La Russia cerca di rafforzare le sue riserve monetarie con lira turca, rupia indiana e yuan cinese

La Banca Centrale Russa, ieri, ha annunciato la sua intenzione di acquistare le valute di “nazioni amiche” da tenere nel suo National Wealth Fund (NWF).

Tra le valute citate ci sono la lira turca, lo yuan cinese e la rupia indiana.

"Il ministero delle Finanze russo sta lavorando alla possibilità di implementare un meccanismo operativo di regole di bilancio per il rifornimento/spesa della NWF in valute di paesi amici", ha spiegato la banca centrale in un rapporto sulla sua politica monetaria per il 2023- 2025.

La NWF è gestita dal ministero delle finanze, ma fa parte delle riserve internazionali della banca centrale, che a febbraio ammontavano a 640 miliardi di dollari. Tuttavia, metà di questo importo è stato congelato dalle sanzioni dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte di Mosca.

In precedenza, la Russia acquistava solo dollari USA ed euro per la NWF. Tuttavia, sulla scia delle severe sanzioni occidentali, il Cremlino si è mosso per stringere i legami economici con i suoi vicini.

Nelle ultime settimane, Mosca ha iniziato ad allontanarsi dal biglietto verde nel commercio bilaterale con diverse nazioni. L'11 agosto, i rapporti hanno rivelato che l'India ha pagato il carbone russo con il dirham degli Emirati Arabi Uniti e lo yuan cinese, tra le altre valute.

Proprio la scorsa settimana, la Turchia ha accettato di effettuare pagamenti parziali per il gas russo in rubli, mentre cinque delle sue principali banche si sono mosse per implementare il sistema di pagamento russo Mir.

L'Iran è un altro paese che sta lavorando per implementare il sistema Mir nella sua economia. Il mese scorso, la Russia ha anche annunciato che stava investendo 40 miliardi di dollari nei giacimenti di petrolio e gas dell'Iran.

Con le sanzioni occidentali che si sono ritorte contro per la maggior parte, le aziende europee hanno anche iniziato a cercare modi per continuare a fare affari con Mosca.

All'inizio di questa settimana, il capo di un gruppo industriale turco ha rivelato che "molte aziende dell'UE stanno pianificando di vendere i loro prodotti alla Russia attraverso la Turchia".

"[Le società dell'UE] vogliono usare la Turchia come magazzino e ponte, mentre la Russia vuole rifornimenti dalla Turchia", ha aggiunto l'uomo d'affari turco.