Lopez Obrador: gli USA "credono di essere i giudici del mondo"

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha messo in dubbio il ruolo di “cane da guardia” che gli Stati Uniti hanno assunto unilateralmente per mettere in discussione gli altri paesi in materia di diritti umani.

"Loro [gli Stati Uniti] non sono abituati a rispettare la sovranità dei popoli. Ieri, ad esempio, il Dipartimento di Stato ha emesso una risoluzione in cui afferma che in Messico i diritti umani sono violati e loro si pongono come giudici del mondo", ha affermato il presidente. ha affermato nella sua consueta conferenza stampa.

Il rapporto al quale alludeva López Obrador è stato pubblicato lunedì. Nelle sue pagine, gli Stati Uniti accusano il Messico di non aver indagato o perseguito i casi penali perpetrati nel 2023, che includono crimini come omicidi, torture e rapimenti.

Nel suo rapporto annuale sui diritti umani, l'organismo ha dichiarato che in Messico esiste un clima di impunità che ha mantenuto alti i livelli di violenza nella nazione latinoamericana e che non sono evidenti “cambiamenti significativi”.

López Obrador si è scagliato contro il rapporto, pochi istanti dopo essere stato interrogato sul ritardo nel perseguimento dell'ex ministro della Sicurezza messicano Genaro García Luna, riconosciuto colpevole di almeno cinque reati legati al traffico di droga e attualmente in carcere a New York.

“È molto probabile che stiano aspettando che passino le elezioni, ma queste sono decisioni che prendono loro e noi le rispettiamo”.