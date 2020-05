La corsa degli scienziati cinesi e mondiali per trovare una cura al Covid-19

Virus e scienza hanno qualcosa in comune: non riconoscono i confini. Dallo scoppio dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus, gli scienziati di tutto il mondo hanno lavorato 24 ore su 24 per trovare una cura.

Dal non sapere nulla alla risoluzione graduale del puzzle a poco a poco, i ricercatori hanno isolato il ceppo virale, capito la sequenza del genoma e rivelato vie di trasmissione.







Secondo i dati raccolti dalle principali riviste mediche, vale a dire The Lancet, Nature, Science e New England Journal of Medicine, negli ultimi quattro mesi sono stati pubblicati oltre 60 studi e documenti riguardanti l'origine del virus, l'analisi clinica, la trasmissione, il trattamento e la prevenzione.

Inoltre, il data tacker del Milken Institute, un think tank no profit con sede in California, mostra che attualmente sono in considerazione 216 opzioni di trattamento e 131 vaccini sono in fase di sviluppo, sei dei quali entrati nella seconda fase degli studi clinici.

Circa 60 programmi in tutto il mondo stanno lavorando su tre diversi approcci: vaccini, farmaci riproposti e anticorpi. Le aziende biomediche di Cina, Stati Uniti e Regno Unito sono sulla buona strada per lo sviluppo di vaccini.







Diversi farmaci candidati hanno più o meno mostrato risultati promettenti contro COVID-19, ma non sono stati confermati trattamenti specifici per il virus mortale. L'uso di farmaci riproposti, farmaci già approvati per malattie esistenti, è una delle soluzioni più veloci ed ha il vantaggio di essere economica.







In questi tempi difficili, il mondo sta assistendo a uno dei più grandi momenti della storia della scienza.

"È un momento terribile e allo stesso tempo un momento fantastico per vedere la comunità scientifica globale lavorare insieme per sfidare questa malattia molto dura e stimolante", ha detto il CEO di Berkeley Lights Eric Hobbs a Forbes. "Stiamo anche imparando e sviluppando gli strumenti e le tecnologie per garantire che possiamo reagire più rapidamente alla prossima minaccia, in modo da non tornare più a questo punto in futuro”.



(Traduzione de l'AntiDiplomatico)