente Xi Jinping sostiene la Siria nella lotta contro il terrorismo globale e le forze imperialiste.Wang, citato dall'agenzia di stampa siriana SANA , ha sottolineato che lo scopo dei gruppi terroristici e delle forze di aggressione è di rovesciare il governo del presidente siriano Bashar al-Asad e disintegrare il paese. Di fronte a questa situazione, la Cina sostiene una soluzione politica alla crisi siriana, ha affermato."La Cina sostiene fortemente la Siria nel preservare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del paese e supporta il popolo siriano nel decidere il futuro del paese", ha affermato l'alto funzionario cinese prima di menzionare la volontà del paese di svolgere un "ruolo positivo" nella ricostruzione economica e sociale della Siria attraverso la Belt and Road Initiative (BRI) proposta da Pechino.Allo stesso modo, ha sottolineato che entrambe le nazioni hanno "una lunga storia e una splendida civiltà" alle spalle, e una comprovata amicizia durante questo periodo.Al-Hilal, a capo di una delegazione del Partito in cui milita, a sua volta, ha denunciato che "i paesi imperialisti, rappresentati dagli Stati Uniti e i suoi alleati "hanno sempre voluto minare la stabilità della Siria e hanno lavorato per destabilizzare i paesi che cercano di "servire il loro popolo ", nel tentativo di materializzare i propri interessi, indipendentemente dal fatto che le persone siano interessate dal processo.La Siria, ha continuato il politico arabo, "apprezza" gli anni di amicizia con la Cina e si aspetta "la piena partecipazione" dei cinesi nel processo di ricostruzione del paese, devastato da oltre otto anni di guerra. Inoltre, ha sottolineato l'interesse del partito arabo socialista Baas ad aumentare i legami con il partito comunista al potere in Cina.La Cina è uno dei paesi che ha difeso la sovranità e l'integrità territoriale della Siria dall'inizio del conflitto armato che ha sconvolto il paese arabo. Insieme alla Russia, ha posto il veto a diversi tentativi di Washington e dei suoi alleati contro i siriani nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) e ha persino proposto la nuova iniziativa della Via della Seta per contribuire alla ripresa dell'economia siriana, nonostante le sanzioni statunitensi.Il consigliere politico e di informazione della presidenza della Repubblica siriana, Buzaina Shaaban, ha dichiarato il 25 aprile scorso che l'invito della Cina in Siria a unirsi al megaprogetto della nuova via della seta sfida le sanzioni della Casa Bianca.