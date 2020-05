La polizia del regime USA è fascista anche per Erdogan

«I can’t breathe», le strazianti parole pronunciate da George Floyd mentre un agente di polizia gli impediva di respirare con un ginocchio piantato proprio sulla sua gola, causando la morte del cittadino afroamericano, hanno causato un’ondata di indignazione nel mondo intero.

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, non è stato per niente diplomatico. Finanche lui è arrivato a definire «fascista» l’agire delle forze di polizia del regime statunitense.

«L'approccio razzista e fascista che ha portato alla morte di George Floyd nella città statunitense di Minneapolis a seguito della tortura non solo ci ha rattristato profondamente, ma è anche diventata una delle manifestazioni più dolorose dell'ordine ingiusto contro cui ci opponiamo in tutto il mondo», ha scritto tramite il social network Twitter.

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world.